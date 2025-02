I PRECEDENTI, IN CASA BIANCONERA BILANCIO DALLA PARTE JUVENTINA – Sfida numero 34 quella dell’Allianz Stadium di Torino tra Juventus e Empoli, con un bilancio nei 33 precedenti di 5 successi azzurri, 5 pareggi e 23 vittorie bianconere. Parlando delle sole gare giocate a Torino, 16, tra campionato e coppa Italia, una vittoria azzurra, due pareggi e 13 affermazioni bianconere. Il primo confronto torinese tra Juventus e Empoli è quello dell’8 febbraio 1987, con i bianconeri che vinsero 3-0 grazie alla doppietta di Serena e al gol di Cabrini; nell’ultima sfida dello scorso torneo 1-1 coi gol di Vlahovic e Baldanzi.

UN SOLO SUCCESSO AZZURRO ALLO STADIUM – Dolcissimo precedente è quello del 28 agosto 2021, quando Leonardo Mancuso firmò il gol che vale la prima storica vittoria azzurra in casa dei bianconeri.

LA “PAREGGITE” BIANCONERA – Juventus squadra regina dei pareggi della serie A 2024/25 con 13 ottenuti finora in 22 partite.

EMPOLI MEGLIO FUORI CASA CHE AL CASTELLANI COMPUTER GROSS ARENA – Toscani meglio fuori che in casa finora, 8 punti al Carlo Castellani Computer Gross Arena, 13 esterni, peculiarità nella A 2024/25 anche di Inter, Genoa, Atalanta e Monza.

LA FLESSIONE AZZURRA – Una vittoria azzurra nelle ultime 11 gare di campionato, 4-1 a Verona l’8 dicembre scorso; nel mezzo 4 pareggi e 6 sconfitte, ma porta sempre aperta con 20 reti incassate.

LE CARATTERISTICHE DELL’EMPOLI 2024/25 – Empoli compagine della serie A 2024/25 che ancora non ha avuto “rossi” in favore, come il Monza e che manda in gol meno giocatori, appena 5, come il Lecce.

IL CAMMINO IN SERIE A 2024/25 DELLA JUVENTUS – Juventus quinta a 37 punti in 22 giornate giocate, 35 le reti segnate, 19 subite, bilancio di 8 successi, 13 pareggi, 1 sola sconfitta e regina dei nulli del torneo

CAMBIASO E DE SCIGLIO, UN EX PER PARTE TRA EMPOLI E JUVENTUS – Andrea Cambiaso e Mattia De Sciglio, questo gli ex della sfida tra Empoli e Juventus. Partendo dal primo, Cambiaso arrivò a Empoli nell’estate del 2020: in azzurro giocò 9 gare tra Serie B e Coppa Italia nella stagione 2020/21, conquistando la promozione in Serie A. Mattia De Sciglio fu acquistato dalla Juventus nel luglio del 2017: per lui 7 stagioni in bianconero, con 117 presenze e 2 reti, vincendo tre Scudetti, una Supercoppa Italiana e 2 Coppa Italia.

TERZA VOLTA CON GLI AZZURRI PER L’ARBITRO ZUFFERLI – Luca Zufferli di Udine l’arbitro di Juventus-Empoli. Il fischietto friulano ha diretto in carriera 18 gare in Serie A, 9 in questa stagione. Due i precedenti con gli azzurri, la sconfitta a Cremona 1-0 dell’aprile del 2023 e il successo a Roma dello scorso agosto per 2-1; un solo precedente con la Juventus, il pareggio casalingo 2-2 contro il Parma

PERFETTO EQUILIBRIO NELLE 4 SFIDE UFFICIALI TRA THIAGO MOTTA E ROBERTO D’AVERSA – Quinto confronto tecnico ufficiale fra Thiago Motta e Roberto D’Aversa, con bilancio in equilibrio: 2 pareggi ed 1 vittoria a testa.

PERFETTA PARITÀ TRA THIAGO MOTTA E L’EMPOLI – Thiago Motta all’ottava sfida – da allenatore – contro l’Empoli: nei 7 precedenti 2 vittorie del mister bianconero, 3 pareggi e 2 successi toscani.

D’AVERSA MAI VITTORIOSO CONTRO LA JUVENTUS – Roberto D’Aversa, da allenatore, contro la Juventus è alla decima sfida in carriera: bilancio di 7 sconfitte e 2 pareggi all’attivo, mai vittorioso finora.