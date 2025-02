Il difensore azzurro Luca Marianucci è intervenuto nel dopo gara con la Juventus in conferenza stampa.

Una tua analisi della partita?

L’amarezza c’è ma il risultato è bugiardo. Lavoriamo giorno dopo giorno per archiviare il risultato e archiviare la partita. Ci servono punti, non possiamo soffermarci su una partita in cui ci siamo comportati bene e loro sono stati bravi a segnare quando abbiamo mollato un po’.

Come si reagisce a queste difficoltà?

“Sicuramente la fiducia non può darcela nessuno e dobbiamo trovarla tra di noi. Siamo un gruppo unito e dobbiamo continuare a lavorare che è l’unica cosa che conta”.