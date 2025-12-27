Al termine della gara pareggiata con il Frosinone abbiamo intervistato il tecnico azzurro, Alessio Dionisi, ed il difensore, Nosa Obaretin. Il servizio è a cura di Alessio Cocchi grazie alle riprese di Tommaso Chelli.

Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

