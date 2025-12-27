Ecco le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti con un pareggio dal confronto odierno contro la Capolista Frosinone.

FULIGNATI: 6.5 Sbaglia completamente i tempi dell’uscita in apertura su cross di Calò, per sua fortuna e degli azzurri, l’ex Marchizza spara alle stelle. Incolpevole sulla rete del momentaneo vantaggio di Raimondo, mette le mani sul risultato nel finale opponendosi al piatto sinistro a botta sicura del neo entrato Barcella.

OBARETIN: 7 Fornisce una delle sue migliori prestazioni, schierato da braccetto sinistro nella difesa a tre mette al servizio dei compagni la fisicità. Partecipa in maniera consistente alla fase offensiva, nascono da sue iniziativa nella sua zona di competenza i primi pericoli per la retroguardia avversaria, eccellente quando va a chiudere lo spauracchio Ghedjemis.

GUARINO: 6 Non impeccabile, come del resto i suoi compagni in occasione della rete di Raimondo che sblocca il risultato. Complessivamente la sua prestazione è da considerarsi positiva, guida con precisione ed attenzione il pacchetto arretrato messo sotto pressione nella ripresa, concedendo poche occasioni limpide.

TOSTO: 6 Alla prima da titolare si muove bene e si fa trovare nella giusta posizione. Una sufficienza piena, considerando anche che ha un cliente scomodo come Kvernadze.

CURTO: SV

CEESAY: 6 Sostituisce l’indisponibile Elia, lo fa mettendo le sue caratteristiche al servizio della squadra. Corsa e dinamismo nelle due fasi, sacrificandosi in fase di non possesso dove riesce a limitare gli insidiosi esterni avversari

GHION: 5 Gara difficile per l’ex Sassuolo che è spesso in ritardo. Non al meglio in entrambe le fasi di gioco.

IGNACCHITI: 6 Prestazione migliore rispetto a quella fornita dal suo compagno di squadra. Conferisce ordine e lucidità al centrocampo azzurro.

YEPES: 5,5 In fase di contenimento fatica in diverse occasioni. Meglio con il pallone tra i piedi anche se non incide particolarmente. Sostituito all’intervallo anche per via di un giallo che gli pesa addosso.

DEGLI INNOCENTI: 6.5 Molto positivo il suo ingresso in campo. Disputa un buon secondo tempo dando energie e idee alla fase offensiva, facendo ripartire l’azione in campo aperto in maniera precisa e lucida.

MORUZZI: 6.5 il compito per l’ex Pescara quest’oggi era particolarmente gravoso, un elemento come Ghedjemis poteva mandarlo fuori giri. Ha avuto il merito di schermarlo non facendosi mai irretire dalla maggiore qualità del francese, riuscendo a limitare i danni.

SHPENDI: 5.5 Sul piano della generosità e dell’impegno c’è poco da imputargli, quando si presenta ai sedici metri per concretizzare situazioni favorevoli gli manca la lucidità, appare poco lucido nelle scelte.

ILIE: 6 Qualche difficoltà nelle prima parte di gara dove sbaglia qualcosa di troppo, soprattutto senza palla come in occasione del gol avversario. Serve però il pallone del pari e cresce nel corso della gara facendo vedere alcuni spunti interessanti.

HAAS: 6,5 Entra con il piglio giusto il centrocampista svizzero, dando lucidità e precisione a centrocampo dell’Empoli. La linea mediana cambia volto nella seconda parte rispetto a quanto visto nella prima frazione.

NASTI: 6,5 Timbra anche oggi il cartellino sfruttando al meglio un corner di Ilie. Bravo nella pressione e nel cercare di tenere su la squadra.

KONATE: 6 Inserito per dar fiato a Nasti, si fa apprezzare per l’impegno e la dedizione nei minuti in cui viene impiegato.

MISTER DIONISI: 6.5 Arriva il secondo risultato positivo consecutivo per gli azzurri, il tecnico prepara bene la partita riuscendo a limitare molto bene la capolista dal potenziale straordinario. Non era facile rimontare lo svantaggio maturato nel primo quarto d’ora, gli azzurri hanno avuto la forza e il carattere per reagire. Sul piano della prestazione generale quel salto di qualità che mister chiedeva, non è arrivata la vittoria ma se questo era un’esame per valutare la crescita del gruppo, questo può considerarsi superato.