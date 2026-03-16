Sarà il Sig. Massimi di Termoli (CB) l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma domani sera a La Spezia.

Il fischietto molisano ha diretto in stagione una gara di serie A e ben tredici di serie B, l’ultima è stata Cesena-Frosinone 2-2. Quella di domani sarà però la prima stagionale tra questo arbitro e gli azzurri con l’ultimo precedente ad essere quello relativo alla sconfitta interna con l’Atalanta il 30 Ottobre del 2023. In totale sono otto i precedenti dell’Empoli con Massimi ed il bilancio azzurro è di tre vittorie e cinque sconfitte. Sono nove i precedenti con lo Spezia ed in questo caso il bilancio degli aquilotti è di quattro vittorie, quattro sconfitte ed un pareggio. La squadre più dirette da Massimi sono: Brescia, Palermo, Lecce e Cosenza con dieci designazioni. Al VAR ci sarà Meraviglia di Pistoia.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

PALERMO – JUVE STABIA h 19:00

DIONISI

ROSSI C. – BARONE

IV:      RISPOLI

VAR:  SERRA

AVAR:   GUALTIERI

CATANZARO – MODENA h. 20:00

PICCININI

MASTRODONATO – POLITI

IV:      ARENA

VAR:   GHERSINI

AVAR:    SANTORO

MANTOVA – CESENA h. 20:00

ZANOTTI

CORTESE – REGATTIERI

IV:       CERBASI

VAR:  GIUA

AVAR:    PRONTERA

REGGIANA – MONZA h. 20:00

MUCERA

DI GIACINTO – EL FILALI

IV:     TURRINI  

VAR:   DI PAOLO

AVAR:    NASCA

SPEZIA – EMPOLI h. 20:00

MASSIMI

RICCI – MINIUTTI

IV:      TREMOLADA

VAR:   MERAVIGLIA

AVAR:    VOLPI

VENEZIA – PADOVA h. 20:00

CREZZINI (foto)

GIUGGIOLI – GRASSO

IV:     DE ANGELI

VAR: MARINI

AVAR: BARONI

FROSINONE – BARI Mercoledì 18/03 h. 19:00

MARESCA

BACCINI – FONTANI

IV:     FELICIANI

VAR:    PATERNA

AVAR:     COSSO

AVELLINO – SUDTIROL Mercoledì 18/03 h. 20:00

GALIPO’

NIEDDA – PASCARELLA

IV:     MADONIA

VAR:     MONALDI

AVAR:      DI VUOLO

CARRARESE – SAMPDORIA Mercoledì 18/03 h. 20:00

ABISSO

BIFFI – SCARPA

IV:       PERRI

VAR:     MAGGIONI

AVAR:  PAGANESSI

PESCARA – VIRTUS ENTELLA Mercoledì 18/03 h. 20:00

PEZZUTO

PALERMO – COLAIANNI

IV:       MASTRODOMENICO

VAR:     AURELIANO (ON SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)

AVAR:   RUTELLA (ON SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)

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Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

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2 Commenti

  2. Pistoiese che si sta giocando la promozione in C con Desenzano e Lentigione. Prendiamo nota di questi campi perché potremmo giocarci a breve….

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