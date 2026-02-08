Salta ancora una panchina in Serie B. La Reggiana in forte crisi di risultati negli ultimi mesi è sprofondata in piena zona retrocessione. Dopo l’ennesima sconfitta di ieri a Catanzaro, quest’oggi la società ha deciso di esonerare l’allenatore Dionigi.
Al suo posto è stato chiamato Lorenzo Rubinacci, che aveva già lavorato a Reggio Emilia come vice di Nesta.
Questo il comunicato ufficiale:
AC Reggiana comunica di avere affidato a Lorenzo Rubinacci il ruolo di allenatore della Prima Squadra.
Il tecnico, già a Reggio Emilia nella stagione 2023/24, ha firmato un accordo che lo lega al Club granata fino al 30 giugno 2026 con rinnovo automatico al raggiungimento della salvezza.
Ricordiamo che tra una settimana la Reggiana sarà avversaria proprio dell’Empoli al Castellani.
Menomale non hanno pensato a Bisoli.
Perchè pensi di prenderlo tu?