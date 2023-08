Queste alcune curiosità statistiche inerenti la prossima sfida degli azzurri, quella del “Brianteo” di Monza

LA SFIDA FRA LE DUE DI A GIÀ FUORI DALLA COPPA ITALIA – Monza-Empoli è la sfida fra le uniche due squadre già eliminate dalla coppa Italia 2023/24 e che militano in serie A; brianzoli sconfitti 1-2 in casa dalla Reggiana di Nesta, toscani 1-2 dal Cittadella di Gorini.

LA CRISI ESTERNA AZZURRA – Empoli senza successi esterni dal 23 gennaio scorso, 1-0 a Milano sull’Inter; poi 9 trasferte di cui 4 pareggiate e 5 perdute.

UNA DIFESA “DA RIVEDERE” PER MISTER ZANETTI – Empoli a porta aperta da 11 gare ufficiali di fila, fra vecchia e nuova stagione: 16 gol subiti nel periodo ed ultimo “clean sheet” datato 7 aprile scorso, 0-0 in serie A, a San Siro contro il Milan.

FILIPPO RANOCCHIA L’UNICO EX DELLA GARA – Un solo ex nella sfida tra Empoli e Monza, Filippo Ranocchia che vestito la maglia dei brianzoli nello scorso torneo collezionando 14 presenze con 1 gol

IN A MAI VITTORIA CON L’ARBITRO AURELIANO PER GLI AZZURRI – Gianluca Aureliano di Bologna l’arbitro di Monza-Empoli. Sono nove i precedenti con gli azzurri, con quattro vittorie, tre pareggi e due sconfitte. La prima gara fu Empoli-Latina 3-1, dell’agosto del 2013; poi Parma-Empoli 1-2 del settembre del 2017; nel campionato 2020/21 diresse il successo per 3-2 a Pisa, la sconfitta casalinga con il Pescara per 2-1 di novembre e la gara casalinga con il Chievo terminata 1-1; la stagione successiva il pareggio 1-1 contro il Venezia e il successo per 2-1 nell’ultima di campionato contro il Lecce. Ultime sfide nel 2022, a marzo lo 0-0 sul campo del Genoa, a ottobre la sconfitta 1-2 col Milan. Cinque, con tre vittorie, un pari e una sconfitta, gli incroci col Monza

TRA PALLADINO E ZANETTI VINCE SEMPRE CHI GIOCA IN CASA – Terzo confronto tecnico ufficiale fra Raffaele Palladino e Paolo Zanetti, da allenatori. Nella A 2022/23 reciproco successo interno.

DI FRONTE I DUE TECNICI PIÙ GIOVANI DEL CAMPIONATO – Saranno di fronte i due tecnici più giovani della serie A 2023/24, classe 1984 Palladino, classe 1982 Zanetti (nato a dicembre, Gilardino a luglio).

COME TRA ZANETTI E PALLADINO, TRA IL TECNICO DEL MONZA E L’EMPOLI VINCE CHI GIOCA IN CASA – Raffaele Palladino alla terza sfida da allenatore contro l’Empoli: nella doppia sfida della A 2022/23 reciproco successo casalingo, con stessi dati della sfida Palladino-Zanetti.

ZANETTI IN LEGGERO SVANTAGGIO COL MONZA – Paolo Zanetti all’ottava sfida da allenatore contro il Monza: nei 7 precedenti bilancio di 2 vittorie del coach azzurro, 2 pareggi e 3 successi biancorossi, dunque massimo equilibrio.