Queste le parole del tecnico azzurro al termine della gara che l’Empoli ha perso a Palermo.
E’ arrivata una sconfitta oggi al Barbera ma dobbiamo dire che la squadra se l’è giocata…
” Se devo parlare da allenatore della squadra devo dire bravi perchè hanno fatto una partita non inaspettata ma inaspettata contro di loro perchè non ho mai visto il Palermo cosi, subendo due gol, subendo tante situazioni ed all’ultimo abbiamo rischiato di pareggiarla con il tiro di Ignacchiti. Sono soddisfatto della prestazione ma arrabbiato perchè non portiamo a casa niente da una prestazione del genere. Purtroppo nei dettagli siamo mancati un po’ perchè dal corner è nato un rigore quando era semplice buttare via la palla, abbiamo un pochino indugiato. Peccato, dobbiamo crescere da questo punto di vista, portarci a casa la prestazione e pensare alla prossima perchè una partita del nostro campionato. Questa in qualche modo era una partita jolly, se fai prestazione e risultato la porti a casa e poi la devi valorizzare, oggi abbiamo fatto solo prestazione e non risultato e quindi dobbiamo portare a casa questo consapevoli che siamo una squadra che può fare queste prestazioni ma se le fai devi portare a casa punti.”
Cosa ti porti a casa però dalla prova dei ragazzi?
” Tutto. Prestazione top, sono stati veramente bravi i ragazzi. Errori a parte, chi è entrato, chi ha giocato ha creato. Fin dall’inizio che siamo passati in vantaggio e poi abbiamo continuato a creare, cosi come fatto anche nel secondo tempo contro una squadra forte e con valori. Alla fine siamo rimasti in dieci li abbiamo spaventati. Loro hanno perso un po di tempo ma ci stava, hanno fatto il loro interesse. Ripeto, sono contento della prestazione ma con prestazioni cosi deve uscire un risultato positivo. Dobbiamo essere consapevoli che la prestazione non basta e dobbiamo fare qualcosa in più perchè i dettagli possono spostare tanto e oggi lo abbiamo visto.“
Mercoledi si torna in campo con la Juve Stabia..
” Sappiamo che il nostro campionato è questo, dobbiamo guardare avanti sapendo che la partita con la Juve Stabia è difficile come oggi lo è stata per il Palermo con noi. Oggi non sembrava però il Palermo di sempre ed il merito è dei ragazzi. Dobbiamo recuperare energie in fretta, mancherà sicuramente Ghion che non ha finito la partita. Dobbiamo tenere alta l’intensità sia chi ha giocato sia chi non ha giocato e non ho dubbi su questi ultimi perchè per partecipazione sono stati fantastici. Speriamo di continuare con prestazioni cosi, con coraggio ed aggiungere alle prestazioni i risultati.“
Mister speriamo che tu l’abbia capito finalmente che non possiamo giocare con Ilie…visto che non vuoi giocare con la difesa a 4 mi sembra che il 352 sia il modulo migliore per le nostre caratteristiche…con l’inserimento di Candela e Magnino finalmente abbiamo un centrocampo molto più concreto e solido…inoltre con l’inserimento di Magnino anche Ghion ne ha beneficiato risultando in assoluto uno dei migliori in campo…poi mister mi devi spiegare perché levi sempre Elia per inserire Ceseey, giocatore evanescente e “irritante” che, escluso il gol a Modena, non ha mai combinato niente di buono…assolutamente peggio di Ilie il che è tutto dire…oggi ce la siamo giocata alla pari con una delle squadre più forti del campionato e già il pareggio ci sarebbe stato un po stretto ma si sa il calcio è fatto di episodi e il Palermo i loro li ha sfruttati tutti…loro 3 tiri in porta 3 gol noi 8 tiri in porta, non totali ma in porta, 2 gol…se oggi Phoianpalo (non so se è scritto bene) lo avessimo avuto noi avremmo vinto 5-1!
Elia lo leva perché non può fare 90 minuti e l unico cambio x la sx è Cesay
se l’unico cambio è Ceseey allora a sx siamo messi davvero male…meglio metterci altri anche se fuori ruolo…poi non è vero che l’unico cambio a sx è Ceseey perché può mettere Moruzzi (a parte oggi che non c’era) perché difficilmente con l’arrivo di Candela e lo spostamento di Elia a sx troverà posto dall’inizio…in qualsiasi ruolo della fascia sx Moruzzi lo preferisco cento volte a Ceseey…
O metti in panchina: Nasti, Ilie (che oggi non ha giocato e s’è visto), Guarino e Ceesay e vedi di fare questi 15pt che servono per salvarci o torni te nelle tue zone e ci rimani!!!!
Servono 17 punti da fare quanto prima. e con 1 punto ogni 4 partite non e’ facile.
Elia non può reggere 90 minuti perché fa il terzino, poveraccio. Come lo vedrei bene esterno d’attacco!!!
Meno male Spezia e Entella hanno pareggiato: +6 sulla zona rossa e 2 in casa consecutive.
In A dramma viola, sotto 1-0 anche col Torino di Marianucci.
Ma sentire dire che il Palermo ha fatto 3 gol su 3 tiri mi scappa da ridere riga , riga e la palla non entra , e anche fosse tutte le volte che tirano segnano ma si scherza andava a 2 quelli del Palermo … una volta che si lotta e si perde , e si doveva lottare con Sud Tirol e Carrarese ….
Forse dovresti stare più attento e leggere di più il “tabellone” di fine partita e pensare meno allo stadio…”Tiri in porta Palermo 3 tiri in porta Empoli 8…questo ha detto la “statistica” della partita”…quanti gol ha fatto il Palermo?🤔…
Riga , riga e poi l’ha tolta Elia …
più 3 gol…
ma l’hai guardata la partita…
L’Empoli ha fatto una partita straordinaria meritava sicuramente il pareggio .
Vedere quasi 300 tifosi Azzurri a Palermo e’ stato meraviglioso abbiamo incitato la squadra per 98 minuti senza tregua e sotto una pioggia incessante.
L’unica nota dolente a mio avviso l’esultanza troppo accesa di Giasi come se avesse segnato un gol in una finale di Champions .
Riconoscenza 0
Regalare le partite così fa veramente rabbia, ma purtroppo conferma che questa squadra ha dei limiti che purtroppo sarà ormai difficile sanare, ma almeno oggi l’abbiamo vista giocare un buon calcio e finalmente con un centrocampo che ha giocato come si deve. Due partite in casa dove non ci son discussioni, ne devon venire fuori 6 punti senza se e senza ma. Certi errori come in occasione del secondo e terzo goal subito, non sono i primi che abbiamo visto quest’anno.. speriamo siano ridotti ai minimi termini sennò il tutto ti porta su una strada sempre più tortuosa. Mercoledì mi aspetto un attacco con Popov e Fila e tanti cross che arrivano dalle fasce e non dai lanci del portiere!
Dovrei esser contento per la prestazione … ma se prendi 3 goal … di cui almeno due assurdi … alla fine anche la prestazione va a farsi benedire … anzi diventa un’aggravante … Questi son davvero punti buttati al vento e non di meno tanto morale e convinzione che potevi avere in più per affrontare le prossime due partite casalinghe … Certe leggerezze difensive sono davvero inconcepibili … sarebbe anche l’ora di finirla di regalare le partite senza che gli avversari abbiano vita difficile quando si trovano nella nostra area di rigore …………….
Oggi nulla da rimproverare al mister ma….se vogliamo salvarci non è adatto.
Quando il sottoscritto parla di Bisoli…. apriti cielo! Ma è un allenatore che ha c.u.ltura difensiva. Partite giocate bene così, non si possono perdere.