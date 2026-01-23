COM’ È BUONA LA CARRARESE! – Carrarese una delle 2 squadre della serie B 2025/26 ancora senza espulsioni subite dopo 20 partite: a pari dei marmiferi, il Modena.

LA DECISIVITÀ DI SCHIAVI – Nicholas Schiavi, con i suoi gol determinanti, ha portato finora 10 dei 27 punti in classifica della Carrarese. Il giocatore gialloblù è terzo nella B 2025/26 in questa graduatoria, preceduto da Shpendi (Cesena, 13 punti) e Pohjanpalo (Palermo, 11 punti). Alla pari del giocatore marmifero, a quota 10, anche Adorante (Venezia) e Cissè (Catanzaro).

LE PANCHINE GOL DI CALABRO E DIONISI – Terza contro prima nella classifica dei gol segnati da subentranti nella B 2025/26 dopo 20 giornate: ecco la cifra top del derby toscano di stasera. La squadra di Calabro è andata a segno 7 volte con giocatori entrati a partita in corso, l’Empoli primeggia con 10. Nel mezzo, a quota 8, il Venezia.

EMPOLI 2025/26 SENZA MEZZE MISURE FUORI CASA – Quattro vittorie e 6 sconfitte lo score fuori casa dell’Empoli 2025/26 nelle 10 gare ufficiali giocate in trasferta, finora. L’ultimo nullo esterno azzurro risale al 29 marzo scorso, 1-1 a Como in serie A.

SONO QUATTRO GLI EX DELLA GARA – Gabriele Guarino e Stiven Shpendi da una parte, Leonardo Capezzi e Marco Imperiale dall’altra: questi gli ex della sfida tra Empoli e Carrarese. Partendo dagli ex giallazzurri, Guarino e Shpendi hanno giocato a Carrara la scorsa stagione, disputando rispettivamente 16 gare, con due gol, e 25 partite con 4 reti). Venendo agli ex Empoli, Capezzi ha giocato in azzurro 13 partite nella Serie A 2018/19; per Imperiale una presenza nel campionato 2017/18, in Serie B.

LE SFIDE TECNICHE: CALABRO IMBATTUTO CONTRO DIONISI – Tra Nicola Antonio Calabro ed Alessio Dionisi terza sfida tecnica dopo il duplice Carrarese-Palermo nella B dell’anno scorso: 1 vittoria ed 1 pareggio per il coach dei marmiferi.