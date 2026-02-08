Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.
Non mi capacito come un Modena qualsiasi abbia attirato giocatori come De Luca e Ambrosino nel mercato invernale e noi ci siamo dovuti accontentare di un Fila e far giocare uno scarpone come Nasti…. poi Shpendi è evanescente e troppo innamorato del pallone tanto che fa quasi sempre una scelta tardiva…. ora abbiamo appena 6pt sulla zona pericolosa, non si scherza più e l’obiettivo non è la parte sx, ma evitare il baratro!!! Resettare tutto, anche a livello mentale perché noi non siamo mentalmente preparati per la lotta. Dalla prossima mi aspetto anche scelte precise da Dionisi: via Ilie e Nasti, 2 punte e mettere le persone giuste nel terzetto di difesa… il centrocampo con Magnini e Candela sembra viaggiare molto meglio.
Ambrosino è tutto da vedere come giocatore e comunque Fila ha fatto vedere di avere i movimenti di una punta vera.Intanto cominciamo ad aver il coraggio di fargli fare minutaggio fin dall’inizio e far subentrare Nasti alla fine, poi si vedrà se il mercato di riparazione è stato tanto sbagliato.Comunque , forse noi ad Empoli abbiamo abbassato gli standard, ma Magnino non mi sembra così scarpone come lo descrivevano nei forum modenesi…
Secondo me sarebbe anche l’ora di smetterla di fare certi commenti sui giocatori:”Scarponi, buoni a nulla etc. etc.” Ci sono giocatori più bravi e meno bravi, utili e meno utili. Giochi male in una squadra, bene in un altra perchè anche la squadra gioca bene o male. Nasti se gioca è perchè evidentemente in allenamento si da da fare più degli altri. Non è certo un giocatore di 27 o 28 anni, ma un ragazzo di 22 anni. Ed è grazie anche a lui se ti ritrovi con diversi punti in più in classifica, quindi certi epiteti non hanno ragione di esser letti. Stiamo parlando comunque di serie B, un campionato inferiore solo alla serie A, non di campionati UISP, quindi un campionato comunque importante dove un giocatore può fare bene come anche non rendere al massimo. Quindi rispetto per tutti i giocatori, criticarli è giusto, ma sempre nella maniera giusta!
La dimensione di Nasti è la serie D, lì si che può fare la differenza…. ma non certamente la B…. ora è meglio? Chi non sa stoppare la palla, sbaglia i passaggi anche i più elementari, non merita la B…. ad esempio Pohjapalo in A faceva ridere, ma in B fa la differenza…. non mi dire che lui e Nasti appartengono alla stessa categoria perché altrimenti mi viene da ridere…. eppure di bomber a Empoli ne abbiamo visti parecchi e parecchio boni!!!
Ma falla finita con questi giudizi trancianti privi di senso. Ragiona un pò, invece di sputare sentenze a caso. Quello non è bono per la B, quello non è bono per la A ecc. ecc.
Un certo Max Allegri, uno che di calcio ci capisce il giusto…. invece “Forza Empoli” ha capito tutto…. un giorno disse “esistono le categorie” in ogni settore, in ogni campo e il calcio non fa eccezioni…. fattene una ragione caro!!!!
Esistono categorie anche tra i tifosi.. purtroppo!
Mi stai paragonando un giocatore di quasi 32 anni con uno che ne ha 10 di meno e che è ad inizio carriera. Che paragone sarebbe? Sta giocando con una squadra forte, molto più forte della nostra e sicuramente ha più occasioni per mettersi in mostra.. Con questo nessuno dice e può dire che sia un fenomeno, ma nemmeno un giocatore che può segnare solo in Serie D. Riparliamone magari tra
qualche anno, magari chissà Nasti gioca in A (lo spero per lui come per ogni giocatore azzurro)
Basta con le frasi fatte e questo buonismo, se uno è scarso va detto, non è offensivo. Chiaro che sarà meglio di uno che gioca nei dilettanti
Sarà pure scarso, ma piuttosto determinante nelle nostre poche vittorie, vai a riguardarti i suoi goal e quanti punti ti hanno portato in classifica!
E senza dimenticare la partita di Cesena, dove con quella respinta sulla linea ha impedito che i 3 punti conquistati fino a quel punto, diventassero solo 1!
Ha giocato quasi sempre da titolare e ha fatto 3 gol…via di che si ragiona
Se avesse giocato Popov a quest’ora era in doppia cifra
Ragazzi , un mio vecchio
Mister diceva :” anche per andare alla Coop ci vogliono i quadrini”. Questo per dire che un Jansen(o come si chiama) che il Palermo ha pagato 3 mijoni non può essere al pari di, al netto dei ruoli , un Nasti che nn so se abbiamo dato qualcosa per prenderlo. I soldi pagati sono indice, come in tutte le cose della vita , del valore di un professionista.Poi si può dire che è giovane, ok , anche Nico Paz lo è, come lo era quell’attaccante spagnolo che qualche anno fa giocava nel Lecce in B (Rodriguez, forse, non ricordo), come lo era Pinamonti ecc.. Questo per dire che si può esser giovani ma avere un tecnica di buon livello per la b e soprattutto un senso della posizione e del gioco che Nasti, mi dispiace dirlo, per adesso non dimostra.Fila, che ovviamente non sarà un fenomeno sennò era in A o comunque se lo teneva il Venezia, in 20 minuti spalmati su due partite ha comunque fatto espellere un difensore e creato un’azione che ha portato al goal un compagno. I fatti
Son questi…Poi continuiamo a mascherarci dentro inutili buonismi…
Ma che razza di filmato è? Abbiamo tirato in porta pericolosamente molte volte e qui non si vede niente! Devo ricredermi anche sul primo goal.. bravo Gyasi a concludere in porta di prima intenzione, ma solo soletto in mezzo all’area. Chi lo doveva badare? Possibile che non si debba inculcare nella testa dei giocatori che in certi settori del campo non devi concedere neanche un centimetro agli avversari? Gli altri ci stanno addosso noi no!
Innanzitutto questo video, rimarca ancora una volta di più, la cialtronaggine che c’è a monteboro, visto che gli highlights finiscono sul 2-1.
Detto questo guarino sul secondo gol è osceno come al solito.
E poi c’è da dire che ceesay è peggiorato con dionisi.
Nelle prime partite con pagliuca era sempre tra i migliori.
Ci sarebbe anche da dire che chi vuole il 4-3-3 … con Elia in campo non lo fai diciamo a me non piace lo vogliono più avanti a un tiro minchia per essere esterno , questo non segna al massimo lo puoi fare diventare un terzino …
poi la punta deve fare gol un ci sta non hanno posizione in area di rigore e una volta che Nasti ci si trova non becca neache la porta , un velo pietoso su Shependi ma che giocatore assurdo e non fa mai la cosa giusta e generoso ok …
Le punte hanno dato anche troppo in gol stanno uscendo limiti alla lunga che in campo si nota bene …
basta vedere le statistiche e le medie gol per stagione…. ed erano le stesse a inizio stagione…. poi si spera sempre che uno faccia l’esplosione…. ma è un rischio, perché le medie sono quelle…. inutile girarci intorno….