Si torna in campo a soli tre giorni di distanza dall’ultima gara e per gli azzurri c’è un’altra sfida incastonata all’interno della lotta salvezza. Si va a Spezia in un campo mai semplice. Vediamo le ultime.
Un po’ come successo già per la gara di sabato, partiamo con il dire che non sarà semplicissimo ancora individuare le idee precise del nuovo tecnico in relazione alla formazione che manderà in campo. Dovrebbe però essere confermato in partenza il medesimo sistema utilizzato sabato, ovvero il 4-2-3-1. Ci sono diversi elementi che non hanno recuperato al meglio dall’ultima sfida e solo all’ultimo verranno fatte determinate scelte. Rispetto all’undici che ha dato il via alla gara con il Mantova dovremmo vedere Moruzzi a fungere da terzino sinistra e Saporiti al posto di Ilie. Possibile inserimento di Ebuehi per Ceesay e di Degli Innocenti per Magnino.
Gli indisponibili sono: Pellegri, Ghion, Bianchi
Mister Caserta vuol ripartire dal secondo tempo visto con il Mantova, avvertendo che al Picco ci vorrà una grande prova.
Dovrebbe essere un 3-5-1-1 quello che manderà in campo il tecnico Donadoni. Rispetto alla gara di Modena dovrebbe cambiare tutta la difesa con dentro Ruggero, Hristov e Bonfanti. In mezzo al campo tornerà titolare l’ex, Bandinelli e sempre a centrocampo ballottaggio tra Comotto e Nagy. Artistico sarà il riferimento offensivo con Valoti a supporto. Lungo l’elenco degli indisponibili che vede Mateju, Di Serio, Lapadula, Skjellerup, Vlahovic, oltre ai lungodegenti Cassata, Zurkowsky e Sarr.
Il tecnico Donadoni non parla alla vigilia del match.
Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:
3-5-1-1: Radunovic; Ruggero, Hristov, Bonfanti; Sernicola, Comotto (Nagy), Romano, Bandinelli, Aurelio; Valoti; Artistico.
4-2-3-1: Fulignati; Candela, Lovato, Guarino, Moruzzi; Degli Innocenti, Yepes; Ebuehi, Saporiti, Elia; Shpendi.
praticamente soliti errori della formazione col Mantova, una punta sola.
mi va bene Ebuehi ma qualcuno gli dica che è ridicolo con quei capelli
😂🤣😂
Fa parte della discussione nel mio gruppo , i capelli di Ebuehi.
se devo fare un 4411 preferivo rimanere col 352. Almeno gioco con 2 attaccanti
dipende chi gioca , 4411 o 4231 come nel 2’t con il Mantova va’ benissimo
basta 352 e derivati…..
spero che giochi Nasti/Fila al posto di Sphendi
con Sphendi al posto di Saporiti ( cosi lo abbiamo come cambio nel 2t )
Proverei anche Curto al posto di Guarino
4 freschi ci vogliono in campo dall inizio
tutti e tre non li fa giocare in panchina ci vuole qualche uomo che cambi la partita, se fa giocare ancora Sphendi da solo allora Caserta sente meno male se si tira una martellata a mezza vita. Gli innesti per i disponibili sono Nasti o Fila, Saporiti, Moruzzi.
Ma perché Curto? È il più scarso di tutti. A Catanzaro lo fecero morbido.
Caserta fara’ peggio di Pagliuca e Dionisi poi vedrete .
Io ho sempre difeso la societa’ ma questa formazione e’ insignificante .
Ancora continuamo a giocare con i trequartisti .
Sphendi prima punta non mostra il suo potenziale , il suo ruolo e’ seconda punta.
Il centrocampo deve essere a 3, in 2 vanno in sofferenza tenuto conto che yepes e’ 1 metro e troppo leggerino .
Ebuhei come haas il loro ciclo ad Empoli e non solo e’ finito da tempo.
ormai bisogna andare avanti con il 352 con due punte vere
Ripartiamo da questo 4231 ma aggiustiamo gli uomini, che devono anche ripartire dalla rabbia del secondo tempo.
Candela/Ebuehi Curto Lovato Moruzzi
Magnino Degli Innocenti
Elia Shpendi Saporiti
Fila
Secondo tempo Ceesay che con gli avversari stanchi può combinare qualcosa.
Elia a destra dove è coperto di più, Saporiti a sx così da tirare da fuori e lasciare il cross a Moruzzi.
Magnino in mezzo, pur non essendo un fenomeno per me è indispensabile.
Davanti ci deve essere uno in area che la piglia di testa. Meglio Fila o Popov con Shpendi che gira in torno e prende sponde. So che è offensiva, ma l’unico modo per vincere è tenere la palla lontana dalla nostra difesa
Onestamente la formazione che hai proposto mi sembra più sensata di quella di Pianeta.
Comunque a me non dispiacerebbe nemmeno il vecchio albero di natale con il 4321 dove dietro la punta (Fila o Popov) ci sono Shpendi e Elia e un centrocampo a 3 con il vertice basso (Degl’Innocenti) davanti alla difesa….
anche a me non dispiacerebbe. Sarebbe una variante del 433 co comunque 2 attaccanti dentro.
Mi piace l’avevo scritta simile con yeps al posto di degli innocenti prima di Mantova mi hanno assalito….
Comunque dobbiamo osare…bisogna trovare il coraggio di mettere dentro quelli che fini adesso hanno reso di piu’ davanti ovvero Elia-Sphendi-Saporiti specialmente l’ultimo sono uno di quelli che pensa che piu’ gioca piu’ diventa forte…ancora per me non e’ in condizione per giocare 90 minuti ma basta per favore con Ilie
Ilie e Nasti devono stare in tribuna
Paolo su Ilie puoi avere anche ragione ma Nasti ha giocato un buon secondo tempo sabato scorso.
credo che sia stata una delle poche partite…..ma normalmente è inconcludente e irritante……con i cros di Elia ci vuole una torre come Fila e Popov
Vero, ma domani il mio 433: domani o mai più. Vi prometto che non ne parlo più.
Fulignati
Curto Romagnoli Lovato Moruzzi
Yepes Magnino Ignacchiti
Shpendi Fila Elia
questa mi sembra la miglior formazione
Ti ringrazio.
Ebuehi esterno alto?!? Spero sia uno scherzo
Per fortuna lo Spezia ha l’infermeria bella piena, ed in campo una difesa scarsa ed un solo attaccante.
A logica loro dovrebbero attaccare a testa bassa e noi partire in contropiede con Shpendi, Elia e Saporiti.
Ragionevolmente non credo che si perda !