I PRECEDENTI: AZZURRI IMBATTUTI CONTRO IL MANTOVA AL CASTELLANI COMPUTER GROSSA ARENA – Empoli imbattuto nei 10 precedenti in Toscana contro il Mantova: 7 le vittorie azzurre (ultima 4-0 nella serie B 2009/10, ultima sfida prima di oggi) e 3 pareggi (ultimo 1-1 nella serie B 2008/09).

EMPOLI, LA VITTORIA MANCA DA 10 GARE – Azzurri senza successi dal 10 gennaio scorso, 1-0 a Cesena, nei seguenti 10 incontri si contano 4 pareggi e 6 sconfitte per i toscani.

100 IN B PER MARCO CURTO – 100 in serie B, sola regular season, per Marco Curto che ha debuttato in categoria il 14 agosto 2022, Brescia-Sudtirol 2-0. Brescia, Como, Cesena, Sampdoria ed Empoli le maglie da lui fin qui indossate.

EMPOLI E MANTOVA SCATENATI NEI GOL DEI PANCHINARI – Empoli record della B 2025/26 per reti di subentranti: ne segna più di tutti (12, Mantova secondo a 9 pari al Venezia), ne subisce meno di tutti (3, come Frosinone e Reggiana).

LE POCHE SOLUZIONI GOL BIANCOBANDATE – Mantova unica compagine cadetta non ancora in doppia cifra, nella B 2025/26, per numero di giocatori a segno, appena 9 per i virgiliani.

MANTOVA E I DIFFICILI APPROCCI INIZIALI AL MATCH – Mantova squadra cadetta 2025/26 che subisce il maggior numero di reti nei primi 15’ di gioco, ben 10 finora.

LEONARDO MANCUSO L’EX DELLA SFIDA – Un solo ex nella gara tra Mantova e Empoli: si tratta di Leonardo Mancuso che vestì la maglia dell’Empoli dal luglio 2019 a gennaio 2022 per un totale di 91 presenze e 41 reti in gare ufficiali.

LE SFIDE TECNICHE: POKER DI VITTORIE PER CASERTA SU MODESTO – Tra Fabio Caserta e Francesco Modesto 4 sfide tecniche, tutte vinte dal neo-tecnico azzurro.

300 VOLTE IN PANCHINA NEI PROFESSIONISTI PER MISTER CASERTA – Panchina 300 in carriera professionistica per Fabio Caserta, che ha sommato finora 161 gare di B, 109 di C, 16 di coppa Italia (fra maggiore e di Lega Pro) e 3 in altri tornei con bilancio di 121 vittorie, 91 pareggi ed 87 sconfitte. Esordio il 30 luglio 2017, coppa Italia “dei grandi”, Juve Stabia-Bassano 3-1.

DIRIGE MARCENARO, NESSUN SUCCESSO PER EMPOLI E MANTOVA – Matteo Marcenaro di Genova dirigerà la gara Empoli-Mantova. Per lui in serie B si contano finora 36 presenze con 9 successi interni, 13 pareggi e 14 vittorie esterne, 6 rigori concessi ed 8 espulsioni decretate. In stagione 5 gettoni, 1 vittoria in casa, 1 fuori e 3 pareggi. L’Empoli non ha mai vinto su 5 incroci (3 pari e 2 sconfitte lo score toscano), il Mantova conta un solo incrocio, 0-0 a Carrara nella B di quest’anno.

Empoli Fc