Vediamo alcune curiosità statistiche inerenti la sfida che si giocherà domani:

CAGLIARI DISTRATTO IN AVVIO RIPRESA ED ASSAI ANEMICO NEI PRIMI 45’ DI GARA – Cagliari formazione della A 2023/24 più distratta in avvio ripresa con 7 reti subite tra 46’ e 60’. I sardi, 16 gol all’attivo in 17 giornate, ne hanno segnati la miseria di 3 nei primi tempi e 13 nelle riprese (7 nei 15’ finali più recuperi). Nei primi 45’ di gara sono, ovviamente, la squadra più anemica del torneo.

I DUE VOLTI ROSSOBLU: IN ASSOLUTO 4 PUNTI NELLE ULTIME 6, IN CASA… – Cagliari in frenata, a livello generale: 4 punti nelle ultime 6 giornate con 4 sconfitte subite. In casa, però, i rossoblu sembrano aver ritrovato la forza dello scorso anno, 10 punti nelle ultime 4 partite disputate all’Unipol Domus e ben 9 gol segnati.

EMPOLI SQUADRA DELLA A ‘23/24 CHE SEGNA MENO E MANDA MENO GIOCATORI A SEGNO – Empoli attacco più anemico della A 2023/24 con 10 sole reti segnate, formazione che manda in gol meno giocatori (appena 6).

EMPOLI SENZA SUCCESSI DA 5 TURNI. IN DIFESA CON ANDREAZZOLI… – Empoli in flessione di risultati: dal ritorno di Andreazzoli mai i toscani erano rimasti 5 turni senza vincere, con score – al momento – di 2 pareggi e 3 sconfitte. Gli azzurri non segnano da 200’, ultima rete, o meglio autorete, di Rafia al 70’ di Empoli-Lecce 1-1 dell’11 dicembre scorso. Un giocatore azzurro non segna da 293’, Cancellieri al 67’ di Genoa-Empoli 1-1 del 2 dicembre scorso. È invece decisamente migliorata la fase difensiva: 13 gol subiti in 5 giornate con Zanetti (media 2,60 a partita), 17 in 12 incontri con Andreazzoli (media 1,42, di fatto il 50% in meno), nessun “clean sheet” con Zanetti, 4 in 12 partite con Andreazzoli.

LO “STAKANOVISTA” LUPERTO – Sebastiano Luperto uno dei 7 “stakanovisti” della serie A nell’anno solare 2023: da gennaio ad oggi ha giocato 40 partite su 40 come Silvestri (Udinese), Provedel (Lazio), Falcone (Lecce), Ferguson (Bologna), Lobotka (Napoli) e Felipe Anderson (Lazio), ma fra i giocatori di movimento è quello rimasto in campo più minuti, 3582’.

QUATTRO GLI EX DELLA SFIDA TRA CAGLIARI E EMPOLI – Marco Mancosu da una parte, Alberto Grassi, Razvna Marin e Sebastina Walukiewicz dall’altra; questo gli ex della sfida tra Cagliari e Empoli. Partendo dall’unico ex azzurro, Mancosu ha vestito la maglia azzurra nella stagione 2009/10, giocando 8 gare totali. Venendo agli ex sardi, Grassi ha giocato 31 gare con i rossoblu nella stagione 2021/22 in prestito dal Parma, per Marin, arrivato dall’Ajax 76 presenze e 4 gol con due presenze; infine Walukiewicz, prelevato nel gennaio del 2019 dal Pogoń Stettino e rimasto in Sardegna fino all’estate del 2022, conta 45 presenze col Cagliari.

UN SUCCESSO PER PARTE CON L’ARBITRO MARESCA – Fabio Maresca di Napoli l’arbitro di Cagliari-Empoli. Sono 10 i precedenti con gli azzurri per il fischietto campano, con 1 vittoria, 4 pareggi e 5 sconfitte. La prima gara diretta da Maresca è quella del febbraio 2014, Serie B, Empoli-Carpi 1-1. In seguito, in Serie A, ha diretto Genoa-Empoli 1-1 nel campionato 2014/15 e, nella stagione 2016/17, Udinese-Empoli 2-0 e Empoli-Chievo 0-0. Ha poi arbitrato gli azzurri in occasione delle sconfitte sul campo del Torino (3-0 nel dicembre del 2018) e della Roma (2-1 a marzo del 2019); nella stagione 2020/21, in B, ha diretto il successo casalingo contro il Pisa per 3-1 e il pareggio per 1-1 contro il Cittadella. Chiudono il quadro, il successo della Juventus a Empoli per 3-2 nel marzo del 2022 e la sconfitta 3-0 sul campo del Bologna dello scorso ottobre. Dieci i precedenti con il Cagliari, con 1 successo sardo, 1 pareggio e 10 sconfitte.

LA PRIMA VOLTA TRA ANDREAZZOLI E RANIERI – Sfida tecnica inedita tra i “nonni” della serie A 2023/24, Claudio Ranieri (72 anni) ed Aurelio Andreazzoli (70).

RANIERI EN-PLEIN IN CASA CON GLI AZZURRI, 5 VITTORIE SU 5 – Claudio Ranieri conta 7 precedenti, da allenatore, contro l’Empoli ed il bilancio – a suo favore – è di 5 successi, 1 pareggio ed 1 sconfitta. Cinque vittorie su 5 in casa per il mister dei sardi contro i toscani e 15 gol segnati.

ANDREAZZOLI CONDUCE 3-1 SUL CAGLIARI E SUE SQUADRE SEMPRE IN RETE – Aurelio Andreazzoli al sesto incrocio da allenatore contro il Cagliari: in bilancio 3 successi del coach azzurro, 1 sardo ed 1 pareggio, con formazioni del coach dei toscani sempre in rete, 7 gol nei 450’ presi in esame.