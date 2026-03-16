Sarà il Sig. Massimi di Termoli (CB) l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma domani sera a La Spezia.

Il fischietto molisano ha diretto in stagione una gara di serie A e ben tredici di serie B, l’ultima è stata Cesena-Frosinone 2-2. Quella di domani sarà però la prima stagionale tra questo arbitro e gli azzurri con l’ultimo precedente ad essere quello relativo alla sconfitta interna con l’Atalanta il 30 Ottobre del 2023. In totale sono otto i precedenti dell’Empoli con Massimi ed il bilancio azzurro è di tre vittorie e cinque sconfitte. Sono nove i precedenti con lo Spezia ed in questo caso il bilancio degli aquilotti è di quattro vittorie, quattro sconfitte ed un pareggio. La squadre più dirette da Massimi sono: Brescia, Palermo, Lecce e Cosenza con dieci designazioni. Al VAR ci sarà Meraviglia di Pistoia.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

PALERMO – JUVE STABIA h 19:00

DIONISI

ROSSI C. – BARONE

IV: RISPOLI

VAR: SERRA

AVAR: GUALTIERI

CATANZARO – MODENA h. 20:00

PICCININI

MASTRODONATO – POLITI

IV: ARENA

VAR: GHERSINI

AVAR: SANTORO

MANTOVA – CESENA h. 20:00

ZANOTTI

CORTESE – REGATTIERI

IV: CERBASI

VAR: GIUA

AVAR: PRONTERA

REGGIANA – MONZA h. 20:00

MUCERA

DI GIACINTO – EL FILALI

IV: TURRINI

VAR: DI PAOLO

AVAR: NASCA

SPEZIA – EMPOLI h. 20:00

MASSIMI

RICCI – MINIUTTI

IV: TREMOLADA

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: VOLPI

VENEZIA – PADOVA h. 20:00

CREZZINI (foto)

GIUGGIOLI – GRASSO

IV: DE ANGELI

VAR: MARINI

AVAR: BARONI

FROSINONE – BARI Mercoledì 18/03 h. 19:00

MARESCA

BACCINI – FONTANI

IV: FELICIANI

VAR: PATERNA

AVAR: COSSO

AVELLINO – SUDTIROL Mercoledì 18/03 h. 20:00

GALIPO’

NIEDDA – PASCARELLA

IV: MADONIA

VAR: MONALDI

AVAR: DI VUOLO

CARRARESE – SAMPDORIA Mercoledì 18/03 h. 20:00

ABISSO

BIFFI – SCARPA

IV: PERRI

VAR: MAGGIONI

AVAR: PAGANESSI

PESCARA – VIRTUS ENTELLA Mercoledì 18/03 h. 20:00

PEZZUTO

PALERMO – COLAIANNI

IV: MASTRODOMENICO

VAR: AURELIANO (ON SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)

AVAR: RUTELLA (ON SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)