Il terzino azzurro Tyronne Ebuehi ha parlato nel dopo gara a Palermo.

C’è dispiacere per il risultato finale perchè l’Empoli è stato in partita fino alla fine contro una delle squadre più attrezzate del campionato

“Si, siamo tristi perchè la squadra ha fatto molto bene tutta la partita, l’unica cosa che manca sono i punti.”

Grazie a un tuo gol l’Empoli ha reagito trovando il gol del pareggio e comunque la squadra ci ha provato fino alla fine

“Si si anche sul 3-2 per loro dentro di noi c’era la sensazione di poterla pareggiare. Io sono contento per il gol che ho fatto e per come sono entrato. Voglio aiutare la squadra a fare i punti.”

Cosa pensi che possa lasciare di positivo una partita come questa contro il Palermo?

“Come hop detto prima abbiamo fatto molto bene, meritavamo almeno un punto. La prossima partita però dobbiamo fare i punti.”

La prossima gara sarà mercoledì contro la Juve Stabia al Castellani, una gara importante per noi

“E’ una cosa buona giocare subito, così lasciamo questa partita e ci concentriamo subito sulla prossima, sono sicuro che potremmo ottenere i tre punti.”