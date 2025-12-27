Ecco le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti con un pareggio dal confronto odierno contro la Capolista Frosinone.
FULIGNATI: 6.5 Sbaglia completamente i tempi dell’uscita in apertura su cross di Calò, per sua fortuna e degli azzurri, l’ex Marchizza spara alle stelle. Incolpevole sulla rete del momentaneo vantaggio di Raimondo, mette le mani sul risultato nel finale opponendosi al piatto sinistro a botta sicura del neo entrato Barcella.
OBARETIN: 7 Fornisce una delle sue migliori prestazioni, schierato da braccetto sinistro nella difesa a tre mette al servizio dei compagni la fisicità. Partecipa in maniera consistente alla fase offensiva, nascono da sue iniziativa nella sua zona di competenza i primi pericoli per la retroguardia avversaria, eccellente quando va a chiudere lo spauracchio Ghedjemis.
GUARINO: 6 Non impeccabile, come del resto i suoi compagni in occasione della rete di Raimondo che sblocca il risultato. Complessivamente la sua prestazione è da considerarsi positiva, guida con precisione ed attenzione il pacchetto arretrato messo sotto pressione nella ripresa, concedendo poche occasioni limpide.
TOSTO: 6 Alla prima da titolare si muove bene e si fa trovare nella giusta posizione. Una sufficienza piena, considerando anche che ha un cliente scomodo come Kvernadze.
CURTO: SV
CEESAY: 6 Sostituisce l’indisponibile Elia, lo fa mettendo le sue caratteristiche al servizio della squadra. Corsa e dinamismo nelle due fasi, sacrificandosi in fase di non possesso dove riesce a limitare gli insidiosi esterni avversari
GHION: 5 Gara difficile per l’ex Sassuolo che è spesso in ritardo. Non al meglio in entrambe le fasi di gioco.
IGNACCHITI: 6 Prestazione migliore rispetto a quella fornita dal suo compagno di squadra. Conferisce ordine e lucidità al centrocampo azzurro.
YEPES: 5,5 In fase di contenimento fatica in diverse occasioni. Meglio con il pallone tra i piedi anche se non incide particolarmente. Sostituito all’intervallo anche per via di un giallo che gli pesa addosso.
DEGLI INNOCENTI: 6.5 Molto positivo il suo ingresso in campo. Disputa un buon secondo tempo dando energie e idee alla fase offensiva, facendo ripartire l’azione in campo aperto in maniera precisa e lucida.
MORUZZI: 6.5 il compito per l’ex Pescara quest’oggi era particolarmente gravoso, un elemento come Ghedjemis poteva mandarlo fuori giri. Ha avuto il merito di schermarlo non facendosi mai irretire dalla maggiore qualità del francese, riuscendo a limitare i danni.
SHPENDI: 5.5 Sul piano della generosità e dell’impegno c’è poco da imputargli, quando si presenta ai sedici metri per concretizzare situazioni favorevoli gli manca la lucidità, appare poco lucido nelle scelte.
ILIE: 6 Qualche difficoltà nelle prima parte di gara dove sbaglia qualcosa di troppo, soprattutto senza palla come in occasione del gol avversario. Serve però il pallone del pari e cresce nel corso della gara facendo vedere alcuni spunti interessanti.
HAAS: 6,5 Entra con il piglio giusto il centrocampista svizzero, dando lucidità e precisione a centrocampo dell’Empoli. La linea mediana cambia volto nella seconda parte rispetto a quanto visto nella prima frazione.
NASTI: 6,5 Timbra anche oggi il cartellino sfruttando al meglio un corner di Ilie. Bravo nella pressione e nel cercare di tenere su la squadra.
KONATE: 6 Inserito per dar fiato a Nasti, si fa apprezzare per l’impegno e la dedizione nei minuti in cui viene impiegato.
MISTER DIONISI: 6.5 Arriva il secondo risultato positivo consecutivo per gli azzurri, il tecnico prepara bene la partita riuscendo a limitare molto bene la capolista dal potenziale straordinario. Non era facile rimontare lo svantaggio maturato nel primo quarto d’ora, gli azzurri hanno avuto la forza e il carattere per reagire. Sul piano della prestazione generale quel salto di qualità che mister chiedeva, non è arrivata la vittoria ma se questo era un’esame per valutare la crescita del gruppo, questo può considerarsi superato.
pagelle abbastanza corrette.concordo anche per l’insufficienza a Shpendi: volenteroso….dinamico …ma troppo leggero.nel primo tempo è sempre a terra e sbaglia tutte le soluzioni adottate una volta arrivato(anche con qualità) al limite dell’area.punto importante perchè fisicamente ci hanno spesso sovrastato anche per colpa di un arbitro che ha fischiato poco….
Fulignati 7
Tosto 6,5 (che sorpresa, bravo!)
Guarino 6
Obaretin 7,5 (che gli è successo?)
Ceesay 7
Yepes 6
Ghion 6
Moruzzi 7
Ilie 6,5 (ennesimo assist vincente)
Shpendi 7 (gran lavoro di spola)
Nasti 7
(Konate 6,5 Haas 7 Ignacchiti 6,5 Curto 6 Degli Innocenti 6,5)
mister Dionisi 7
ghion non difende e non costruisce…e con yepes in campo centrocampo troppo leggero
Meglio un pareggio come questo che la partitaccia vinta a c.ulo come a mantova.
Shpendi da l anima ma ha praticamente distrutto ogni azione pericolosa.
Haas è il momento che venga schierato dall inizio.
diciamo tutti sufficienti con Obaretin migliore in campo ma…continuare a schierare 2 doppioni Yepes e Ghion è sadico
uno dei 2 a sedere x Haas o Ignacchiti
Ilie continua ad essere un giocatorino inutile
di solito non commento mai le pagelle non mi interessano molto. Però oggi meritano tutti la,sufficienza. Poi Se Nasti che fatto solo il gol vale 6,5 Sphendi non può essere un punto sotto. Anche i 2 nani del centrocampo il seino lo meritano. Non lasciato molto in fase di interdizione alla prima della classe
Il 5.5 a Shpendi lo giustifichiamo solo perché siamo sotto Natale. Prestazione da 4, non ha fatto mai la cosa giusta e si è mangiato un gol fatto. Meriterebbe un po’ di panchina, troppo fenomeno
E’ vero, è un pasticcione, ma corre come un dannato, è una zecca attaccata ai difensori, naturalmente questo gli comporta perdita di lucidità davanti alla porta, ma secondo me fa un lavoro sporco e utile. Inoltre veniva anche da un infortunio. Chiediti anche come mai gioca sempre e non viene quasi mai sostituito
Voti comprensibilmente obiettivi, Ghion non deve giocare (soprattutto insieme a Yepes) bene la crescita e maturazione dei giovani difensori (Obaretin su tutti) che rispetto alle prime partite con Pagliuca dove erano semplicemente inguardabili, sembrano oggi tutt’altra cosa
Purtroppo ho notato che sulle palle alte che arrivano nella nostra area non abbiamo bravi colpitori di testa.Si fanno quasi sempre anticipare.Occorre un centrale forte di testa se no,ogni partita rischiamo molto.Mi riferisco in particolare a Guarino il cui voto e’ sufficiente per l’ impegno ma insufficiente per i colpi di testa.Carlo B
non c’entra niente con le pagelle, ma ho dato uno sguardo al percorso di Alvini, un po’ simile a quello di Sarri, Quarrata, Signa, Ponte a Egola ecc. Peccato non sia passato da noi.
Pareggio sostanzialmente giusto: entrambe le squadre potevano vincere…. oggi buone trame …. Obaretin forse il migliore in campo, Guarino non sa colpire di testa ….. poi dite a Shpendi e Ceesay che la palla si può anche passare e non bisogna fare necessariamente tutto da soli…. ennesima partita anonima di Ilie….
Shpendi insufficiente? Qui qualcuno di calcio ci capisce ben poco …………
Certo sta più in terra che in piedi ragazzi il calcio e per tutti ma in pochi ci capiscono Mork c’è altri sport non c’è bisogno che tu ci capisca per forza!
dici la tua e lascia stare invece di dare sempre giudizi sugli altri , per me sei te che perfino i mi gatto ci capisce di più poi stesso discorso potrei io essere a non capirci ,l’importante che tu ne sei convinto te!
senza offesa se no vi siete piccini…
Tosto 6?????
Il calcio non è per tutti!
Un 2006 mancino puro che gioca a destra in una gara dalla difficoltà altissima e dimostra personalità,forza tecnica e sopratutto mai in affanno!
Dalla maratona sentivo solo applausi ed a fine gara tutti hanno apprezzato la prestazione di questo ragazzo!
Un futuro giocatore importante che ha tutto proprio tutto!
C’è da rifondare tutto il centrocampo…
Fino a che c’è Ghion e Yepes questa squadra non andrà da nessuna parte… perdono palloni velenosi , sono anche scarsi tecnicamente per il ruolo che hanno poi se guardi all’impegno ok ma il calcio e altro!
Poi su Shependi che devo dire ragazzo con grossi problemi di equilibrio sempre a terra non so se può avere margini di miglioramento ma e più dannoso che utile poi stesso discorso generoso quanto vi pare , ma il calcio e altra roba!
Vedrai che se mettesse dal 1’ minuto i 3 degli ultimi 20 il centrocampo ha un altra struttura , si è visto
oggi secondo me i voti l ha dati uno che non era a vedere la partita…
5,5 a Sphendi??? Ok non ha fatto goal ma spesso da solo a mandato in confusione più volte la difesa avversaria
6 a Ilie???? quando è tornato nello spogliatoio hanno ripiegato la maglietta per la prossima partita, tanto questa l ha guardata.
6 a konate??? non essere mai nel posto giusto non è facile ma a lui riesce sempre benissimo.
5 a Ghion???? io metterei senza voto, riuscire a non essere utile a nulla per 90 minuti non è facile ma lui riesce a fare peggio regalando perle agli avversari (inutile)
Abbiamo pareggiato con la prima in classifica,non ci abbiamo perso sei a zero Te n’eri accorto?
sphendi ha mandato ovviamente, dicevo che sarebbe almeno da 6,5 gli altri inguardabili
Fuli 6,5
Tosto 7
Guarino 5,5
Obaretin 7,5
Ceesay 6,5
Ghion 6
Yepes 6
Moruzzi 7
Ilie 6,5
Shpendi 7
Nasti 7
Igna 6,5
Haas 6,5
Konate 6
Curto 6
Duccio 6,5
Dionisi 7
Popov voto 7: fa 4 gol, viene venduto a novembre e scompare
Fuli 6,5
Tosto 7. Ottima gara da esordiente
Guarino 6,5 buona partita
Obaretin 7 oggi sovrastante
Ceesay 6,5 ha più continuità nei 90’ di Elia
Ghion 5,5 spesso sovrastato
Yepes 5,5 spesso sovrastato
Moruzzi 6,5
Ilie 5,5 Leggero ed impalpabile , esile ed inconsistente
Shpendi 6. La media tra 7 per il notevole lavoro di allungare la squadra 7/8 volte di 30mt ed il 5 per incaponirsi a scartarsi da solo e dare L ultimo passaggio sempre sbagliato
Nasti 7. Bomber Stop
Igna 6,5 muscoli e struttura da centrocampista
Haas 6,5 testa ed esperienza da centrocampista
Konate 6 buona gara
Curto 5,5 incerto
Duccio 6,5 gamba e cervello da centrocampista
Dionisi 6.5.
Meglio i 3 centrocampisti subentrati dove fisicamente sono più consoni ,
non capisco mettere i 3 leggeri ed inconsistenti dal 1’ minuto
# NOTA #
Abbiamo giocato metà del 2’ tempo con 5 ragazzi del Ns vivaio ( Tosto Guarino Degli Innocenti Ignacchiti Konate ) e 3 nati nel Vivaio ( Fulignati Moruzzi e Curto al posto di Tosto)
Credo che non ci si squadra in Italia che può vantare questo in serie B …
Affermativo! Empoli in testa seguito da Atalanta e Sassuolo.