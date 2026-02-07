Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti sconfitti dallo stadio Barbera di Palermo

FULIGNATI: 6,5 Sfortunatissimo in occasione del primo gol rosanero dove si trova il pallone addosso, dal palo, ed entra dentro. Per il resto bene con un paio di parate importanti. Sugli altri due gol non ha responsabilità

LOVATO: 5,5 Sua la sponda per il tocco vincente di Guarino ma nella sua gara ci sono diverse situazioni in cui soffre. Perde il contatto con Pojhanpalo in occasione del raddoppio del Palermo-

GUARINO: 6 Bravo nel mangiare il tempo a tutti in occasione del gol che vale il nostro vantaggio. In fase difensiva è perfetto nel primo tempo, qualche sofferenza nella ripresa c’è ma gestisce al meglio.

OBARETIN: 6,5 Partita interessante quella dell’ex Bari. Non sbaglia quasi niente in fase di non possesso e gioca anche diversi palloni produttivi.

CANDELA: 6 La prima da titolare porta con se tanti aspetti positivi ed un solo neo, che purtroppo però è pesante visto che perde Le Duaron in occasione del primo gol palermitano. Lo vedremo spesso su quella fascia destra.

EBUEHI: 6,5 Entra bene e si toglie anche la soddisfazione di segnare un bel gol. Rischia in occasione di un movimento che lo porta a toccare il pallone con il braccio ma rigore non c’è. Bene anche in ripiegamento.

MAGNINO: 6 Primo tempo con diverse cose interessanti sia per la gestione dei suoi palloni, sia per i movimenti. Cala nella ripresa.

GHION: 6 Torna a tirare fuori una buona partita. Svolge bene il compito in cabina di regia, non sempre è pulito e qualche duello è perso ma ci mette personalità e precisione.

DEGLI INNOCENTI: 6,5 Dai suoi piedi parte il traversone che trova il tocco di Lovato prima del tap-in di Guarino. Al 58′ impegna da fuori Joronen. Una partita, la sua, a ritmi davvero buoni.

IGNACCHITI: S.V. Gioca poco per il voto ma alla fine va davvero vicino alla gioia del pareggio.

ELIA: 6 Ancora a sinistra dove scorribanda bene e quando sale crea sempre tensione. Gli è mancato, forse, il guizzo in più, ma gara positiva e, col senno di poi, da non togliere.

CEESAY: 4,5 Non da niente dal suo ingresso e poi la combina grossa perchè senza quel fallo ingenuo il pari si poteva portare a casa

SHPENDI: 5 Il discorso è sempre lo stesso, ovvero che per impegno c’è sempre ma, come spesso accade, gira a vuoto e tocca poca palloni: nessuno pericoloso. Corre tanto, ma in questo sport serve anche altro.

POPOV: S.V.

NASTI: 5 Lotta e ci mette gamba ma quanti errori. Clamoroso quello al 36′ dove si divora un gol che ha dell’incredibile.

FILA: 5 Stesso rendimento insufficiente degli altri attaccanti. Non da niente.

MISTER DIONISI: 6 La partita è stata preparata bene e nel primo tempo si è visto un Empoli vivo e che ha fatto faticare molto il Palermo. La prestazione è stata di tutto rispetto con i singoli del Palermo che hanno fatto decisamente la differenza. La gestione dei cambi non è stata molto produttiva e, forse, tardiva. La squadra però oggi ha risposto presente e meritava almeno un punto.