E M P O L I 2 M A N T O V A 2

21′ Bragantini, 37′ Cella, 50′ Shpendi, 84′ Saporiti

Al Castellani finisce 2-2 il match con il Mantova. Doppio vantaggio virgiliano con Bragantini e Cella, nel primo tempo, poi il pari nella ripresa raggiunto con Shpendi e Saporiti. Partiamo con il dire che un pareggio interno contro il Mantova non è assolutamente da festeggiare e da evidenziare con soddisfazione. Oggi c’era da vincere e solo da vincere. Detto questo ci prendiamo la bella reazione che la squadra ha avuto nel secondo tempo, una reazione che quest’anno non si era mai vista con questa intensità. Un secondo tempo giocata molto bene dai nostri anche grazie agli accorgimenti portati da mister Caserta nell’intervallo, dopo che era stata sicuramente sbagliata la formazione mandata in campo nel primo tempo. Un primo tempo condito da tanti errori – oltre ai due gol presi – e non giocato bene da nessuno ma, Ilie ed Obaretin erano da mettere fuori in maniera decisa. Come detto nella ripresa è cambiato tutto, la squadra ha alzato i giri ed ha messo all’angolo il Mantova, che si è comunque visto in un paio di sortite e con una parata di Fulignati importante. La difesa a quattro va sicuramente registrata ma Moruzzi messo nella posizione di terzino sinistro sembra poter dare maggiore equilibrio e qualità, e potrebbe essere situazione da riproporre. Indubbiamente Elia anche oggi si è dimostrato giocatore di categoria superiore, il migliore dei nostri in maniera oggettiva. Il pareggio allunga la striscia di vittorie mancate, quella in casa da fine novembre, quella più generale in campionato da Cesena. Otto partite sono tante per asciugare il bucato e mantenere questa categoria, provando ad interpretarle come oggi abbiamo interpretato il secondo tempo, l’obiettivo può essere alla portata.

EMPOLI (4-2-3-1) : Fulignati; Candela (72′ Saporiti); Lovato, Guarino, Obaretin (46′ Moruzzi); Magnino (80′ Haas), Yepes; Ceesay (72′ Ebuhei), Ilie (46′ Nasti), Elia; Shpendi.

A Disp: Perisan, Curto, Romagnoli, Degli Innocenti, Fila, Ignacchiti, Popov.

Allenatore: Fabio Caserta.

MANTOVA (3-4-2-1) : Bardi; Meroni, Cella, Castellini; Radaelli (88′ Maggioni), Trimboli, Kouda, Benaissa (46′ Goncalves); Bragantini (56′ Marras) Buso (56′ Caprini); Mancuso (66′ Wieser)

A Disp: Vukovic, Dembelè, Chrysopoulos, Mensah, Falletti, Ligue, Paoletti.

Allenatore: Francesco Modesto.

ARBITRO: Sig. Marcenaro di Genova. Assistenti: Ceolin/Santarossa. VAR: Cosso/Prenna.

Ammoniti: 43′ Magnino (E), 48′ Bragantini (M), 69′ Guarino (E), 88′ Bardi (M), 95′ Nasti (E).

LIVE MATCH

95′- Gli azzurri rimontano nella ripresa evitando una sconfitta che sarebbe stata pesantissima. Shpendi e Saporiti rimettono in carreggiata una partita che si era messa male nel primo tempo con il Mantova avanti per 2-0. C’è da prendere per buono la reazione della squadra, ma la vittoria manca da 11 turni, in casa addirittura da ottobre. Per salvarsi ci sarà da soffrire.

95′- Nasti travolge Meroni in area virgiliana arriva anche il giallo per lui.

94′- Punizione per gli azzurri, ultima possibilità per vincerla. Cross di Moruzzi murato da Maggioni.

93′- Guarino spende un giallo per fermare Caprini all’altezza dell’out sinistro.

92′- Confermata la scelta di campo. Moruzzi commette un errore regalando rimessa laterale al Mantova.

92′- Reclama un rigore l’Empoli per un fallo di mano di Meroni. Check del Var in corso.

90′- Assegnati cinque minuti di recupero.

88′- Ultima sostituzione anche per il Mantova: Maggioni per Radaelli

86′- Ammonito Bardi per aver ritardato la ripresa del gioco

84′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL la pareggia il neo entrato Saporiti. L’Ex Lucchese con un ottimo inserimento a centro area raccoglie il cross al bacio di Elia, la sua deviazione aerea non lascia scampo a Bardi

83′- Meroni concede l’ottavo angolo per l’Empoli. Moruzzi da sinistra in area per Nasti che non arriva sul cross del compagno.

81′- Palla recapitata in area da Yepes nell’area affollata; Castellini respinge sul corpo di Lovato facendo schizzare la palla dalle parti di Ebuhei: il suo destro bloccato agevolmente da Bardi.

80′ – Esaurisce i cambi Caserta: Haas per Magnino.

80′- Si perde oltre la linea di fondo l’ennesima manovra offensiva dell’Empoli.

78′- Fulignati tiene in vita gli azzurri respingendo il sinistro a botta sicura di Kouda

75′- Qualche imprecisione di troppo dettati dalla foga in questi frangenti per l’undici di Caserta.

73′- Nuovo giro dalla bandierina per gli azzurri: stavolta da destra con il neo entrato Saporiti. Area biancorossa affollata, viene fischiato un fallo in attacco agli azzurri.

72′- Altra doppia sostituzione per Fabio Caserta: Ebuhei e Saporiti pe Ceesay e Candela.

71′- Adesso è un monologo degli azzurri. Il Mantova tutto rintanato nella propria metà campo.

70′- Ennesimo tiro dalla bandierina per gli azzurri. Allontana dall’area Cella.

69′- Punito il fallo di mano di Guarino, ammonito anche il centrale azzurro

68′- Rimessa laterale operata dai virgiliani nella propria metà campo.

66′- Terzo cambio per il Mantova: Wieser per Mancuso.

64′- Ennesimo angolo per gli azzurri. Elia la mette in area sul secondo palo, Guarino anticipa Bardi ma spedisce alto.

63′- Gol annullato a Shpendi per posizione di fuorigioco di partenza di Nasti.

58′- Elia sistematicamente cercato dagli azzurri sulla sinistra.

56′- Doppia sostituzione per i virgiliani: Caprini e Marras per Bragantini e Buso

55′- Ceesey va sulla sinistra, entra in area il suo cross viene respinto in angolo. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina cross di Moruzzi per Shpendi, il colpo di testa dell’albanese a lato di poco.

54′- Elia arma il sinistro da fuori obbligando Bardi alla deviazione d’istinto: azzurri rivitalizzati in questa ripresa.

53′- Moruzzi la mette dentro da sinistra a cercare Ceesay, anticipato da Cella. Sull’altra sponda Bragantini la mette in area per Mancuso anticipato da Lovato

51′- C’è un check del Var per valutare la regolarità della rete. Arriva la conferma quindi partita riaperta al Castellani.

50′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL la riapre Shpendi sul cross da sinistra la bacio di Elia, il suo stacco aereo all’altezza dell’area piccola non lascia scampo a Bardi

48′- Nasti anticipato da Bardi in uscita. Intanto Bragantini è il primo ammonito nelle file del Mantova per fallo su Elia

46′- Il Mantova gioca il primo pallone della ripresa. Doppio cambio operato per gli azzurri: Moruzzi e Nasti per Obaretin e Ilie. Nel Mantova Goncalves ha preso il posto di Benaissa.

2° Tempo

47′- Si va all’intervallo con il Mantova in vantaggio sugli azzurri per 2-0. Dopo un buon inizio l’Empoli è ricaduto nei suoi soliti errori difensivi prestando il fianco al sinistro di Bragantini al quarto d’ora e poi a Cella, lasciato colpevolmente solo in area sugli sviluppi del corner. La reazione degli azzurri è stata praticamente assente, al netto di qualche iniziativa personale di Elia.

45′- Assegnati due minuti di recupero.

44′- Fulignati ci mette i pugni sul destro di Artioli.

43′- Magnino spende un giallo per fermare lo scatenato Buso.

42′- Elia prova a scuotere l’Empoli ma viene fermato da Cella

40′- Adesso in controllo la squadra di Modesto, letteralmente sotto choc gli azzurri.

38′- C’è da valutare la posizione del difensore del Mantova ma il gol viene confermato

37′- Arriva il raddoppio del Mantova, sugli sviluppi del secondo angolo Cella lasciato colpevolmente solo batte di testa Fulignati.

35′- Buso si presenta in area, pesca l’inserimento di Benaissa: il suo sinistro alzato in corner da Fulignati.

34′- Conquista una rimessa laterale il Mantova all’altezza del fronte sinistro del proprio attacco.

32′- Fallo in attacco di Shpendi ai danni di Meroni. Staff sanitario del Mantova in campo mentre le due squadre approfittano per fare una sorta di timeout volante.

30′- Arriva il secondo angolo in favore degli azzurri. Ci prova Yepes, respinge ancora la difesa del Mantova, poi Elia guadagna un nuovo tiro dalla bandierina per l’Empoli.

29′- Elia cerca Ilie anticipato da Bragantini, sul proseguo dell’azione pescato in posizione di fuorigioco Shpendi.

28′- Rimessa laterale dal proprio fronte destro per gli azzurri.

26′- Elia prova a scuotere i suoi con una sgroppata delle sue, palla sul fronte opposto. Ceesay si porta al limite fermato dalla difesa virgiliana, ci prova anche Yepes ma il muro biancorosso respinge ancora

25′- Situazione che si fa oggettivamente complicata, serve una reazione.

23′- Provano a reagire gli azzurri: punizione di Yepes a cercare il colpo di testa di Shpendi neutralizzato da Bardi.

21′- Bragantini porta in vantaggio il Mantova al Castellani. Timboli pesca fra le linee proprio l’esterno biancorosso che va via con troppa facilità ad Elia: arma il sinistro imparabile per Fulignati

20′- Obaretin in scivolata in anticipo su Bragantini concedendo il primo angolo agli ospiti. Pareggia il conto dei corner il Mantova.

18′- Lo sgusciante Buso se ne va sulla sinistra, il suo cross attraversa l’area non trovando compagni a centro area.

17′- Doppia occasione per Obaretin! prima obbliga alla deviazione nei pressi dell’area piccola di un difensore virgiliano, poi obbliga sempre con una deviazione acrobatica alla deviazione d’istinto di Bardi.

15′- Guarino salva sulla linea! che brivido per gli azzurri, Buso perso in pieno area pescato da un cross dalle retrovie indirizza la palla verso l’angolino trovando il salvataggio di Guarino, poi Kouda per nostra fortuna spara alle stelle.

13′- Sventagliata di Meroni a pescare Buso oltre la linea immaginaria dei difensori azzurri.

11′- Buso sfonda a sinistra, allontana Lovato poi la palla arriva fra le braccia di Fulignati.

10′- Shpendi approfitta di un controllo impreciso di Bragantini: il suo destro dalla mezzaluna dell’area bloccato agevolmente da Bardi.

8′- Possesso palla del Mantova che non sembra volersi limitare alla fase di non possesso.

6′- Mette ritmo ed intensità la squadra di Fabio Caserta in questo avvio. Sinistro di Elia respinto da Trimboli il quale accusa un problema al volto. Si riprende, Marcenaro riconsegna la sfera nei piedi degli azzurri.

5′- L’Ex Mancuso con il destro obbliga alla respinta Fulignati ma la sua partenza era di fuorigioco. Si riparte con una punizione per gli azzurri.

3′- Ilie sradica il pallone dai piedi di Trimboli facendo ripartire l’azione dei nostri. Azione prosegue con la sponda di Obaretin per il colpo di testa di Ceesay leggermente troppo lungo per Shpendi: la fa sua Bardi.

1′- Dopo 45 secondi arriva il primo corner per l’Empoli.

1′- Gli azzurri muovono il primo pallone della gara. Inizia ufficialmente la gestione Caserta.

0′ – Si dovrebbe partire con un 4-2-3-1 con Shpendi terminale offensivo e la coppia Ilie-Ceesay a supporto. Candela ed Obaretin i terzini.

1° Tempo