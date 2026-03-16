Si torna in campo a soli tre giorni di distanza dall’ultima gara e per gli azzurri c’è un’altra sfida incastonata all’interno della lotta salvezza. Si va a Spezia in un campo mai semplice. Vediamo le ultime.

Un po’ come successo già per la gara di sabato, partiamo con il dire che non sarà semplicissimo ancora individuare le idee precise del nuovo tecnico in relazione alla formazione che manderà in campo. Dovrebbe però essere confermato in partenza il medesimo sistema utilizzato sabato, ovvero il 4-2-3-1. Ci sono diversi elementi che non hanno recuperato al meglio dall’ultima sfida e solo all’ultimo verranno fatte determinate scelte. Rispetto all’undici che ha dato il via alla gara con il Mantova dovremmo vedere Moruzzi a fungere da terzino sinistra e Saporiti al posto di Ilie. Possibile inserimento di Ebuehi per Ceesay e di Degli Innocenti per Magnino.

Gli indisponibili sono: Pellegri, Ghion, Bianchi

Mister Caserta vuol ripartire dal secondo tempo visto con il Mantova, avvertendo che al Picco ci vorrà una grande prova.

Dovrebbe essere un 3-5-1-1 quello che manderà in campo il tecnico Donadoni. Rispetto alla gara di Modena dovrebbe cambiare tutta la difesa con dentro Ruggero, Hristov e Bonfanti. In mezzo al campo tornerà titolare l’ex, Bandinelli e sempre a centrocampo ballottaggio tra Comotto e Nagy. Artistico sarà il riferimento offensivo con Valoti a supporto. Lungo l’elenco degli indisponibili che vede Mateju, Di Serio, Lapadula, Skjellerup, Vlahovic, oltre ai lungodegenti Cassata, Zurkowsky e Sarr.

Il tecnico Donadoni non parla alla vigilia del match.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

3-5-1-1: Radunovic; Ruggero, Hristov, Bonfanti; Sernicola, Comotto (Nagy), Romano, Bandinelli, Aurelio; Valoti; Artistico.

4-2-3-1: Fulignati; Candela, Lovato, Guarino, Moruzzi; Degli Innocenti, Yepes; Ebuehi, Saporiti, Elia; Shpendi.