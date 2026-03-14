CAMPIONATO PRIMAVERA 2 Girone B
23a Giornata
–
Sabato 14 marzo 2026 – ore 14.30
.
A cura di Fabrizio Fioravanti
.
|EMPOLI
|2
|PESCARA
|2
.
34′ rig. Monaco (E) -56′ rig. Monaco (E) – 76′ rig. Guaragna (P) – 78′ D’Errico (P)
.
EMPOLI: Versari, Antonini, Egan, Huqi, Bembnista, Rugani, Fiorini, Mazzi, Campaniello (80′ Orlandi), Perin (67′ Chiucchiuini), Monaco (67′ Raballo)
A disposizione: 12 Lastoria 13 Gori 14 Orlandi 15 Raballo 16 Mureddu 17 Samb 18 Babalola 19 Blazic 20 Chiucchiuini 21 Blini 22 Diousse 23 Pasalic
Allenatore: Andrea FILIPPESCHI
.
PESCARA: Profeta, Rossi (83′ Servalli), Landolfi, Bonetto (58′ Massini), Valori, Thelen, D’Arcangelo (65′ Sculli), Guaragna, Shehaj, D’Errico (83′ Gabriele), Rosciglioni (58′ Giacalone)
A disposizione: 12 Doronzo 13 Servalli 14 Marrone 15 Muzi 16 D’Aversa 17 Gui 18 Massini 19 Giacalone 20 Sculli 21 Blasi 22 Tarantelli 23 Gabriele
Allenatore: Marco STELLA
.
Arbitro: Sig. Andrea GIORDANI (Aprilia)
Assistenti: 1° Ass. Sig. Simone Nicola MAROTTA (Orvieto) – 2° Ass. Sig. Ettore CARAVELLA (Perugia)
.
AMMONITI: 30′ Perin (E) – 42′ Mazzi (E) – 44′ Rossi (P) – 49′ Thelen (P)
ESPULSI: Nessuno
.
Un giusto pareggio chiude lo scontro al vertice lasciando inalterata però l’enorme distanza tra gli azzurri e gli abruzzesi. L’Empoli capitalizza dal dischetto due delle rare volte in cui si è affacciato dalle parti di Profeta. Il Pescara ha tentato sempre di fare la partita limitandosi però ad un possesso palla a volte tanto prolungato quanto sterile. Non abbiamo visto una gran partita: l’Empoli non ha saputo produrre quel gioco di qualità che ci saremmo aspettati dalla squadra che sta “ammazzando” il Campionato” ed il Pescara si è dimostrata una squadra tanto generosa quanto con del limiti nella finalizzazione del gioco. Ci piace segnalare tra gli azzurri la presatazione di Huqi e tra gli abruzzesi quella di D’Arcangelo che, fino a quando è stato in campo, è stato una spina nel fianco per la difesa empolese. Monaco, nonostante una non grande prstazione sul piano del gioco, fa il suo dovere realizzando con freddezza gli unici tiri che gli sono stati concessi, seppure dal dischetto. Ci attendiamo intanto il ritorno di Campaniello ai suoi livelli perché quello che vediamo da qualche giornata non ne sembra all’altezza.
.
LIVE MATCH
1° TEMPO
Primi minuti di studio, squadre bloccate.
15′: Promi quillo della gara: D’Arcangelo commette un fallo a centrocampo su Huqui che l’arbitro non rileva, prosegue nell’azione s con un destto costringe Versari ad un gran tuffo sulla sua destra per la respinta, palla che tocca il palo
Il Pescara alza il ritmo e prova a fare la gara
19′: ci prova D’Errico dal limite ma il suo rasoterra e lento e si spenge sul fondo
22′: cross di D’Arcangelo dalla destra davanti a Bersari, libera Rugani
23′: tentaivo di lancio di Huqi su Campaniello, lungo
26′: primo angolo della gara a favore degli azzurri, dopo un’azione di Huqi. Ancora angolo, sul primo palo per Monaco che ci va di tacco e manda fuori
28′:Mazzi allarga sulla sinistra ad Egan, il traversone diniesce tra le braccia di Profeta
30′: Perin commette un fallo sulla sinistra, punizione per il Pescara e giallo per il 10 azzurro
33′: Profetta mette giù Fiorini che lo aveva superato in area, rigore netto, sul dischetto va Monaco
34: GGGGOOOOOOLLLLL! Monaco a mezza altezza, sulla sinistra di Profeta che riesce a toccare la palla ma senza impedire che termini in rete. Diciottesimo gol in Stagione per il bomber azzurro.
38′: contropiede azzurro ben orchestrato da Campnaiello. allarga a Monaco che si porta sul fondo e rimette a centro area dove Campaniello colpisce senza potenza né precisione e consegna la palla tra le braccia di Profeta
41′: su azione d’angolo Mazzi tocca verso la porta del Pescara ma Profeta ci arriva
45′: angolo Empoli, Perin traversa in area dove trova Campaniello che ha il rempo per controllare la palla ma la spedisce sopra la traversa, un’occasione sprecata, la seconda dall’attaccante azzurro
Finisce il ptimo tempo con gli azzurri in vantaggio
2° TEMPO
Nessun cambio nell’intervallo.
Pescara in avanti alla ricerca del pari, Empoli arretrato davanti alla sua area
3′: Monaco fermato con un fallo da Thelen, ammonito
6′: si riaffaccia davanti l’Empoli ma senza costruire niente di interessante
10′: Azione suklla destra dell’Empoli, un difensore del Pescara va a colpire la palla con la ,ano, è rigiore indiscutibile.
11′: GGGOOOOOOLLLLLL!! Sul dischetto va Monaco e con un gran destro centrale manda a spasso Profeta e realizza la sua doppietta
15′: ancora un angolo per l’Empoli ma niente di fatto
Il Pescara ha accusato il colpo del raddoppio e l’Empoli sembra in pieno dominio della gara
17′: D’Arcengelo si guadagna una punizione vicino al lato corto di destra dell’area empolese, batte Guaragna ma spedisce la palla sul fondo
20′: esce per infortunio D’Arcangelo, il migliore per distacco degli abruzzesi, subentra Sculli
22′: due cambi nell’Empoli: escono Perin e Monaco, dentro Chiucchiuini e Raballo
26′: Fiorini per Campianello che, dal cuore dell’area abruzzese, spedisce alle stelle
28′: Sculli riceve un bel traversone rasoterra ma manda fuori
30′: Fiorini atterra D’Errico appena dentro l’area azzurra, anche qui rigore indiscutibile.
31′: GOL DEL PESCARA. Sil duischetti fa Guaragna e spedisce la palla vicino all’angolo alto di Versari
Una disattenzione della difesa azzurra che rimette in gioco il Pescara quando sembrava ormai aver tirato i remi in barca
33′:GOL DEL PESCARA. Angolo battuto da Shehai, sul secondo palo spunta D’Errico che contriollo e manda la palla in porta nonostante un disperato tentativo di difensori azzurri
35′: esce uno spento Campaniello ed entra Orlandi
38′: doppio cambio nel Pescara; fuori D’Errico e Rossi, dentro Serbvalli e Gabriele
41′: Orlando da sinistra si porta sul fondo e tenta di servire Raballo, esce e agguanta il pallone Profeta
43′: si fa avanti il Pescara
45′: nell’Empoli fuori Fiuorini e dentro Mureddu
Concessi 4′ di recupero
45’+1: pericolo creato dall’Empoli con una azioen centrale di Orlandi che allarga poi in are a Mireddu che anzichè tentare il tiro tenta il passaggio ad un compagno
45’+3: punizione guadagnata da Gabriele, quasi alla bandierina del calcio d’angolo, libera la difesa azzurra
45’+4: ultima azione dell’Empoli con Bembnista che dalla sinistra serve Orlandi in area, è di spalle alla porta e riesce solo a sfiorare la palla
FINE.