Campionato Primavera 2

23a giornata

 

EMPOLI – Pescara

Sabato 14 marzo   – ore 14.30

A Vinci – Centro Sportivo Petroio

 

GARA GIORNO ORA
Ascoli Bari Sabato 14 marzo 11.30
Benevento Perugia Sabato 14 marzo 14.30
Catanzaro Cosenza Sabato 14 marzo 14.30
Crotone Avellino Sabato 14 marzo 11.00
Monopoli Spezia Sabato 14 marzo 15.00
Pisa Palermo Sabato 14 marzo 14.30
Salernitana Ternana Sabato 14 marzo 15.00

UNDER 17 Serie A e B

Girone C – 22a Giornata

EMPOLI – Palermo

Sabato 14 marzo –  ore 15.00

A Empoli – Centro Sportivo Monteboro

 

UNDER 16 Serie A e B

Girone C – 22a Giornata

Frosinone – EMPOLI

Domenica 15 marzo –  ore 14.30

A Paliano (FR) – Campo Piergiorgio Tintisona

UNDER 15 Serie A e B

Girone C – 22a Giornata

Frosinone – EMPOLI

Domenica 15 marzo –  ore 12.00

A Paliano (FR) – Campo Piergiorgio Tintisona

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Fabrizio Fioravanti

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