Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti sconfitti per 4-1 dalla Juventus allo “Stadium”

VASQUEZ: 5,5 Nel primo tempo è bravo in un paio di occasioni facendosi trovare molto pronto, anche se fa l’ennesima uscita a vuoto. Nel secondo questa prontezza non si vede e c’è anche qualche responsabilità nel gol della Juve, su tutti il terzo di Vlahovic.

MARIANUCCI: 6 Positiva la prova, considerando che in questo stadio potevano anche tremare le gambe. Difende bene, tiene la posizione e, soprattutto nel primo tempo, sbroglia diverse situazioni. Cala leggermente alla distanza.

TOSTO: S.V.

ISMAJLI: 6,5 Fin quando è in campo gli avanti della Juve fanno una fatica tremenda, con soprattutto Kolo Muani ad essere totalmente disinnescato. Viene fermato da un problema nella prima parte del secondo tempo e lì cambia molto in negativo.

GOGLICHIDZE: 4,5 Inizia a sorpresa dalla panchina. Entra a sostituire Ismajli e l’approccio alla gara è terrificante avendo ampie responsabilità sul pari della Juve. Gara che da li non si riprende mai.

DE SCIGLIO: 6 Non esulta ma si toglie un bel sassolino segnando da ex allo Stadium; con applausi da buona parte dei tifosi di casa. Al di là del gol la partita di Mattia è di buona attenzione.

GYASI: 5,5 Non approccia male al match ma si propone meno di quanto potrebbe. Quando poi sale in cattedra Yildiz le cose diventano molto difficili anche se in fase di non possesso non disdegna. Prende un giallo ma è intelligente in quel fallo.

ANJORIN: 6 Positiva la sua fetta di partita dove fa impazzire spesso Locatelli. Buono nel dare profondità e nel difendere. Purtroppo si arrende ad una ricaduta muscolare ad inizio secondo tempo. Peccato per quel tocco di mano che ci toglie un rigore netto.

ZURKOWSKI: 5,5 Si vede che la condizione ancora non c’è. Sfiora il gol dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo ma poi si fatica a vederlo nel gioco.

HENDERSON: 6 Disegna la traiettoria giusta dalla bandierina in occasione del nostro gol. Combatte con l’elmetto in testa nei duelli ingaggiati in mezzo al campo e rifinisce

BACCI: S.V.

CACACE: 6 Va a fare la mezzala in sostituzione dello squalificato Pezzella. Primo tempo molto interessante, gioca bene in ambo le fasi anche se spinge un pizzico meno di quanto in genere sa fare. Anche nel secondo tempo non fa male ed è bravo quando può ribaltare l’azione.

MALEH: 5,5 Sarebbe partito dalla panchina ma Fazzini si ferma nel riscaldamento e tocca a lui. Gara viziata sicuramente dai due gialli che gli costano l’espulsione ma in generale oggi il marocchino non convince a pieno mettendo diversi errori anche se mette sempre grande intensità. La cosa migliore sarebbe il fallo preso in area che poteva essere rigore, poi revocato.

ESPOSITO: 6 Tanto movimento, tanta generosità, tante rincorse. Gara positiva anche senza gol quella dell’ex Samp. Poteva forse gestire meglio qualche pallone ma si comporta bene.

KONATE: S.V

COLOMBO: 6 Anche la sua è una gara complessivamente positiva e generosa. Spizza per De Sciglio in occasione del gol. Manca un po’ di precisione quando ha la palla più che buona per segnare.

MISTER D’AVERSA: 6 Più di cosi diventa davvero difficile visto il grado di emergenza in cui naviga questa squadra, ed in questo si è rischiato il colpaccio. Partita preparata benissimo con un primo tempo davvero di spessore che ci poteva vedere anche avanti di due. Si fermano tre giocatori e si deve andare davvero a raschiare il fondo del barile con la squadra che a livello prestazione non fa mancare niente e gioca quasi alla pari dell’avversario, mettendolo spesso in difficoltà con coraggio e tanta aggressione. Non ci sono mai tre gol di scarto in questa gara.