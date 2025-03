TRE I SUCCESSI AZZURRI AL FERRARIS ROSSOBLU – Sono tre le vittorie degli azzurri in casa rossoblù. Primo successo nella stagione 2000-01, con la doppietta di Di Natale che rende vano il gol rossoblu di Carparelli. La seconda vittoria azzurra a Marassi arriva nel dicembre del 2006: ottavi di finale di Coppa Italia, Pozzi dà il successo alla formazione di Cagni e permette agli azzurri di accedere ai quarti di finale. Nell’aprile del 2008 la prima sfida in Serie A e un nuovo (l’ultimo) successo azzurro, con la rete di Abate a decidere la sfida.

ESPULSIONI E RIGORI: I NUMERI DEL GENOA 2024/25 – Genoa senza espulsioni subite (come Inter, Napoli ed Atalanta), ma calcia meno rigori di tutti (2, come Verona, Torino, Lecce e Como).

NEL 2025 GENOA A PORTA BLINDATA A MARASSI – Da 337’ il Genoa non incassa gol in casa: ultimo al 23’ di Genoa-Napoli1-2 del 21 dicembre scorso, autore Rrahmani.

100 IN ROSSOBLÙ PER STEFANO SABELLI – 100 in rossoblù per Stefano Sabelli, di cui finora 62 in A, 30 in B e 7 di coppa Italia. Esordio il 13 agosto 2021, coppa Italia, Genoa-Perugia 3-2.

LA CRISI AZZURRA – Una vittoria azzurra nelle ultime 15 gare di campionato, 4-1 a Verona l’8 dicembre scorso; nel mezzo 4 pareggi e 10 sconfitte, ma porta sempre aperta con 34 reti incassate.

EMPOLI SVAGATO NEI FINALI DI GARA E CON I SUBENTRANTI AVVERSARI – Empoli compagine della serie A 2024/25 che incassa più reti di tutti nei 15’ finali di gara, 14 fra 76’ e 90’ recuperi inclusi e squadra che subisce più reti dai subentranti avversari (9 finora).

DA 356’ AZZURRI SENZA GOL IN CAMPIONATO – Lo ha segnato De Sciglio al 4’ di Juventus-Empoli 4-1 del 2 febbraio scorso l’ultimo gol azzurro in campionato, un digiuno che ammonta a 356’.

SONO SEI GLI EX DELLA SFIDA – Christian Kouamè, Pietro Pellegri e Giuseppe Pezzella da una parte, Koni De Winter Andrea Pinamonti e Stefano Sabelli dall’altra; questi gli ex della sfida tra Genoa e Empoli. Partendo dagli ex rossoblu, Kouamè ha vestito la maglia rossoblu dall’estate del 2018 al gennaio del 2020, giocando 51 gare con 9 reti. Pellegri è invece cresciuto nelle giovanili del Genoa fino ad esordire in prima squadra nel dicembre del 2016, a 15 anni e 280 giorni; per lui in totale 10 presenze e 3 reti dal 2016 al gennaio del 2018. Pezzella conta 5 presenze con la maglia del Genoa in Serie A nella stagione 2018/19. Tre gli ex azzurri: De Winter ha vestito la maglia dell’Empoli nella stagione 2022/23, giocando 14 gare; 37 presenze e 13 reti per Pinamonti nella stagione 2021/22, mentre Sabelli ha giocato in azzurro 12 partite da gennaio a giugno 2021.

LA SECONDA VOLTA TRA VIEIRA E D’AVERSA – Secondo incrocio tecnico in partite ufficiali tra Patrick Vieira e Roberto D’Aversa dopo la vittoria genoana 2-1 all’andata in Toscana.

SECONDO INCROCIO TRA VIEIRA E L’EMPOLI – Patrick Vieira affronta per la seconda volta l’Empoli in partite ufficiali, da tecnico dopo aver vinto 2-1 la gara di andata in Toscana.

MAI PAREGGIO IN 10 SFIDE TRA D’AVERSA E IL GENOA – Roberto D’Aversa affronta per la undicesima volta, da tecnico: mai uscito il pareggio, 6 i successi del mister azzurro e 4 vittorie genoane.