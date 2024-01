Il calcio vuole cambiare. O almeno così dice. Gabriele Gravina, da cinque anni Presidente della FIGC (presto correrà per il terzo mandato) pare voler fare sul serio: diminuire il numero delle Società professionistiche, meno retrocessioni, più controlli sulle finanze dei clubs.

Il tentativo è quello di portare il totale delle squadre professionistiche (tra A,B,C) a 60. Si parte dalla Serie A che si vuole portare a 18 squadre ma già qui le cose non sembrano semplici. Ci sono alcune Società, le maggiori, che si dicono favorevoli, le altre decisamente contrarie. Si tratta sempre della solita storia: la spartizione dei diritti TV. Per accontentare i broadcaster, che stanno condizionando ormai pure le formule di alcune competizioni (si pensi alla nuova Supercoppa italiana o al nuovo Mondiale per clubs, alla prossima Champions), più partite si giocano, meglio si vende il prodotto, meglio è. I tifosi ormai sono visti e trattati solo come clienti delle Pay-TV: vedasi il calcio spezzatino del week end che ormai ha inglobato anche il Campionato Primavera 1. Nel disegno che Gravina sta perseguendo c’è una Serie A a 18 squadre, una B pure a 18 squadre e una C che diventerà un girone unico. Meno retrocessioni: si parla di due. Prevista una categoria intermedia tra Professionisti e Dilettanti. Con i Diritti TV venduti fino al 2029 questa ”rivoluzione” (se così sarà) non potrà avvenire prima del 2030: sembra lontano ma non lo è. Qui entrano in gioco anche gli equilibri politici tra le varie componenti della FIGC: le Leghe che, al momento, non sembrano entusiaste del disegno del loro Presidente Federale. Questo basterà a salvare il calcio italiano dal lento declino al quale sembra avviarsi? Si parla di affrontare anche il tema dei contratti di calciatori, inserendo il tetto salariale e clausole automatiche in caso di retrocessione. Ma l’Assocalciatori che ne pensa?

Qualcosa si muove, insomma, anche se non abbiamo letto niente in merito a due che ci sembrano tra i problemi maggiori di questo calcio: il ruolo dei procuratori e il loro strapotere nel determinare il mercato ed i costi dei calciatori, il settore giovanile che vede una eccessiva presenza di giocatori stranieri e che trova con fatica sbocco nelle prime squadre.

Tra equilibri politici, volontà, dubbi e pressioni che sicuramente ci saranno per fermare ogni reale processo di rinnovamento, il calcio intanto va alla deriva. Qualcosa bisogna pur provare a fare. La doppia mancata qualificazione dell’Italia al Mondiale qualcosa vorrà pur dire.