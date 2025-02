J U V E N T U S 4 E M P O L I 1

4′ De Sciglio, 61′ Kolo Muani, 63′ Kolo Muani, 90′ Vlahovic, 92′ Conceicao

Allo “Stadium” gli azzurri escono sconfitti per 4-1 contro la Juve. Risultato oggettivamente esagerato per quanto la partita nel suo complesso abbia raccontato. Vantaggio dell’Empoli dopo 4 minuti con il gol dell’ex, De Sciglio, poi nella ripresa arriva la doppietta di Kolo Muani che ribalta il risultato per gli oggi blu scuro con poi Vlahovic e Conceicao a chiuderla. Un primo tempo che ci ha fatto sognare ed anche un pizzico illudere, perché i nostri hanno giocato con grande personalità e grande qualità, trovando il primo gol da palla inattiva (De Sciglio va di testa a raccogliere un calcio d’angolo) e mettendo in grande difficoltà la Juve che si vede solo nel finale di frazione. Nella ripresa viviamo tre minuti da incubo, tre minuti in cui arrivano i due gol juventini; nel primo c’è una grossa ingenuità di Goglichidze – entrato in campo da pochi minuti – e nel secondo la deviazione quasi involontaria di Kolo Muani su un tiro che sarebbe uscito. Da evidenziare che nel primo tempo, in vantaggio, all’Empoli è stato revocato un rigore per un netto fallo di Di Gregorio su Maleh ma con un precedente tocco di mano di Anjorin (non cosi volontario) che annulla tutta l’azione. Maleh verrà poi espulso al minuto 85 per somma di ammonizioni. Da dire che l’Empoli, al di là del bel primo tempo, non ha mai rinunciato a giocare ed ha prodotto anche delle azioni pericolose, sfiorando in almeno un paio di occasioni l’agognato pareggio. Purtroppo nel finale arriva un bellissimo gol di Vlahovic – Vasquez non perfetto – che va a chiudere i giochi. Giochi non definitivamente chiusi perché purtroppo arriva anche l’ingeneroso poker di Conceicao. Azzurri che ancora una volta escono dal campo con gli applausi per una prestazione indubbiamente più che sufficiente, ma a mani vuote e con un risultato che davvero non rispecchia le prestazioni offerte dalle due squadre. Si dirà che non sono questi i campi da dove passa la salvezza ma oggi c’è la netta sensazione che contro questa Juve, anche in rapporto a quanto fatto, si poteva sperare di portar via qualcosa. Un Empoli sceso in campo con la solita emergenza e che lascia Torino con ancora più problemi dal punto di vista degli acciacchi; ben tre giocatori (Fazzini prima ancora di scendere in campo) hanno dovuto lasciare il campo per problemi costringendo D’Aversa a cambi non previsti ed aprendo un ulteriore punto interrogativo su una situazione davvero anomala e mai vista negli anni passati. Purtroppo pranzo molto indigesto per noi e classifica che si fa davvero pericolosa con un calendario ancora complicato. L’ultimo giorno di mercato porterà sicuramente qualcosa, anche se siamo nettamente in ritardo e con una situazione che rischia di essere più complessa del previsto anche se va dato atto, a chi sta tirando la carretta, di mettere dentro una enorme generosità.

JUVENTUS (4-2-3-1) : Di Gregorio; Savona, Gatti, Veiga, Weah; Locatelli, McKennie (85′ Conceicao); Yildiz (65′ Vlahovic), Koopmeiners, Nico Gonzalez (85′ Thuram); Kolo Muani.

A Disp: Perin, Pinsoglio, Alberto, Adzic, Fagioli, Douglas Luiz, Rouhi, Mbangula.

Allenatore: Thiago Motta

EMPOLI(3-4-2-1) : Vasquez; Marianucci (90′ Tosto), Ismajli (59′ Goglichidze), De Sciglio; Gyasi, Henderson (92′ Bacci) Maleh, Cacace; Anjorin (48′ Zurkowski), Esposito (92′ Konate); Colombo.

A Disp: Silvestri, Seghetti, Sambia, Bembnista, Pereira, Fazzini.

Allenatore: Roberto D’Aversa

ARBITRO: Sig. Zufferli di Udine. Assistenti: Mondin/Mokhtar. VAR: Camplone/Marini.

Ammoniti: 37′ Gyasi (E), 40′ Maleh (E).

Espulso: 84′ Maleh per somma di ammonizioni.

LIVE MATCH

94′- Si chiude con una pesante sconfitta per gli azzurri, un 4-1 che non è la fotografia di quanto visto sul campo sul quale pesa l’incredibile catena di infortuni che si è imbattuta sull’Empoli. Ad inizio secondo tempo i problemi per Anjorin e Ismajli ha spianato la strada alla rimonta bianconera firmata Kolo Muani – doppietta – Vlahovic e Coincencao (con gli azzurri in dieci per l’espulsione di Maleh).

92′- Conceicao cala il poker in contropiede

90′- Tripla sostituzione per D’Aversa: Konate, Bacci e Tosto per Esposito, Henderson e Marianucci.

90′- Assegnati tre minuti di recupero.

90′- Vlahovic chiude i conti con un sinistro dal vertice sinistro dell’area sul quale Vasquez non è irreprensibile

89′- Finisce a terra Vlahovic dopo un contatto con Marianucci.

88′- Destro al volo di Esposito respinto dalla difesa bianconera

87′- De Sciglio si procura un calcio di punizione, non mollano gli azzurri anche in inferiorità numerica.

85′- Doppia sostituzione operata da Thiago Motta: Conceicao e Thuram per McKennie e Nico Gonzalez.

84′- Empoli in dieci! secondo giallo per Maleh in seguito ad un intervento in ritardo su Nico Gonzalez.

83′- Coast to coast di Cacace, il suo tiro viene respinto.

82′- Vlahovic di testa su cross dalla sinistra manda alto.

81′- Colombo! il suo sinistro velenoso viene deviato da Veiga finisce a lato di un soffio alla destra di Di Gregorio. Sugli sviluppi del corner errato l’appoggio di Zurkowsji.

79′- Lungo cross di Goglichidze intercettato da Gatti ma l’Empoli torna in possesso di palla. Maleh ha la peggio nei confronti di Gatti nello scontro nella metà campo bianconera.

78′- Cross di Gyasi allontanato da Di Gregorio, sull’altro fronte Valhovic anticipa Marianucci ma poi Vasquez allontana con il destro.

76′- Colombo cerca il cambio di campo ma il suo passaggio viene intercettato da Veiga.

74′- Conquista un corner l’Empoli, ripartenza Juventus sull’asse Vlahovic-Kolo Muani ma il passaggio di ritorno del francese favorisce la chiusura della difesa azzurra.

73′- McKennie premia l’inserimento di Nico Gonzalez, anticipato da Goglichidze.

72′- Locatelli va via a De Sciglio ma il passaggio per Nico Gonzalez è troppo profondo.

71′- Henderson da distanza siderale ci prova con coraggio, Di Gregorio risponde presente.

70′- Kolo Muani spinge sulla sinistra, chiude Marianucci che fa carambolare la palla sui piedi del francese. Si riparte da Vasquez.

68′- Uno-due terrificante quello subito dagli azzurri, su cui pesano gli infortunati: non è un caso che dopo l’uscita di Ismajli siano arrivate le reti della Juventus.

66′- Punizione per la Juventus affidata al sinistro di Koopmeiners sopra la traversa.

65′- Prima sostituzione per Thiago Motta: Vlahovic per Yildiz

63′- La ribaltano i bianconeri, Yildiz va via ad un paio di giocatori azzurri serve Weah: sul suo tiro è decisiva la deviazione vincente di Kolo Muani

61′- Arriva il pareggio della Juventus, Kolo Muani con il fisico ha la meglio su Goglichidze. Il francese da posizione defilata entra in area e batte Vasquez sul suo palo

60′- Sinistro dalla lunga distanza di Koopmeiners deviato in angolo da Vasquez.

59′- Arriva il secondo cambio obbligato: Goglichidze per Ismajli.

58′- Koopmeiners da sinistra con palla in area, colpo di testa di Kolo Muani controllato da Vasquez. Rimane a terra il portiere messicano.

58′- Prosegue l’emergenza assoluta in casa azzurra, dopo il problema accusato da Fazzini nel riscaldamento e quello di Anjorin ad inizio ripresa, arriva anche quello di Ismajli.

57′- Rimane a terra anche Ismajli che fa il segno del cambio alla panchina.

56′- Dalla punizione susseguente di Koppmeiners palla scodellata in area, colpo di testa di Nico Gonzalez bloccato da Vasquez.

55′- Henderson costretto al fallo per fermare Yildiz, il più pericoloso dei bianconeri finora.

54′- Si susseguono gli angolo per la squadra di Motta, Gatti colpisce di testa nell’area affollata con palla alta.

53′- Yildiz servito da Nico Gonzalez, il suo sinistro respinto in angolo da De Sciglio. Sugli sviluppi dell’angolo ci prova Veiga, il suo destro respinto da Vasquez.

52′- Cross di Gatti da destra sul primo palo dove non arriva per un soffio Kolo Muani.

50′- Interessante tre contro tre degli azzurri, Esposito allarga per Zurkowski: il polacco si porta sul destro con palla a lato alla destra di Di Gregorio.

49′- Primo angolo della ripresa per i torinesi, batte Yildiz sul primo palo a cercare la deviazione di Nico Gonzelz che non trova nessuno sul secondo palo.

48′- D’Aversa costretto al primo cambio: Zurkowski per Anjorin.

47′- Rimane a terra Anjorin, ancora problemi per il centrocampista inglese.

46′- La Juventus muove il primo pallone del secondo tempo.

2° Tempo

46′- Si va all’intervallo con il sorprendente ma meritato vantaggio degli azzurri sulla Juventus per 1-0, decide la stoccata di De Sciglio in apertura. Al 16′ l’Empoli aveva beneficiato di un rigore per fallo di Di Gregorio su Maleh, ma dopo la revisione del var è stato tolto. Da quel momento i bianconeri hanno cambiato marcia rendendosi pericolosi solo con una rovesciata di Nico Gonzalez alzata in angolo da Vasquez.

45′- Sul quarto angolo del primo tempo dei bianconeri, Vasquez non perfetto nell’uscita poi la difesa dell’Empoli allontana.

45′- Assegnato un minuto di recupero.

45′- Sventagliata di Locatelli per Yildiz, il turco va via a Gyasi il suo cross per Kolo Muani anticipato in corner da Marianucci.

44′- Nico Gonzalez in verticale per Kolo Muani anticipato con prontezza da Vasquez.

42′- Rimessa laterale intanto per gli azzurri nella metà campo della Juventus.

40′- Finisce nella lista dei cattivi anche Maleh per un fallo su Weah,

39′- Fallo di Locatelli ai danni di Maleh, punizione per gli azzurri. Mentre D’Aversa protesta all’indirizzo di Zufferli per alcune scelte operate dal direttore di gara.

38′- Il sinistro dell’olandese sulla punizione susseguente si infrange sulla barriera. Sul proseguimento dell’azione il destro di Yildiz alto sopra la traversa.

37′- Gyasi spende un giallo per fermare Koopmeiners al limite dell’area.

36′- Colpo di tacco di Kolo Muani ma la difesa azzurra si chiude.

35′- Recuperano palla gli azzurri, sinistro di Colombo bloccato a terra da Di Gregorio.

33′- Break di Locatelli a cercare la sponda di Mckennie per Kolo Muani schermato da Marianucci. Sugli sviluppi del terzo tiro dalla bandierina viene fischiato fallo in attacco a Gatti.

31′- Torna ad affacciarsi in avanti l’Empoli, punizione di Cacace sul secondo palo troppo lungo per tutti. Si riparte da Di Gregorio.

30′- Dribbling ubriacante di Yildiz ai danni di Gyasi, il cross basso a cercare il sinistro di Koopmeiners respinto inavvertitamente da Mckennie con palla a lato.

29′- Sinistro di Koopmeiners nel cuore dell’area dove Vasquez sbaglia completamente l’uscita, per nostra fortuna la retroguardia azzurra libera con prontezza.

29′- Esposito sbraccia alle spalle di Gatti che procura un punizione alla Juventus.

28′- Kolo Muani servito in area, da posizione defilata lascia partire un destro che non inquadra la porta di Vasquez.

26′- Ismajli spinge vistosamente Kolo Muani, punizione per i bianconeri.

25′- Punizione per la Juventus affidata al sinistro di Koopmeiners, palla scodellata in area a cercare il colpo di testa di Nico Gonzalez a lato.

24′- Sugli sviluppi del secondo angolo per i torinesi, sventola da sinistro dalla lunga distanza di Weah a lato non di molto alla destra di Vasquez.

23′- Rovesciata volante di Nico Gonzalez alzata in corner da Vasquez

22′- Guadagna il primo angolo della partita la Juventus, batte Yildiz sul primo palo, allontana Esposito.

20′ Incomprensione fra Veiga e Gatti, la Juventus regala fallo laterale agli azzurri. Appare in confusione la squadra di Thiago Motta, bisogna approfittarne.

19′- Accelerazione centrale di Nico Gonzalez, finisce a terra l’argentino ma l’arbitro lascia proseguire.

18′- Tolto il calcio di rigore per il fallo di mano dopo la revisione al monitor.

16′- Zufferli va a vedere l’episodio al monitor a bordo campo.

15′- RIGORE PER GLI AZZURRI! Fallo di Di Gregorio su Maleh, ma c’è da valutare un possibile fallo di mano di Anjorin.

14′- Dalla bandierina Maleh a trovare sul secondo palo Esposito, la sua girata al volo respinta da Gatti oltre la linea di fondo. Sugli sviluppi del terzo corner si accende una mischia in area bianconera, allontana la difesa juventina.

13′- Esposito ha spazio per andare ma perde un tempo di gioco favorendo la chiusura in angolo di Savona.

11′- Ottimo l’approccio dell’undici di D’Aversa agevolato anche dal repentino vantaggio.

9′- Intervento completamente in ritardo di Nico Gonzalez su Colombo. Punizione per gli l’Empoli all’altezza dell’out destro.

8′- Weah prova ad andare sulla destra ma Cacace lo obbliga a tornare indietro, poi gli azzurri guadagnano la rimessa laterale

7′- Possesso bianconero con partenza del basso, pressione alta ed organizzata dell’undici di D’Aversa.

5′- De Sciglio al momento del gol non esultato per rispetto verso la sua ex squadra, pioggia di fischi all’indirizzo della squadra di Thiago Motta.

4′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL Di De Sciglio, abile a raccogliere il cross di Henderson, la palla attraversa l’area trovando proprio l’ex di turno che di testa supera Di Gregorio

3′- Si incarica della battuta Henderson sul primo palo, allontana oltre la linea di fondo Nico Gonzalez. Sarà ancora corner.

3′- Gli azzurri nella consueta divisa bianca da trasferta vanno a calciare il primo angolo della gara.

2′- Dalle prime battute della gara sembra Anjorin ad affiancare Esposito sulla linea dei trequartisti dietro a Colombo.

1′- La Juventus muove il primo pallone della partita.

0′- Problema accusato da Fazzini nel riscaldamento al suo posto Maleh. Capiremo se sarà Henderson ad alzarsi sulle linea dei trequartisti al fianco di Esposito dietro Colombo.

0′ – A sorpresa Goglichidze parte dalla panchina (sarà mercato?) con dentro Marianucci. Per il resto formazione confermata rispetto alla vigilia. Ricordiamo le assenze per squalifica di Grassi e Pezzella.

1° Tempo