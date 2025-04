Sarà il Sig. Massa di Imperia l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma domenica al Castellani contro il Venezia.

Sono quindici le gare dirette dal fischietto ligure nell’attuale campionato di serie A, soltanto in una di queste è stato incrociato l’Empoli, ovvero nel pareggio 1-1 di Marassi con il Genoa. In totale sono diciotto i precedenti tra Massa e gli azzurri, il bilancio per l’Empoli con questo arbitro è di 8 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte. Soltanto due i precedenti con il Venezia (di cui uno in questa stagione) con un bilancio di una vittoria ed una sconfitta per i lagunari. La squadra più arbitrata da Massa è la Roma con 31 precedenti. L’ultima gara diretta è stata Bologna-Napoli 1-1. Al VAR ci sarà Mariani di Aprilia (LT).

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

LECCE – COMO Sabato 19/04 h.15.00

SOZZA

GIALLATINI – COLAROSSI

IV: GALIPO’

VAR: MARINI

AVAR: FABBRI

MONZA – NAPOLI Sabato 19/04 h.18.00

LA PENNA

TOLFO – CECCONI

IV: PERENZONI

VAR: DI BELLO

AVAR: GHERSINI

ROMA – H. VERONA Sabato 19/04 h.20.45

PAIRETTO

MOKHTAR – CIPRESSA

IV: FELICIANI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: ABISSO

EMPOLI – VENEZIA h.15.00

MASSA

PASSERI – COSTANZO

IV: SANTORO

VAR: MARIANI

AVAR: MARINI

BOLOGNA – INTER h.18.00

COLOMBO

BACCINI – BAHRI

IV: MARCENARO

VAR: ABISSO

AVAR: MERAVIGLIA

MILAN – ATALANTA h.20.45

PICCININI

IMPERIALE – ZINGARELLI

IV: MARCHETTI

VAR: FABBRI

AVAR: GUIDA

TORINO – UDINESE Lunedì 21/04 h. 12.30

COLLU

SCATRAGLI – BIANCHINI

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: GARIGLIO

AVAR: MAZZOLENI

CAGLIARI – FIORENTINA Lunedì 21/04 h. 15.00

MARINELLI

PERROTTI – LO CICERO

IV: MONALDI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: DOVERI

GENOA – LAZIO Lunedì 21/04 h. 18.00

AYROLDI

DI GIOIA – MORO

IV: COSSO

VAR: PATERNA

AVAR: FABBRI

PARMA – JUVENTUS Lunedì 21/04 h. 20.45

CHIFFI

PRETI – CECCON

IV: BONACINA

VAR: DI PAOLO

AVAR: MANGANIELLO