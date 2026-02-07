Queste le parole del tecnico azzurro al termine della gara che l’Empoli ha perso a Palermo.

E’ arrivata una sconfitta oggi al Barbera ma dobbiamo dire che la squadra se l’è giocata…

” Se devo parlare da allenatore della squadra devo dire bravi perchè hanno fatto una partita non inaspettata ma inaspettata contro di loro perchè non ho mai visto il Palermo cosi, subendo due gol, subendo tante situazioni ed all’ultimo abbiamo rischiato di pareggiarla con il tiro di Ignacchiti. Sono soddisfatto della prestazione ma arrabbiato perchè non portiamo a casa niente da una prestazione del genere. Purtroppo nei dettagli siamo mancati un po’ perchè dal corner è nato un rigore quando era semplice buttare via la palla, abbiamo un pochino indugiato. Peccato, dobbiamo crescere da questo punto di vista, portarci a casa la prestazione e pensare alla prossima perchè una partita del nostro campionato. Questa in qualche modo era una partita jolly, se fai prestazione e risultato la porti a casa e poi la devi valorizzare, oggi abbiamo fatto solo prestazione e non risultato e quindi dobbiamo portare a casa questo consapevoli che siamo una squadra che può fare queste prestazioni ma se le fai devi portare a casa punti.”

Cosa ti porti a casa però dalla prova dei ragazzi?

” Tutto. Prestazione top, sono stati veramente bravi i ragazzi. Errori a parte, chi è entrato, chi ha giocato ha creato. Fin dall’inizio che siamo passati in vantaggio e poi abbiamo continuato a creare, cosi come fatto anche nel secondo tempo contro una squadra forte e con valori. Alla fine siamo rimasti in dieci li abbiamo spaventati. Loro hanno perso un po di tempo ma ci stava, hanno fatto il loro interesse. Ripeto, sono contento della prestazione ma con prestazioni cosi deve uscire un risultato positivo. Dobbiamo essere consapevoli che la prestazione non basta e dobbiamo fare qualcosa in più perchè i dettagli possono spostare tanto e oggi lo abbiamo visto.“

Mercoledi si torna in campo con la Juve Stabia..

” Sappiamo che il nostro campionato è questo, dobbiamo guardare avanti sapendo che la partita con la Juve Stabia è difficile come oggi lo è stata per il Palermo con noi. Oggi non sembrava però il Palermo di sempre ed il merito è dei ragazzi. Dobbiamo recuperare energie in fretta, mancherà sicuramente Ghion che non ha finito la partita. Dobbiamo tenere alta l’intensità sia chi ha giocato sia chi non ha giocato e non ho dubbi su questi ultimi perchè per partecipazione sono stati fantastici. Speriamo di continuare con prestazioni cosi, con coraggio ed aggiungere alle prestazioni i risultati.“