Jacopo Fazzini e la Lazio, un matrimonio che sembra sempre più vicino. La trattativa che potrebbe portare il talentuoso centrocampista empolese alla corte di Marco Baroni prosegue senza sosta e, secondo gli ultimi aggiornamenti, le parti sarebbero vicine a un accordo che soddisferebbe tutte le parti in causa. La formula che si sta definendo prevede un prestito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni di euro, cui si aggiungerebbero bonus legati alle prestazioni del giocatore e ai risultati della squadra. Un’operazione che permetterebbe all’Empoli di valorizzare il proprio gioiello, mantenendo una prospettiva economica importante per il futuro, e alla Lazio di assicurarsi un centrocampista giovane e dinamico.

Fazzini ha sempre fatto capire che la sua scelta prioritaria era proprio la Lazio. Domani, ultimo giorno di mercato, sarà decisivo per capire se la trattativa si concluderà con la tanto attesa fumata bianca. Per il momento, però, nulla è ufficiale. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi, ma la sensazione è che il destino di Jacopo Fazzini sia sempre più a tinte biancocelesti.