Campionato Primavera 2
23a giornata
EMPOLI – Pescara
Sabato 14 marzo – ore 14.30
A Vinci – Centro Sportivo Petroio
|GARA
|GIORNO
|ORA
|Ascoli
|–
|Bari
|Sabato 14 marzo
|11.30
|Benevento
|–
|Perugia
|Sabato 14 marzo
|14.30
|Catanzaro
|–
|Cosenza
|Sabato 14 marzo
|14.30
|Crotone
|–
|Avellino
|Sabato 14 marzo
|11.00
|Monopoli
|–
|Spezia
|Sabato 14 marzo
|15.00
|Pisa
|–
|Palermo
|Sabato 14 marzo
|14.30
|Salernitana
|–
|Ternana
|Sabato 14 marzo
|15.00
–
UNDER 17 Serie A e B
Girone C – 22a Giornata
EMPOLI – Palermo
Sabato 14 marzo – ore 15.00
A Empoli – Centro Sportivo Monteboro
UNDER 16 Serie A e B
Girone C – 22a Giornata
Frosinone – EMPOLI
Domenica 15 marzo – ore 14.30
A Paliano (FR) – Campo Piergiorgio Tintisona
–
UNDER 15 Serie A e B
Girone C – 22a Giornata
Frosinone – EMPOLI
Domenica 15 marzo – ore 12.00
A Paliano (FR) – Campo Piergiorgio Tintisona