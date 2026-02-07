Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti sconfitti dallo stadio Barbera di Palermo
FULIGNATI: 6,5 Sfortunatissimo in occasione del primo gol rosanero dove si trova il pallone addosso, dal palo, ed entra dentro. Per il resto bene con un paio di parate importanti. Sugli altri due gol non ha responsabilità
LOVATO: 5,5 Sua la sponda per il tocco vincente di Guarino ma nella sua gara ci sono diverse situazioni in cui soffre. Perde il contatto con Pojhanpalo in occasione del raddoppio del Palermo-
GUARINO: 6 Bravo nel mangiare il tempo a tutti in occasione del gol che vale il nostro vantaggio. In fase difensiva è perfetto nel primo tempo, qualche sofferenza nella ripresa c’è ma gestisce al meglio.
OBARETIN: 6,5 Partita interessante quella dell’ex Bari. Non sbaglia quasi niente in fase di non possesso e gioca anche diversi palloni produttivi.
CANDELA: 6 La prima da titolare porta con se tanti aspetti positivi ed un solo neo, che purtroppo però è pesante visto che perde Le Duaron in occasione del primo gol palermitano. Lo vedremo spesso su quella fascia destra.
EBUEHI: 6,5 Entra bene e si toglie anche la soddisfazione di segnare un bel gol. Rischia in occasione di un movimento che lo porta a toccare il pallone con il braccio ma rigore non c’è. Bene anche in ripiegamento.
MAGNINO: 6 Primo tempo con diverse cose interessanti sia per la gestione dei suoi palloni, sia per i movimenti. Cala nella ripresa.
GHION: 6 Torna a tirare fuori una buona partita. Svolge bene il compito in cabina di regia, non sempre è pulito e qualche duello è perso ma ci mette personalità e precisione.
DEGLI INNOCENTI: 6,5 Dai suoi piedi parte il traversone che trova il tocco di Lovato prima del tap-in di Guarino. Al 58′ impegna da fuori Joronen. Una partita, la sua, a ritmi davvero buoni.
IGNACCHITI: S.V. Gioca poco per il voto ma alla fine va davvero vicino alla gioia del pareggio.
ELIA: 6 Ancora a sinistra dove scorribanda bene e quando sale crea sempre tensione. Gli è mancato, forse, il guizzo in più, ma gara positiva e, col senno di poi, da non togliere.
CEESAY: 4,5 Non da niente dal suo ingresso e poi la combina grossa perchè senza quel fallo ingenuo il pari si poteva portare a casa
SHPENDI: 5 Il discorso è sempre lo stesso, ovvero che per impegno c’è sempre ma, come spesso accade, gira a vuoto e tocca poca palloni: nessuno pericoloso. Corre tanto, ma in questo sport serve anche altro.
POPOV: S.V.
NASTI: 5 Lotta e ci mette gamba ma quanti errori. Clamoroso quello al 36′ dove si divora un gol che ha dell’incredibile.
FILA: 5 Stesso rendimento insufficiente degli altri attaccanti. Non da niente.
MISTER DIONISI: 6 La partita è stata preparata bene e nel primo tempo si è visto un Empoli vivo e che ha fatto faticare molto il Palermo. La prestazione è stata di tutto rispetto con i singoli del Palermo che hanno fatto decisamente la differenza. La gestione dei cambi non è stata molto produttiva e, forse, tardiva. La squadra però oggi ha risposto presente e meritava almeno un punto.
Nasti 5, voto troppo generoso, invece giusto per Ceesay…. s’ha a fare basta con questi due? soprattutto il primo…. facciamo giocare Popov e Fila…. anche Shpendi troppo egoista.
Bene finalmente il centrocampo, bravi Magnino e soprattutto Ghion!!!!
D’accordo, bravissimo Ghion!
anche per me Ghion molto bene con un centrocampo più fisico lui ne beneficia…
Che ad empoli non ci sia alcuna meritocrazia a livello societario è lampante visto la sciagura uche occupa abusivamente la carica di vicep.residente, ma a questo punto non c’è alcuna meritocrazia a livello calcistico visto che guarino e nasti continuano ad essere titolari.
abusivamente ? ma che dici ?.cioe sua figlia occupa la carica abusivamente ? e chi vorresti metterci al suo posto fammi capire?
deve togliere Nasti e non far entrare più Ilie
Caro giornalista di pianeta Empoli
Mi può spiegare cosa c’entra il gol da rigore di Poja,,, con Lovato ? Mi prima della partita eravate in bar ?
si si tutti bravi, non si meritava di perdere bla bla bla…..ma intanto anche oggi 3 pere, di cui due che sono la ennesima lampante dimostrazione che a tre dietro non possiamo giocare..PS: Almeno dai su con la vita Dionisi s’è vinto a Cesena!
Fulignati la deve smettere di fare i passaggi ni partendo da basso.Il secondo gol e’ venuto da li’.E poi perche’ Dionisi ha fatto entrare CeesaiGrave errore pagato caro.Shpendi troppo leggero in avanti.Nasti aveva sul sinistro suo piede una palla gol.L’ha mandata alle stelle.Ora non abbiamo attacco e la difesa un gol,prima o poi lo prende.Tiriamo a salvarci .In quattro partite abbiamo preso un punto!!Altro che play off.Oggi il Palermo era abbordabile e non ne abbiamo approfittato.Da ora in poi vietato sbagliare.Carlo B
Il Palermo l’abbiamo reso abbordabile noi, giocando un’ottima partita a centrocampo e anche, in parte, in difesa.Poi, purtroppo la qualità di alcuni singoli ha fatto la differenza. Con i centravanti scambiati forse avremmo vinto sia all’andata che al ritorno
senza punte che segnano si và poco lontano, il goal poi tanto si prende sempre ..
Nasti=Tutino
Cesay=Ciciretti
Ilie=Dezi
Ribadisco che questi 3 non possono giocare
La partita non e’ stata male ma mercoledi sara’ tutto diverso….la Juve stabia e’ una brutta bestia devo rivedere questo centrocampo con piu’ pressione avversaria….comunque mi e’ piaciuto…darei piu’ minuti a Ignacchiti…
In avanti mi garberebbe vedere Bianchi Popov…
Fuli 6,5
Lovato 6,5
Guarino 7
Obaretin 6,5
Candela 6
Ghion 5,5
Magnino 6,5
Degli Innocenti 5,5
Elia 6,5
Nasti 4,5
Shpendi 5
(Ignacchiti 6,5 Ebuhei 7,5 son contento. Fila 6 Popov SV)
Mister Dionisi 6,5
9 agli empolesi del settore.
Buona prestazione.
Come promesso, nemmeno un coro contro di voi nè un gestaccio dalla curva Nord.
Siete stati rispettati.
Rispetto per Empoli
vi conviene stare boni altresi vi si mangia in capo fenomeno da tastiera. prima rubate una bandierina e una sciarpetta a 2 ragazzini poco piu che bambini in centro a Palermo e poi scrivete rispetto.. ma sta bono nini…
Fulignati 6. Lovato 5,5 Guarino 6. Obaretin 5,5
Ghion 6 Duccio 6 Magnino 6,5
Candela 6,5 Elia 6,5
Shpendi 5. Nasti 5
Ebuhei 7
Igna 6,5
Fila 6,5
Dionisi 7 fase offensiva. 5 fase difensiva.
X Guido:
ma di cosa parli?
Gli ultrà palermitani vi hanno rispettati.
Chi c’era può confermarlo.
Nessun coro, insulto, gestaccio contro Empoli.
E anche tu se l’hai vista in televisione avrai sentito che non c’è stato nessun coro contro Empoli.
Poi ricordati che gli ultrà palermitani non prenderebbero mai ai bambini sciarpe e bandiere, nemmeno se fossero catanesi, figuriamoci agli empolesi.
Per favore qualcuno mandi la registrazione della partita a Guido, così scoprirà che dall’inizio alla fine non c’è stato il minimo coro contro Empoli.
I cori erano per il Palermo e contro il Catania.
Poi chi era nel settore ospiti può confermare che al momento dei 3 gol dalla curva nord (zona ultrà quindi Cn12 nell’anello superiore e Curva nord inferiore nell’anello inferiore) nessuno ma proprio nessuno ha fatto gestacci contro gli empolesi.
La Curva Nord ha come sempre rispettato gli empolesi.
Se guido non ci crede non me ne importa nulla, ma quando si scrive in siti pubblici si deve prestare attenzione perchè poi chi non c’era si fa cattive impressione.
Non ho paura di smentite.
Posso giurare al 100% che la curva nord sia superiore sia inferiore ha rispettato gli empolesi.