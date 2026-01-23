Riportiamo di seguito il comunicato degli Ultras Empoli 2022 in merito al divieto di vendita dei tagliandi per la gara di stasera ai tifosi azzurri residenti in provincia di Firenze (ovvero la stragrande maggioranza dei sostenitori del Club).
Riportiamo di seguito il comunicato degli Ultras Empoli 2022 in merito al divieto di vendita dei tagliandi per la gara di stasera ai tifosi azzurri residenti in provincia di Firenze (ovvero la stragrande maggioranza dei sostenitori del Club).
Bravi, che ingiustizia stratosferica!
È il governo che sta’ facendo leggi punitive per varie manifestazioni in Italia vedi rave party scioperi e proteste varie , per quanto riguarda le tifoserie invece di punire i singoli è più facile colpire i gruppi anche se innocenti tropo facile mentre la vera delinquenza riempie le nostre città, non sarà che nel nostro paese sta’ nascendo un regime stile americano?
Quindi e inutile fare un settore ospite da 4.000 ?
invece di farlo per la città , ok il rischio c’è sempre non esiste rischio 0…
allora pensi non succederà mai avete le coscienze sporche in c,o,mu, ne ora volete bloccare questa capienza inutile , che porterebbe nessun beneficio alla città , non diamo in mano si privati la città!
Basta speculare sul popolo , avevano detto che non usciva 1 euro dalle tasche nostre 15 milioni e forse 5 dalla regione dove pensate vengono recuperate dal popolo continuate a farvi sottomettere ! 35 anni senza curva se dato in sacrifici e soldi !
Spiegaci cosa c’entra il comune quando il progetto è tutto dell’Empoli calcio?
e soprattutto Enrico cosa c’entra se il settore ospiti è d 4 mila o da 3 o da 2. Se ci sono limitazioni per gli ospito come successe le ultime volte a Empoli con Inter e Napoli starà chiuso. Amen
Come cosa c’entra ma se non riesci a tenere a bada 800 Carrarini…
ti immagini 4.000 Romani dal piazzale fino alla nord , bada gli girano perché sono stu, pidi e spaccano tutto macchine , ecc pensi che pagano gli vietano le trasferte un paga nessuno te lo garantisco…
ma poi come vedi ne paghi pure come tifoseria di casa, non e meglio gestirne meno che poi da noi anche 300 non ci si riesce…
Di chi sarebbe la responsabilità di nessuno sarebbe uno scarica barile…
e bene che un succeda mai specie se c’è un bimbo nel mezzo vi vengo a cercare non e una minaccia e una promessa!
Le misure di sicurezza sono a capo del ministro dell’interno cioè polizia e carabinieri ,il comune è responsabile semmai della viabilità, Enrico è semplicissimo poi se c’è lai con il comune è un altro discorso.
Chi e il proprietario? se sei in affitto fai quello che ti pare non di certo …
se metti i paletti sono costretti oltre tutto non fiatano perché conviene in tutti i modi non se lo fanno sfuggire vedrai !
ma se dici ok e una tua responsabilità , sei te che dai ok …
LEmpoli sbaglia, lo fai anche te Co, mu, ne che devi fare per il cittadino non per il privato!
Enrico stai sbagliando perchè come sempre parti dritto senza riflettere con calma. Le trasferte vietate non dipendono da quanti tifosi ospiti ci sono. Noi a Carrara saremmo stati 620 (come da capienza settore), quindi se l’hanno vietata non è per il numero. Idem a Empoli. Quando gli interisti non vennero fatti venire era per gli incidenti che prima si erano verificati. Le diatribe fra tifosi non c’entrano col numero. Non c’entra niente comune e cazzabbubboli vari. Ma a te ti piace riandare sempre lì. La trasferta a noi è stata vietata per alcune scaramuccie dell’andata più i 14 15 daspo dati per la gara con la Roma. E come succede te l ha fanno pagare. Senza pensare alle capienze.
Lo stato ha fallito
Vincere anche per i nostri tifosi.
Forse una cinquantina di empolesi, stasera; non di più.
No perché il proprietario sono i cittadini il comune dice si o no…
non cambiare le carte in tavola… non e uno scarica barile…
se sei in affitto , butti giù un muro senza l’ok del proprietario non pensi proprio, e allora perché non pensare alle evenienze che purtroppo ci saranno …
va bene essere mal gestiti ma qui si parla di cose che si possono evitare poi come sempre ci scappa il morto e nessuno va in galera si poteva ma un di e fatto! facile coni Bucio della gente!
Penso che fa come sta succedendo anche da altre parti come dici la prefettura se non dà l’ok a una trasferta di 600 persone come puoi contenere 18.000 persone di cui 5.000 e più Ultras …
e una contraddizione e quando c’è significa che di buono c’è poco….
tutto a casa Alè
E’ come quando mettono l’allerta guallls basta che sprizzoli…
Gialla
Chi è causa del suo mal pianga se stesso.
Da gente che oltre che tifare, offende con i cori, denigra, augura di farsi male agli avversari, mena fuori gli stadi, dare lezioni è l’ultima cosa che gli aspetta.
Piuttosto, si responsabilizzino e tengano conto che se non si comportano bene, siamo tutti a pagarla.
E meno male c’è la Scuola del Tifo….
A proposito, ma gli Ultras vengono invitati agli incontri.
Io sarei potuto andare perché abito fuori provincia…
Vero ,per tutto questo bisogna ringraziare i fenomeni ultrà.
E perché non vai?
Qui un si tratta di educare ,prevenire e meglio che curare , se hanno deciso che con poco si chiude e inutile avere un settore ospiti da 4.000 ma secondo voi in quei 4.000 c’è le famiglie ci sono 4.000 ultras non puoi tenerli tutti a bada lo stu,pido il cretin,o ci sarà sempre , neache la galera li ferma ,quindi per 2 spicci non ci prostituiamo ai privati , gozzi pieni di Mer, da…
ogni conseguenza sbagliata ne pagheremo !…
Maledetti doppioni travestiti…
Massy lo hai detto lo vieti ma se non riesco a controllare 800 Carrarini riesco a controllare 4.000 Romani ?…
se tutte le volte per 5 /10 persone chiudi sarà più facile che accade con 1.000/2.000 ospiti o con 4.000 … e hai visto non conta se lo fanno gli altri pagano tutti ….
Come ho detto spero che ti ci troverai te non io , e che non succeda mai che ci sia nel mezzo un bimbo o una famiglia…
Gli STADI devono essere a misura città!
no cattedrale nel deserto non lo Stadio agli strisciati…
porta un acquirente che mette 20m e compra l Empoli con debiti e crediti cosi poi fai lo stadio come vuoi te ,
ti regaliamo le tribune del subbuteo cosi te lo costruisci come ti piace
Se hanno tutti sti soldi perche non si comprano il terreno e se lo fanno come vogliono ?…
perché il privato ingordo lo vuole gratis …
Perché avere il castellani quasi gratis conviene di più , c’è moltissimo guadagno e meno beghe.
O ma te devi avere qualche paranoia mi sembra…invece di augurarsi di non vedere più questo obbrobrio che è una vergogna per tutti, città, tifosi e semplici cittadini! Comunque dormi pure sogni tranquilli tanto lo stadio non lo faranno MAI, specialmente dopo che questo ha detto che solo per sistemare Monteboro aspetta il fantasmagorico socio esterno perciò…..
…se ci sono persone che ancora oggi gli rispondono…..continua
Ciaccio e una scusa per farlo come vogliono , stai tranquillo e quando gli passa un treno così per i privati gozzi e pieni di Mer,da !
loro vivono di queste opportunità , se li tieni a bada si fa per il popolo
se gli dai via libera come vogliono sarà un monumento ai corrotti!
Oltre tutto stanno cambiando i tempi ormai è quasi un lusso andare allo Stadio…
ENRICO, invece di scrivere a noi e su Pianeta Empoli, scrivi al Comune e alla Società Empoli FC.
Aggiungo: tra una cattedrale nel deserto brutta, scomoda, anti estetica, rugginosa, con crepe nel cemento, ed una cattedrale nel deserto moderna, confortevole, posti al coperto, funzionale, con servizi, tu cosa sceglieresti?
Catedrale per cattedrale, deserto per deserto, io scelgo lo stadio nuovo come hanno programmato di fare.
Te l’immagini Comune, Società, Ministro dello sport e Ditte private che rivedono il progetto perché a Enrico un gli piace? 😂
Vedrai se ci fosse uno che ci tiene all’Empoli lo Stadio verebbe come dico io senza neache pensarci ,e non ci dovrebbe essere neache da discutere …
non siete sognatori siete doppioni doppi giochisti ,travestiti con la doppia maglia alcuni a striscie alcuni con il colore dei morti!
se aspetti il corsi fare come cecchigori vivi su saturno