Queste alcune curiosità statistiche inerenti la prossima partita che giocherà l’Empoli:

BOLOGNA REDUCE DA TRE 0-0 CONSECUTIVI – Bologna reduce da tre 0-0 consecutivi. Rossoblu senza gol da 270’ (ultimo siglato da Fabbian al 90’ di Bologna-Cagliari 2-1 del 2 settembre scorso) e porta blindata da 338’ (Luvumbo al 22’ della stessa gara).

EMPOLI: ATTACCO PIÙ ANEMICO E DIFESA PIÙ BATTUTA DELLA A 2023/24 – Empoli che segna con meno giocatori nella serie A 2023/24 (1 solo, come Udinese e Cagliari), attacco più anemico del torneo (1 solo gol segnato) e difesa più battuta (13 gol al passivo).

DA GENNAIO TOSCANI SENZA SUCCESSI FUORI CASA – Empoli senza vittorie esterne dal 23 gennaio scorso, 1-0 a Milano sull’Inter, poi 11 trasferte di cui 4 pareggiate e 7 perdute.

L’OTTOBRE-NO DI ANDREAZZOLI – Ottobre mese “nero” per le formazioni di Andreazzoli, media di 0,84 punti-partita con score formato da 4 vittorie, 4 pareggi ed 11 sconfitte in 19 incontri disputati.

UN EX PER PARTE – Mattia Destro da una parte, Lukasz Skorupski dall’altra; questi gli ex della sfida tra Empoli e Bologna. Destro è stato acquistato dal Bologna nell’estate del 2015, dalla Roma, ed è rimasto in rossoblu fino a gennaio 2020, contando 112 presenze con 29 reti in gare ufficiali; Skorupski, portiere polacco preso dall’Empoli nell’estate del 2015 dalla Roma: per lui due stagioni in azzurro, con 67 gare giocate prima di far ritorno alla Roma da dove, nel 2018, si trasferisce al Bologna.

L’EMPOLI NON HA MAI VINTO CON L’ARBITRO MARESCA IN SERIE A – Fabio Maresca di Napoli l’arbitro di Bologna-Empoli. Sono 9 i precedenti con gli azzurri, con 1 vittoria, 4 pareggi e 4 sconfitte. La prima gara diretta da Maresca è quella del febbraio 2014, Serie B, Empoli-Carpi 1-1. In seguito, in Serie A, ha diretto Genoa-Empoli 1-1 nel campionato 2014/15 e, nella stagione 2016/17, Udinese-Empoli 2-0 e Empoli-Chievo 0-0. Ha poi arbitrato gli azzurri in occasione delle sconfitte sul campo del Torino (3-0 nel dicembre del 2018) e della Roma (2-1 a marzo del 2019); nella stagione 2020/21, in B, ha diretto il successo casalingo contro il Pisa per 3-1 e il pareggio per 1-1 contro il Cittadella. Ultimo confronto nel marzo del 2022, il successo della Juventus a Empoli per 3-2. Dieci i precedenti con il Bologna, con 3 successi rossoblu, 3 pareggi e 4 sconfitte.

È SEMPRE PAREGGIO TRA MOTTA E ANDREAZZOLI – Terza sfida ufficiale tra Thiago Motta Aurelio Andreazzoli, dopo il duplice Spezia-Empoli nella A

THIAGO MOTTA MAI VITTORIOSO IN 4 PRECEDENTI CONTRO L’EMPOLI – Thiago Motta alla quinta sfida – da allenatore – contro l’Empoli: nei 4 precedenti poche emozioni, con il mister rossoblu mai vittorioso, score di 2 pareggi ed altrettante sconfitte.

TECNICO AZZURRO IN SVANTAGGIO COL BOLOGNA – Aurelio Andreazzoli è alla settima sfida tecnica ufficiale contro il Bologna: bilancio di 2 successi per i rossoblu emiliani, 3 pareggi ed 1 successo per il tecnico azzurro (Empoli-Bologna 4-2, A 2021/22).