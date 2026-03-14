|E M P O L I
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|M A N T O V A
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21′ Bragantini, 37′ Cella, 50′ Shpendi, 84′ Saporiti
Al Castellani finisce 2-2 il match con il Mantova. Doppio vantaggio virgiliano con Bragantini e Cella, nel primo tempo, poi il pari nella ripresa raggiunto con Shpendi e Saporiti. Partiamo con il dire che un pareggio interno contro il Mantova non è assolutamente da festeggiare e da evidenziare con soddisfazione. Oggi c’era da vincere e solo da vincere. Detto questo ci prendiamo la bella reazione che la squadra ha avuto nel secondo tempo, una reazione che quest’anno non si era mai vista con questa intensità. Un secondo tempo giocata molto bene dai nostri anche grazie agli accorgimenti portati da mister Caserta nell’intervallo, dopo che era stata sicuramente sbagliata la formazione mandata in campo nel primo tempo. Un primo tempo condito da tanti errori – oltre ai due gol presi – e non giocato bene da nessuno ma, Ilie ed Obaretin erano da mettere fuori in maniera decisa. Come detto nella ripresa è cambiato tutto, la squadra ha alzato i giri ed ha messo all’angolo il Mantova, che si è comunque visto in un paio di sortite e con una parata di Fulignati importante. La difesa a quattro va sicuramente registrata ma Moruzzi messo nella posizione di terzino sinistro sembra poter dare maggiore equilibrio e qualità, e potrebbe essere situazione da riproporre. Indubbiamente Elia anche oggi si è dimostrato giocatore di categoria superiore, il migliore dei nostri in maniera oggettiva. Il pareggio allunga la striscia di vittorie mancate, quella in casa da fine novembre, quella più generale in campionato da Cesena. Otto partite sono tante per asciugare il bucato e mantenere questa categoria, provando ad interpretarle come oggi abbiamo interpretato il secondo tempo, l’obiettivo può essere alla portata.
EMPOLI (4-2-3-1) : Fulignati; Candela (72′ Saporiti); Lovato, Guarino, Obaretin (46′ Moruzzi); Magnino (80′ Haas), Yepes; Ceesay (72′ Ebuhei), Ilie (46′ Nasti), Elia; Shpendi.
A Disp: Perisan, Curto, Romagnoli, Degli Innocenti, Fila, Ignacchiti, Popov.
Allenatore: Fabio Caserta.
MANTOVA (3-4-2-1) : Bardi; Meroni, Cella, Castellini; Radaelli (88′ Maggioni), Trimboli, Kouda, Benaissa (46′ Goncalves); Bragantini (56′ Marras) Buso (56′ Caprini); Mancuso (66′ Wieser)
A Disp: Vukovic, Dembelè, Chrysopoulos, Mensah, Falletti, Ligue, Paoletti.
Allenatore: Francesco Modesto.
ARBITRO: Sig. Marcenaro di Genova. Assistenti: Ceolin/Santarossa. VAR: Cosso/Prenna.
Ammoniti: 43′ Magnino (E), 48′ Bragantini (M), 69′ Guarino (E), 88′ Bardi (M), 95′ Nasti (E).
LIVE MATCH
95′- Gli azzurri rimontano nella ripresa evitando una sconfitta che sarebbe stata pesantissima. Shpendi e Saporiti rimettono in carreggiata una partita che si era messa male nel primo tempo con il Mantova avanti per 2-0. C’è da prendere per buono la reazione della squadra, ma la vittoria manca da 11 turni, in casa addirittura da ottobre. Per salvarsi ci sarà da soffrire.
95′- Nasti travolge Meroni in area virgiliana arriva anche il giallo per lui.
94′- Punizione per gli azzurri, ultima possibilità per vincerla. Cross di Moruzzi murato da Maggioni.
93′- Guarino spende un giallo per fermare Caprini all’altezza dell’out sinistro.
92′- Confermata la scelta di campo. Moruzzi commette un errore regalando rimessa laterale al Mantova.
92′- Reclama un rigore l’Empoli per un fallo di mano di Meroni. Check del Var in corso.
90′- Assegnati cinque minuti di recupero.
88′- Ultima sostituzione anche per il Mantova: Maggioni per Radaelli
86′- Ammonito Bardi per aver ritardato la ripresa del gioco
84′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL la pareggia il neo entrato Saporiti. L’Ex Lucchese con un ottimo inserimento a centro area raccoglie il cross al bacio di Elia, la sua deviazione aerea non lascia scampo a Bardi
83′- Meroni concede l’ottavo angolo per l’Empoli. Moruzzi da sinistra in area per Nasti che non arriva sul cross del compagno.
81′- Palla recapitata in area da Yepes nell’area affollata; Castellini respinge sul corpo di Lovato facendo schizzare la palla dalle parti di Ebuhei: il suo destro bloccato agevolmente da Bardi.
80′ – Esaurisce i cambi Caserta: Haas per Magnino.
80′- Si perde oltre la linea di fondo l’ennesima manovra offensiva dell’Empoli.
78′- Fulignati tiene in vita gli azzurri respingendo il sinistro a botta sicura di Kouda
75′- Qualche imprecisione di troppo dettati dalla foga in questi frangenti per l’undici di Caserta.
73′- Nuovo giro dalla bandierina per gli azzurri: stavolta da destra con il neo entrato Saporiti. Area biancorossa affollata, viene fischiato un fallo in attacco agli azzurri.
72′- Altra doppia sostituzione per Fabio Caserta: Ebuhei e Saporiti pe Ceesay e Candela.
71′- Adesso è un monologo degli azzurri. Il Mantova tutto rintanato nella propria metà campo.
70′- Ennesimo tiro dalla bandierina per gli azzurri. Allontana dall’area Cella.
69′- Punito il fallo di mano di Guarino, ammonito anche il centrale azzurro
68′- Rimessa laterale operata dai virgiliani nella propria metà campo.
66′- Terzo cambio per il Mantova: Wieser per Mancuso.
64′- Ennesimo angolo per gli azzurri. Elia la mette in area sul secondo palo, Guarino anticipa Bardi ma spedisce alto.
63′- Gol annullato a Shpendi per posizione di fuorigioco di partenza di Nasti.
58′- Elia sistematicamente cercato dagli azzurri sulla sinistra.
56′- Doppia sostituzione per i virgiliani: Caprini e Marras per Bragantini e Buso
55′- Ceesey va sulla sinistra, entra in area il suo cross viene respinto in angolo. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina cross di Moruzzi per Shpendi, il colpo di testa dell’albanese a lato di poco.
54′- Elia arma il sinistro da fuori obbligando Bardi alla deviazione d’istinto: azzurri rivitalizzati in questa ripresa.
53′- Moruzzi la mette dentro da sinistra a cercare Ceesay, anticipato da Cella. Sull’altra sponda Bragantini la mette in area per Mancuso anticipato da Lovato
51′- C’è un check del Var per valutare la regolarità della rete. Arriva la conferma quindi partita riaperta al Castellani.
50′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL la riapre Shpendi sul cross da sinistra la bacio di Elia, il suo stacco aereo all’altezza dell’area piccola non lascia scampo a Bardi
48′- Nasti anticipato da Bardi in uscita. Intanto Bragantini è il primo ammonito nelle file del Mantova per fallo su Elia
46′- Il Mantova gioca il primo pallone della ripresa. Doppio cambio operato per gli azzurri: Moruzzi e Nasti per Obaretin e Ilie. Nel Mantova Goncalves ha preso il posto di Benaissa.
2° Tempo
47′- Si va all’intervallo con il Mantova in vantaggio sugli azzurri per 2-0. Dopo un buon inizio l’Empoli è ricaduto nei suoi soliti errori difensivi prestando il fianco al sinistro di Bragantini al quarto d’ora e poi a Cella, lasciato colpevolmente solo in area sugli sviluppi del corner. La reazione degli azzurri è stata praticamente assente, al netto di qualche iniziativa personale di Elia.
45′- Assegnati due minuti di recupero.
44′- Fulignati ci mette i pugni sul destro di Artioli.
43′- Magnino spende un giallo per fermare lo scatenato Buso.
42′- Elia prova a scuotere l’Empoli ma viene fermato da Cella
40′- Adesso in controllo la squadra di Modesto, letteralmente sotto choc gli azzurri.
38′- C’è da valutare la posizione del difensore del Mantova ma il gol viene confermato
37′- Arriva il raddoppio del Mantova, sugli sviluppi del secondo angolo Cella lasciato colpevolmente solo batte di testa Fulignati.
35′- Buso si presenta in area, pesca l’inserimento di Benaissa: il suo sinistro alzato in corner da Fulignati.
34′- Conquista una rimessa laterale il Mantova all’altezza del fronte sinistro del proprio attacco.
32′- Fallo in attacco di Shpendi ai danni di Meroni. Staff sanitario del Mantova in campo mentre le due squadre approfittano per fare una sorta di timeout volante.
30′- Arriva il secondo angolo in favore degli azzurri. Ci prova Yepes, respinge ancora la difesa del Mantova, poi Elia guadagna un nuovo tiro dalla bandierina per l’Empoli.
29′- Elia cerca Ilie anticipato da Bragantini, sul proseguo dell’azione pescato in posizione di fuorigioco Shpendi.
28′- Rimessa laterale dal proprio fronte destro per gli azzurri.
26′- Elia prova a scuotere i suoi con una sgroppata delle sue, palla sul fronte opposto. Ceesay si porta al limite fermato dalla difesa virgiliana, ci prova anche Yepes ma il muro biancorosso respinge ancora
25′- Situazione che si fa oggettivamente complicata, serve una reazione.
23′- Provano a reagire gli azzurri: punizione di Yepes a cercare il colpo di testa di Shpendi neutralizzato da Bardi.
21′- Bragantini porta in vantaggio il Mantova al Castellani. Timboli pesca fra le linee proprio l’esterno biancorosso che va via con troppa facilità ad Elia: arma il sinistro imparabile per Fulignati
20′- Obaretin in scivolata in anticipo su Bragantini concedendo il primo angolo agli ospiti. Pareggia il conto dei corner il Mantova.
18′- Lo sgusciante Buso se ne va sulla sinistra, il suo cross attraversa l’area non trovando compagni a centro area.
17′- Doppia occasione per Obaretin! prima obbliga alla deviazione nei pressi dell’area piccola di un difensore virgiliano, poi obbliga sempre con una deviazione acrobatica alla deviazione d’istinto di Bardi.
15′- Guarino salva sulla linea! che brivido per gli azzurri, Buso perso in pieno area pescato da un cross dalle retrovie indirizza la palla verso l’angolino trovando il salvataggio di Guarino, poi Kouda per nostra fortuna spara alle stelle.
13′- Sventagliata di Meroni a pescare Buso oltre la linea immaginaria dei difensori azzurri.
11′- Buso sfonda a sinistra, allontana Lovato poi la palla arriva fra le braccia di Fulignati.
10′- Shpendi approfitta di un controllo impreciso di Bragantini: il suo destro dalla mezzaluna dell’area bloccato agevolmente da Bardi.
8′- Possesso palla del Mantova che non sembra volersi limitare alla fase di non possesso.
6′- Mette ritmo ed intensità la squadra di Fabio Caserta in questo avvio. Sinistro di Elia respinto da Trimboli il quale accusa un problema al volto. Si riprende, Marcenaro riconsegna la sfera nei piedi degli azzurri.
5′- L’Ex Mancuso con il destro obbliga alla respinta Fulignati ma la sua partenza era di fuorigioco. Si riparte con una punizione per gli azzurri.
3′- Ilie sradica il pallone dai piedi di Trimboli facendo ripartire l’azione dei nostri. Azione prosegue con la sponda di Obaretin per il colpo di testa di Ceesay leggermente troppo lungo per Shpendi: la fa sua Bardi.
1′- Dopo 45 secondi arriva il primo corner per l’Empoli.
1′- Gli azzurri muovono il primo pallone della gara. Inizia ufficialmente la gestione Caserta.
0′ – Si dovrebbe partire con un 4-2-3-1 con Shpendi terminale offensivo e la coppia Ilie-Ceesay a supporto. Candela ed Obaretin i terzini.
1° Tempo
formazione suicida
formazione ugu6a quella di Pagliuca. Se vu vi aspettavi coraggio e attacco rimarremo delusi. Speriamo giri un po la sorte. possiamo sperare solo nel contropiede
No ragazzi secondo me è un 4231
Candela Lovato Guarino Obaretin
Magnino Yepes
Ceesay Ilie Elia
Shpendi
Io sinceramente con questo modulo non mi sarei privato di Fila a fare sportellate davanti
O comunque può adattarsi tranquillamente a 4 dietro durante la partita
sarebbe l ora
Unica impostazione possibile… semmai i singoli… Guarino sì Curto no…Ilie si Saporiti no… capisco Sphendi davanti…Fila Nasti Popov x ora bocciati…da considerare anche le 3 partite in 8 giorni…tra 3 giorni a Spezia e poi Insigne…e lì dovremo coprirci bene…ci vogliono tra 5 e 7 punti…poi una la dovrà vincere il Presidente (Padova?)
hanno allargato il campo?
Si, a occhio un paio di metri per favorire Elia e Ceesay
Sono commosso, non ci posso credere: 433 💓
Fulignati
Candela Lovato Guarino Obaretin
Magnino Yepes Ilie
Ceesay Shpendi Elia
forza ragazziiiiiiiii!!!!!
Ma!
se lo dite voi. Vediamo
Confermo è un 4231
Oggi si vince 2 a 0. Mi aspetto sette punti in queste tre partite per uscire dalla zona salvezza.
Gnamo!
Come volevasi dimostare.
Obaretin non difende e va all’attacco.
Doveva essere difesa a 4. Ma Obaretin fa quello che vuole
Si ricioca in nove con Cesay e ilie
come hp sempre detto, non ai può mettere un difensore centrale a fare il terzino. L abbiamo capito adesso o no?
troppo scoperti a centro e difesa. Arrivano in area con estrema semplicità. Si gioca alla Pagliuca.
Ancora non si capisce se si gioca a 5 o a 4. Obaretin che fa l’ala. Boh.
Penso abbiate visto tutti dove era Obaretin sul gol.
Non tiene la posizione. Anarchico e causa danni.
Pianese, Pineto, Ternana, Campobasso, Gubbio……
Formazione da rabrividire che schifx.
Gioco dal basso ….Doppio trequartista …senza punte …..Da brividi stanno distruggendo l’Empoli con queste scelte scellerate
🤦🤦🤦🤦
Ilie e cessay pazzesco .
Formazione da manicomio .
il mantova attacca alto e noi facciamo sto cavolo di costruzione dal basso .
Scelte insensate
Obaretin se vuole andare avanti allora Elia fa il terzino.
Io lo mettetei in panca per indisciplina.
Anarchico.
In difesa siamo a 2
Ilie inguardabile
un giocatore inutile
Se questa è la grinta che ci ha dato il cambio di allenatore, possiamo tranquillamente pensare alla serie C.
Abbiamo segnato 9 gol da calcio d’ angolo ebbene giochiamo la palla dietro quando battiamo gli angoli.
Impresentabili
Richiamate Dionisi!
Fine del calcio a Empoli. Sarà serie C. Che disastro. Vergogna. Applaudiamo anche oggi. Bravo tutti
Io non ho parole… Vergognosi!
s’è preso due gol penso di averli visti fare solo agli amatori UISP
con la difesa a 4 risolviamo tutti i ns problemi
Obaretin non è un terzino sx!!! Non saprei scegliere chi è il peggiore!!! Bella gara!!!
Mi viene da piangere .
Mai visto uno schifo simile ma che allenatore e’.
ma che formazione e’ .
Ma che squadra ha messo .
Che gioco ha .
Caserta insignificante
dopo 5 minuti che hanno capito si faceva sempre il primo passaggio su Magnino hanno messo il pressing alto su di lui e non ci si è più capito nulla, ma invece di cambia gioco si è continuato così.
a sto punto meglio Dionisi
Fate schifo e vergogna!!!!!
un altr anno si gioca di domenica col pontedera trallalero trallalla
Il figlio di put… non sono io cane bastar…
Ripartiamo dalla C con Busce’ e con un progetto serio. Caserta impresentabile
Peggio di così….
Mi viene da piangere…dopo 30 anni…tutto finito.
Ma quando tiriamoooo ma qualcuno gliel ha detto che per vincere una partita bisogna tirare e segnare? Senza contestazione siamo tutti complici di questo sciempio!
Finalmente i fischi…. direi meritati, ma non da ora!!!
Serve un miracolo a questo punto!!!
Troppo disordine in campo.
Difesa effettiva a 2 non a 4.
Mai vista una cosa del genere.
Ma da subito è avvenuto.
4231 con ilie. ceesay. obaretin terzino……mah.
Magari fosse stato terzino.
Hafatto l’attaccante aggiunto.
La responsabilità di questa catastrofe è della società che ha costruito una rosa di giocatori la cui meta’ ha un livello di media-alta Lega-Pro. Non hanno proprio il passo, il ritmo atletico per giocare in serie B. Puoi cambiare anche un allenatore ogni due partite, ma è cosi’, ogni squadra ci mangia dal punto di vista fisico, atletico e del ritmo. Per risparmiare due lire e non rifare il centrocampo si buttano via 30 anni di storia, peccato.
E il problema erano gli allenatori e i moduli.
Candela Obaretin Ilie Guarino . La realtà è che è una squadra scarsa.
Una formazione assurda, una punta in casa in una partita che dovevi vincere per forza, passaggi approssimativi e lenti, quando c’è spazio per tirare si perde tempo, se davanti è tutto intasato, si prova a tirare a casaccio, se ci sono tre nostri giocatori liberi, la passiamo all’unico che ha quattro giocatori addosso. Non ricordo una squadra così svogliata da quando vedo l’Empoli…
È la fine del calcio a Empoli…grazie Corsi!!! Ringrazia solo il cielo che sei a Empoli e con quei debosciati dai quali ti farai battere le mani anche quest’anno!!!
Se invece di un allenatore avessimo preso uno Psicologo, spendevamo di meno e di sicuro peggio non faceva…
Totalmente d’accordo con S.G….
Magari lo psicologo azzeccava pure la formazione
Primo tempo: Come prima, peggio di prima.
C’è da sperare solo nei miracoli, negli errori degli avversari, nel gol fortuito che ti rimette in pista. Comunque formazione sbagliata, soliti errori in difesa, gran confusione in campo. Vediamo se almeno ci saranno cambi, speriamo di si…
con il 4231, serve una punta forte….
– primo errore: Shpendi punta;
– Il 3/4 poteva essere Ilie…. ma non è presentabile
– il centrocampo a 2 devono essere 2 forti fisicamente e con Yepes giochi a 1
– le ali devono tornare ma Ceesay non lo fa…
– Obaretin non è un terzino sx, ci vuole Moruzzi
Richiamare subito Dionisi.
La stessa partita di Pescara Empoli.
Mi viene da piangere .
Mai visto una roba del genere .
La squadra e’ in confusione.
Giocatori spaesati totalmente
Meno male ha capito su Obaretin
Giusto così. Squadra di prestiti impresentabili. Si è pescato in C e gli scarti della B. O dove pensavi di andare. A gennaio nessuno. Giusto così. Errori della dirigenza che non vuole cacciare due lire. Retrocessione scritta
Sono sgomento. Palle buttate in avanti, Obaretin tira di testa e sbaglia (2 volte), Magnino? Mah! Veramente mi viene da piangere se non ne avessi altri motivi.
…anche se il secondo goal del Mantova mi sembrava in fuotigioco. Vediamo
ci vorrebbero 11 Sphendi per attaccamento alla maglia e grinta
Uno dei pochi che suda la magkia
Gnamo si ripiglia!
Con la difesa a 4 sembra quasi un altra squadra
Almeno siamo tornati in campo con l’atteggiamento giusto
Togliere cesay e mettere saporiti
oggi con Dionisi s era già coi 3 punti in tasca! ma state boni!
Caserta di cambi ne capisce. Bravo!
Caserta di cambi ne capisce. Bravissmo!
Mamma mia. Nel secondo tempo si è giocato meglio. Che angoscia, però.
Saporiti lo avrei fatto entrare all’inizio del second tempo, non avrei aspettato a metterlo dentro. Di buono c’è stata la reazione e il punto conquistato. Però siamo al punto di prima
Contro un Mantova modesto l’ha decisa Obaretin.
Da non mettere mai piu in campo.
Anarchico.
siamo sempre in coma ma almeno non hanno staccato la macchina per tenerci in vita. c e stata una reazione. non siamo neanche fortunati, visto che nelle ultime partite abbiamo preso molti meno punti di quanti meritassimo. sarà durissima salvarci ma almeno non ci siamo ancora arresi
Ora mi raccomando, tutti a dire che s’è avuto una bella reazione nel secondo tempo! Invece abbiamo regalato un tempo facendo schifo e poi s’è portato a casa un punto che non serve a nulla. Ma venvia, aspettiamo dell’altro a vincere una partita. Squadra mediocre piena di bubboni indegni!!!
I nostri ultras sono proprio dei bravi ragazzi!! tutti contenti per un pareggio contro il Mantova in casa.
Tra squadra e tifosi c’e un brindare alla C, che tristezza
Dai è come un brodino quando ci si sente male non serve a niente ma è buono.
Un ringraziamento alla proprietà x il gra ndr mercato.
…e quelli che dicevano 4 vittorie in casa?..ve lho detto …massimo 10 punti.ne faremo ancora 9 e non so se basteranno……
Noi siamo questi. Alcuni sono bravi, ma pochi; il gioco lo abbiamo? Nel secondo tempo siamo entrati in campo e pareva di sì; poi un po’ peggio ma comunque si è pareggiato. Nel primo tempo loro sembravano una squadra assai superiore, poi no. Spero che ce la facciamo a restare in B. Ci spero proprio. Vediamo. Essere pessimisti non serve a nulla, almeno che uno non scriva poesie come quelle di Leopardi.
Ripartiamo dalla grande reazione, visto che al 45′ eravamo virtualmente in serie c
Cambi azzeccati, primi tempo giocato praticamente in 9 contro 11.
comunque in empolese si dice” bucato rasciugato”
Tenuti a galla da Elia con 2 cross al bacio, ma in difesa siamo come il formaggino: basta presentarsi.
Comunque che il punto non serve a nulla come dicono molti, è una bischerata…..se oggi il Mantova avesse avuto due punti in piu’ e noi uno meno, la clasifica sarebbe stata molto diversa. Ovvio che si voleva vincere. E ovvio anche che adesso non puoi perdere assolutamente martedi’ e poi devi iniziare a vincere almeno col Pescara!
A tre, a quattro, a cinque….non sappiamo proprio difendere di reparto. Basta che gli altri buttino dentro qualche cross e succede sempre qualcosa.
Sul 2-2 e sul presunto rigore, ci avevo quasi creduto. Purtroppo anche oggi vinceremo la prossima 😞
Aggrappàti ad Elia. Per me si và di sotto.
Horsi pensava di fare la B con la primavera e con 3 ex giocatori tipo pellegri: povera anima;
Per come si era messa, un punto guadagnato e 2pt in meno per il Mantova…. ma ancora non ci siamo… il Mister ha corretto una formazione iniziale sbagliata, forse perché conosce poco i giocatori (?)…. bene Moruzzi, Saporiti e Elia….
Il primo tempo…formazione sbagliata del Mister che purtroppo non conoscendo i giocatori senz’anima Ilie e Cesay l’ha messi e c’ha preso dieci…oggi poi ci s’è messo anche Obaretin a svarionare….
Giusti i cambi…ha rimesso le cose apposto diamoglielo al mister questo bonus….
Ma chi e’ il procuratore di Ilie ma Busiello Orlandi Landi Perillo sono tutti piu’ forti di lui…ma come cavolo fa a giocare….
L’ultimo cambio avrei osato di piu…non avrei fatto Magnino-haas ma
Magnino-popov o Fila…
Detto questo grande partita di Yepes e Magnino Elia e Sphendi per me i top di oggi..
Provate a pensare dove sarebbe questa squadra senza Salvatore Elia…..
Dietro abbiamo la consistenza del semolino bollente.
Direi anche senza Shpendi, e già a 11 gol. Purtroppo la classifica piange, ma a fine primo tempo era drammatica.
Scusate ma che ci avete visto di bono nel secondo tempo?
2 gol su 2 cross grazie all individualità di elia, per il resto il niente.
Loro hanno avuto 2 occasioni clamorose nel secondo tempo
A questo punto va’ messo Romagnoli: non so in che condizioni fisiche sia, ma così non si può continuare. Ogni corner è un gol.
Era meglio perdere, oggi. Almeno si finiva di patire. Così sarà una lenta agonia…..
Noi giochiamo un tempo e basta: a Catanzaro il primo, oggi il secondo. Mah! 🧐