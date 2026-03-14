CAMPIONATO PRIMAVERA 2 Girone B

23a Giornata

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Sabato 14 marzo 2026 – ore 14.30



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A cura di Fabrizio Fioravanti

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EMPOLI 2 PESCARA 2

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34′ rig. Monaco (E) -56′ rig. Monaco (E) – 76′ rig. Guaragna (P) – 78′ D’Errico (P)

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EMPOLI: Versari, Antonini, Egan, Huqi, Bembnista, Rugani, Fiorini, Mazzi, Campaniello (80′ Orlandi), Perin (67′ Chiucchiuini), Monaco (67′ Raballo)

A disposizione: 12 Lastoria 13 Gori 14 Orlandi 15 Raballo 16 Mureddu 17 Samb 18 Babalola 19 Blazic 20 Chiucchiuini 21 Blini 22 Diousse 23 Pasalic

Allenatore: Andrea FILIPPESCHI

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PESCARA: Profeta, Rossi (83′ Servalli), Landolfi, Bonetto (58′ Massini), Valori, Thelen, D’Arcangelo (65′ Sculli), Guaragna, Shehaj, D’Errico (83′ Gabriele), Rosciglioni (58′ Giacalone)

A disposizione: 12 Doronzo 13 Servalli 14 Marrone 15 Muzi 16 D’Aversa 17 Gui 18 Massini 19 Giacalone 20 Sculli 21 Blasi 22 Tarantelli 23 Gabriele

Allenatore: Marco STELLA

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Arbitro: Sig. Andrea GIORDANI (Aprilia)

Assistenti: 1° Ass. Sig. Simone Nicola MAROTTA (Orvieto) – 2° Ass. Sig. Ettore CARAVELLA (Perugia)

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AMMONITI: 30′ Perin (E) – 42′ Mazzi (E) – 44′ Rossi (P) – 49′ Thelen (P)

ESPULSI: Nessuno

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Un giusto pareggio chiude lo scontro al vertice lasciando inalterata però l’enorme distanza tra gli azzurri e gli abruzzesi. L’Empoli capitalizza dal dischetto due delle rare volte in cui si è affacciato dalle parti di Profeta. Il Pescara ha tentato sempre di fare la partita limitandosi però ad un possesso palla a volte tanto prolungato quanto sterile. Non abbiamo visto una gran partita: l’Empoli non ha saputo produrre quel gioco di qualità che ci saremmo aspettati dalla squadra che sta “ammazzando” il Campionato” ed il Pescara si è dimostrata una squadra tanto generosa quanto con del limiti nella finalizzazione del gioco. Ci piace segnalare tra gli azzurri la presatazione di Huqi e tra gli abruzzesi quella di D’Arcangelo che, fino a quando è stato in campo, è stato una spina nel fianco per la difesa empolese. Monaco, nonostante una non grande prstazione sul piano del gioco, fa il suo dovere realizzando con freddezza gli unici tiri che gli sono stati concessi, seppure dal dischetto. Ci attendiamo intanto il ritorno di Campaniello ai suoi livelli perché quello che vediamo da qualche giornata non ne sembra all’altezza.

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LIVE MATCH

1° TEMPO

Primi minuti di studio, squadre bloccate.

15′: Promi quillo della gara: D’Arcangelo commette un fallo a centrocampo su Huqui che l’arbitro non rileva, prosegue nell’azione s con un destto costringe Versari ad un gran tuffo sulla sua destra per la respinta, palla che tocca il palo

Il Pescara alza il ritmo e prova a fare la gara

19′: ci prova D’Errico dal limite ma il suo rasoterra e lento e si spenge sul fondo

22′: cross di D’Arcangelo dalla destra davanti a Bersari, libera Rugani

23′: tentaivo di lancio di Huqi su Campaniello, lungo

26′: primo angolo della gara a favore degli azzurri, dopo un’azione di Huqi. Ancora angolo, sul primo palo per Monaco che ci va di tacco e manda fuori

28′:Mazzi allarga sulla sinistra ad Egan, il traversone diniesce tra le braccia di Profeta

30′: Perin commette un fallo sulla sinistra, punizione per il Pescara e giallo per il 10 azzurro

33′: Profetta mette giù Fiorini che lo aveva superato in area, rigore netto, sul dischetto va Monaco

34: GGGGOOOOOOLLLLL! Monaco a mezza altezza, sulla sinistra di Profeta che riesce a toccare la palla ma senza impedire che termini in rete. Diciottesimo gol in Stagione per il bomber azzurro.

38′: contropiede azzurro ben orchestrato da Campnaiello. allarga a Monaco che si porta sul fondo e rimette a centro area dove Campaniello colpisce senza potenza né precisione e consegna la palla tra le braccia di Profeta

41′: su azione d’angolo Mazzi tocca verso la porta del Pescara ma Profeta ci arriva

45′: angolo Empoli, Perin traversa in area dove trova Campaniello che ha il rempo per controllare la palla ma la spedisce sopra la traversa, un’occasione sprecata, la seconda dall’attaccante azzurro

Finisce il ptimo tempo con gli azzurri in vantaggio

2° TEMPO

Nessun cambio nell’intervallo.

Pescara in avanti alla ricerca del pari, Empoli arretrato davanti alla sua area

3′: Monaco fermato con un fallo da Thelen, ammonito

6′: si riaffaccia davanti l’Empoli ma senza costruire niente di interessante

10′: Azione suklla destra dell’Empoli, un difensore del Pescara va a colpire la palla con la ,ano, è rigiore indiscutibile.

11′: GGGOOOOOOLLLLLL!! Sul dischetto va Monaco e con un gran destro centrale manda a spasso Profeta e realizza la sua doppietta

15′: ancora un angolo per l’Empoli ma niente di fatto

Il Pescara ha accusato il colpo del raddoppio e l’Empoli sembra in pieno dominio della gara

17′: D’Arcengelo si guadagna una punizione vicino al lato corto di destra dell’area empolese, batte Guaragna ma spedisce la palla sul fondo

20′: esce per infortunio D’Arcangelo, il migliore per distacco degli abruzzesi, subentra Sculli

22′: due cambi nell’Empoli: escono Perin e Monaco, dentro Chiucchiuini e Raballo

26′: Fiorini per Campianello che, dal cuore dell’area abruzzese, spedisce alle stelle

28′: Sculli riceve un bel traversone rasoterra ma manda fuori

30′: Fiorini atterra D’Errico appena dentro l’area azzurra, anche qui rigore indiscutibile.

31′: GOL DEL PESCARA. Sil duischetti fa Guaragna e spedisce la palla vicino all’angolo alto di Versari

Una disattenzione della difesa azzurra che rimette in gioco il Pescara quando sembrava ormai aver tirato i remi in barca

33′:GOL DEL PESCARA. Angolo battuto da Shehai, sul secondo palo spunta D’Errico che contriollo e manda la palla in porta nonostante un disperato tentativo di difensori azzurri

35′: esce uno spento Campaniello ed entra Orlandi

38′: doppio cambio nel Pescara; fuori D’Errico e Rossi, dentro Serbvalli e Gabriele

41′: Orlando da sinistra si porta sul fondo e tenta di servire Raballo, esce e agguanta il pallone Profeta

43′: si fa avanti il Pescara

45′: nell’Empoli fuori Fiuorini e dentro Mureddu

Concessi 4′ di recupero

45’+1: pericolo creato dall’Empoli con una azioen centrale di Orlandi che allarga poi in are a Mireddu che anzichè tentare il tiro tenta il passaggio ad un compagno

45’+3: punizione guadagnata da Gabriele, quasi alla bandierina del calcio d’angolo, libera la difesa azzurra

45’+4: ultima azione dell’Empoli con Bembnista che dalla sinistra serve Orlandi in area, è di spalle alla porta e riesce solo a sfiorare la palla

FINE.