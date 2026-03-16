Sarà il Sig. Massimi di Termoli (CB) l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma domani sera a La Spezia.
Il fischietto molisano ha diretto in stagione una gara di serie A e ben tredici di serie B, l’ultima è stata Cesena-Frosinone 2-2. Quella di domani sarà però la prima stagionale tra questo arbitro e gli azzurri con l’ultimo precedente ad essere quello relativo alla sconfitta interna con l’Atalanta il 30 Ottobre del 2023. In totale sono otto i precedenti dell’Empoli con Massimi ed il bilancio azzurro è di tre vittorie e cinque sconfitte. Sono nove i precedenti con lo Spezia ed in questo caso il bilancio degli aquilotti è di quattro vittorie, quattro sconfitte ed un pareggio. La squadre più dirette da Massimi sono: Brescia, Palermo, Lecce e Cosenza con dieci designazioni. Al VAR ci sarà Meraviglia di Pistoia.
Vediamo tutte le designazioni di giornata:
PALERMO – JUVE STABIA h 19:00
DIONISI
ROSSI C. – BARONE
IV: RISPOLI
VAR: SERRA
AVAR: GUALTIERI
CATANZARO – MODENA h. 20:00
PICCININI
MASTRODONATO – POLITI
IV: ARENA
VAR: GHERSINI
AVAR: SANTORO
MANTOVA – CESENA h. 20:00
ZANOTTI
CORTESE – REGATTIERI
IV: CERBASI
VAR: GIUA
AVAR: PRONTERA
REGGIANA – MONZA h. 20:00
MUCERA
DI GIACINTO – EL FILALI
IV: TURRINI
VAR: DI PAOLO
AVAR: NASCA
SPEZIA – EMPOLI h. 20:00
MASSIMI
RICCI – MINIUTTI
IV: TREMOLADA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: VOLPI
VENEZIA – PADOVA h. 20:00
CREZZINI (foto)
GIUGGIOLI – GRASSO
IV: DE ANGELI
VAR: MARINI
AVAR: BARONI
FROSINONE – BARI Mercoledì 18/03 h. 19:00
MARESCA
BACCINI – FONTANI
IV: FELICIANI
VAR: PATERNA
AVAR: COSSO
AVELLINO – SUDTIROL Mercoledì 18/03 h. 20:00
GALIPO’
NIEDDA – PASCARELLA
IV: MADONIA
VAR: MONALDI
AVAR: DI VUOLO
CARRARESE – SAMPDORIA Mercoledì 18/03 h. 20:00
ABISSO
BIFFI – SCARPA
IV: PERRI
VAR: MAGGIONI
AVAR: PAGANESSI
PESCARA – VIRTUS ENTELLA Mercoledì 18/03 h. 20:00
PEZZUTO
PALERMO – COLAIANNI
IV: MASTRODOMENICO
VAR: AURELIANO (ON SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)
AVAR: RUTELLA (ON SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)
Oh che Meraviglia avere uno di Pistoia al VAR
Pistoiese che si sta giocando la promozione in C con Desenzano e Lentigione. Prendiamo nota di questi campi perché potremmo giocarci a breve….