Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti con un pareggio dal confronto interno con il Mantova

FULIGNATI: 6 Incolpevole sui gol subiti, fa sfoggio di un ottimo riflesso nel secondo tempo su Kouda tenendo in vita le speranze azzurre di pareggio.

CANDELA: 5 Prestazione non eccelsa, sbaglia qualche passaggio e appoggio di troppo, dando poco anche in fase offensiva.

EBUEHI: 6 Entra col piglio giusto, anche se non sempre prende la decisione giusta.

LOVATO: 6 Anche lui va in confusione nel primo tempo, anche se i gol non derivano da suoi errori. Nel secondo tempo cresce dando consistenza difensiva, anche negli uno contro uno.

GUARINO: 6 Vale un po’ lo stesso discorso fatto per Lovato, è nella ripresa che mette maggiore sostanza al reparto.

OBARETIN: 4.5 Sbaglia molto, sia in difesa che in zona offensiva. Difficilmente trova la posizione ideale e spesso rimane nella terra di nessuno, andando in confusione e perdendo lucidità.

MORUZZI: 6.5 Il suo ingresso in campo cambia il volto della partita. Dai suoi piedi partono cross interessanti che fanno arretrare il raggio d’azione al Mantova.

MAGNINO: 5.5 Nella prima parte viene spesso aggredito dai centrocampisti mantovani e, gravato del giallo, va maggiormente in difficoltà; poi quando gli spazi si aprono prende maggiormente le misure e chiude in crescendo.

HAAS: SV

YEPES: 6 Primo tempo timido, poi quando la squadra aumenta l’intensità trova maggiore fiducia e lucidità riuscendo a ripulire alcune azioni sporche.

CEESAY: 5.5 Viene schierato alto a destra, si fa vedere tanto ma alterna cose discrete a errori abbastanza elementari. Troppo arruffone.

SAPORITI: 6.5 Un altro che, col suo ingresso, cambia la partita. Bravo a staccare e a trovare il gol del pareggio che riasciuga il bucato azzurro.

ILIE: 4 Fumoso, le sue giocate sono veramente troppo poco interessanti per poter impensierire la difesa mantovana. Sbaglia tutto quello che c’è da sbagliare.

NASTI: 6.5 Scende in campo con grande vigore, è abile a riempire l’area a dare un punto di riferimento offensivo ai suoi compagni.

ELIA: 7 I suoi piedi pennellano sulle teste di Shpendi e Saporiti. Forse meno intenso che in altre partite, ma è grazie ai suoi cross al bacio che nascono le due reti azzurre.

SHPENDI: 7 Comincia da prima punta, ma il meglio di sé lo dà nel secondo tempo da rifinitore. Bella la zuccata che si infila all’angolino e riaccende le speranze azzurre.

MISTER CASERTA: 6 Il match comincia male, con il Mantova che riesce ad approfittare delle magagne dell’Empoli. Un primo tempo giocato con un modulo differente, ma con Obaretin spaesato e poco inserito nel gioco. Nella ripresa fa i cambi fondamentali che cambiano la partita: Nasti, Moruzzi e Saporiti entrano con grande verve e permettono all’Empoli di ottenere un pareggio discreto, considerato il tragico primo tempo. C’è ancora molto da lavorare, soprattutto sulla testa dei ragazzi, il primo passettino è stato compiuto ma ovviamente non basta un secondo tempo giocato a tutta per compiere i passi giusti verso la salvezza.