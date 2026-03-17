A cura della redazione di PianetaEmpoli.it le pagelle degli azzurri relative alla sfida pareggiata con lo Spezia col risultato di 1-1.
FULIGNATI: 5.5 Non convince troppo in occasione del gol dello Spezia. Il gol arriva, e non è la prima volta quest’anno, in area piccola. Poco impegnato nel resto della gara.
CANDELA: 5 A volte fatica a trovare il tempo giusto di intervento, come quando stende Artistico e prende il giallo. Non sempre preciso negli appoggi.
GUARINO: 6 Fa buona guardia e non commette grossi errori. Bravo ad arginare di testa e ad impostare quando viene chiamato in causa.
LOVATO: 5 Dopo una gara accorta, in cui comanda bene la difesa, si fa sorprendere dallo stacco ravvicinato di Artistico che vale il vantaggio dei padroni di casa.
MORUZZI: 6 Salva la baracca da gol sicuro nel primo tempo, salvando sulla conclusione di Artistico. In generale prova onesta ma senza squilli, soprattutto in zona offensiva dove si presenta raramente al cross.
MAGNINO: 6 Paradossalmente gioca meglio nella ripresa, riuscendo a prevalere in molti duelli. Importante il suo apporto nel finale, quando si impone di fisico ed esperienza.
YEPES: 6 Schierato in cabina di regia nel centrocampo a tre, cerca di ripulire e mettere ordine. Gara sufficiente, più di quantità che di qualità.
HAAS: 5.5 Inserito per dare sostanza, non dà niente in più del suo predecessore. Sbaglia un paio di passaggi davvero semplici.
DEGLI INNOCENTI: 5.5 Parte da mezzala e chiude da regista, ma il suo apporto non è quello sperato. Nel secondo tempo, in particolare, fatica a trovare le distanze giuste.
FILA: SV
SHPENDI: 5.5 Prima frazione in cui la sua presenza si nota appena, poi a inizio ripresa inquadra la porta ma trova le mani di Radunovic a dire di no. L’abnegazione non manca mai, ma stavolta incappa in una prestazione non sufficiente.
SAPORITI: 6.5 Freddissimo dagli undici metri nonostante qualche tentativo di distrazione perpetrato dai difensori spezzini.
NASTI: 5.5 Si barcamena cercando spazio e facendo a sportellate con la difesa spezzina, ma facendosi vedere più per le volte in fuorigioco che per reali occasioni da rete.
POPOV: 6 Gettato nella mischia per aumentare i cm in avanti, si fa vedere per un paio di conclusioni che difettano di mira. Ha il merito di provarci, anche se senza successo.
ELIA: 5.5 Frenato da una condizione non al top – che lo costringe al cambio a fine primo tempo – fatica a trovare spunti interessanti che possano innescare azioni pericolose.
CEESAY: 6 Non ha la qualità tecnica di Elia, e si vede, ma mette generosità dal momento del suo ingresso in campo.
MISTER CASERTA: 5.5 Parte con il 4-3-3, ma la fase offensiva funziona il giusto, con Shpendi e Nasti con le polveri bagnate. Nel secondo tempo i cambi non apportano grandi modifiche, l’Empoli subisce in più di una occasione la verve dei padroni di casa. Il pareggio ottenuto in extremis con un pizzico di fortuna non è un risultato che può lasciare completamente soddisfatti, ma chiaramente, in base a quanto si era prospettato, è un risultato positivo che tiene a distanza lo Spezia e che può soddisfare più gli azzurri.
Fila in quel poco e stato il migliore in campo…
le 2 punte i peggiori in campo…
non hanno retto 1 pallone , e fatto un sacco di falli invece di prenderli come faceva Artistico…
Bandinelli sembrava Toni Kroos
Fulignati 5 (ma che ha il batterio di Vasquez?)
Candela 5,5
Guarino 6
Lovato 4,5 (dov’è finito)
Moruzzi 5,5
Degl’Innocenti 5
Yepes 5,5
Magnino 5,5
Shpendi 5,5
Nasti 4,5 (ora basta!!!)
Elia 5,5
Ceesay 4,5 (indisponente come sempre)
Popov 6 (almeno qualcosa che assomiglia a una punta s’è intravisto)
Haas, Fila sv
Saporiti 6,5 (ci tiene a galla da due gare)
Fulignati 5.5
Candela 5,5
Guarino 6
Lovato 5
Moruzzi 5
Degl’Innocenti 5
Yepes 5
Magnino 5
Shpendi 5,5
Nasti 4
Elia 5
Ceesay 4
Popov 6
Haas, Fila sv
Saporiti 6
Inutile parlare di moduli e tatticismi, a questo punto bisogna solo evitare di mettere in campo la manica di brindelloni svogliati che pascola e non vince un contrasto: i.lie, c.eesay, d.uccio, n.asti, e.buhei e sto largo perché sennò bisogna far giocare tutti i primavera.
date dei voti assurdi…moruzzi ha fatto ridere…non contrasta,crossa da metà campo…nasti non tocca palla e quando la tocca è in fuorigioco,saporiti perchè ha fatto il rigore…cammina per il campo…cesay è improponibile…irritante…inguardabile…candela idem…come si fa a salvarsi con questi qui
Saporiti deve giocare titolare d’ora in avanti..non possiamo fare a meno di lui..mi aspettavo comunque che corresse ad abbracciare i tifosi azzurri dopo il gol anziché esultare correndo dalla parte opposta
Fulignati 5 piantato sulla linea di porta,ormai in linea con la squadra
Candela 5,5
Guarino 7. regge la baracca , oggi migliore in campo
Lovato 5. Confuso , ormai ….vale Curto , in discesa libera
Moruzzi 5,5
Degl’Innocenti 5,5
Yepes 5,5
Magnino 6
Shpendi 5,5
Nasti 5 inutile…anzi dannoso
Elia 6
Ceesay 5 inutile
Popov 6 in area lo noti , esiste , c’è
Fila 6
Haas 6
Saporiti 6,5
Caserta 6. Coraggioso , prova qualcosa di differente
Saporiti deve giocare dall’inizio
male male Lovato… Saporiti dalla C con più attributi di altri. io inizio a pensare che si vada davvero in C.
Il portiere ha grosse responsabilità sul gol.
Degli innocenti osceno. Da un giocatore del settore giovanile ti aspetteresti ben altro carattere cosa che ad esempio ha guarino nonostante gli evidenti limiti.
Candela un mezzettone alla pezzella. Almeno però pezzella era un mezzettone per la serie A.
Vi siete fissati su saporiti ma va a 2 all ora. Va bene per l ultima mezz’ora con i ritmi più bassi.
su Saporiti sono d’accordo con te. Degli Innocenti e’ scarso e basta, con o senza grinta. ma perche’ Nasti e Moruzzi? se anche il portiere e Lovato cominciano a cannare le partite l’e’ bigia
Osceni tutti, si salva solo Saporiti per il rigore e Popov per come è entrato; gente come Moruzzi, Candela e soprattutto Lovato e Nasti si devono togliere questa maglia il prima possibile
Fulignati 6- , troppe critiche sul gol, ch3 il primo responsabile è LOVATO
Candela 5,5 è questo poca capacità di passare il pallone agli azzurri
Guarino 7. regge la baracca , oggi migliore in campo
Lovato 4, Confuso , ormai ….vale Curto , in discesa libera , oltre al gol perde una palla a centrocampo e si butta avanti creando un buco gigantesco, via la fascia non rappresenta Empoli
Moruzzi 6 fa il suo
Degl’Innocenti 5, vale poco
Yepes 5 – meglio Haas in questo ruolo, adesso mi sembra recuperato
Magnino 6
Shpendi 5 mai pericoloso
Nasti 4 mai presente e falloso, meglio uno fra Popov e Fila
Elia 6
Ceesay 5 inutile
Popov 6 in area lo noti , esiste , c’è
Fila 6
Haas 6
Saporiti 6,5
Caserta 6. Coraggioso , prova qualcosa di differente
Fulignati è da 4 per oggi e per le partite precedenti ha avuto un’involuzione disarmante, Lovato pure, Magnino specialmente il primo tempo inguardabile tra palle perse e passaggi nel nulla Nasti sempre in fuorigioco ed è già tanto non si è fatto espellere e finisco con candela e Moruzzi che non hanno fatto grandi errori ma il loro apporto è stato pari a 0
Elia ogni partita deve chiedere il cambio a fine 1 tempo , lo ha capito che ci stiamo giocando un campionato?!
Lovato fra 2 mesi devi andare via da Empoli e tornare a salerno la lega pro e’ la tua dimensione di capitano non hai nulla !!!
Guarino ha fatto una grande partita alla faccia delle critiche .
3 5 2 e’ il modulo piu’ appropiato secondo me
Io invece mi auguro alla fine che contro il Pescara si torni finalmente al nostro amato 4 3 1 2 … La difesa quella di stasera fino alla fine del campionato … 3 centrocampisti di cui uno come mezz’ala destra o sinistra POSSA STRAPPARE IN AVANTI ALLA ZURKOWSKI … e chi meglio di Elia? (Questo dove lo metti lo metti ti fa la differenza) Saporiti dietro a due punte e poi vediamo se si vincono o no le partite …………….
Caserta appena arrivato … merita il 6 solo per la voglia di cambiare e passare a 4 dietro. Diamogli un pochino di tempo anche se di tempo non ce nè.
Guarino … ottima partita dietro e diamoglielo una volta un bel 7 sia per la prestazione e non di meno per il rigore arrivato per merito suo! Lovato in netto calo da diverse partite.
Haas 6 perchè l’ho visto in buona ripresa … e direi finalmente
Ottimo l’ingresso di Popov … adesso è tornato il momento di riutilizzarlo.
Buono come terzino sinistro Moruzzi, molto più disciplinato di Obaretin … Shpendi ed Elia encomiabili visto che non erano al meglio.
Saporiti da 7 perchè battere quel rigore non era per niente facile.
Magnino come sempre sufficiente a centrocampo
Qualcuno non proprio da 6 in pagella. Fulignati una cosa doveva fare, perchè alla fine tiri nello specchio ne ha ricevuti uno? Doveva ancora una volta uscire su una palla alta e che arrivava a due metri (se non meno) da lui nell’area piccola … per carità grande campionato da parte sua e diversi punti messi insieme con le sue parate … ma se continua così … tutti quei punti … stanno diventando in negativo … stasera 5 in pagella … ma a volergli bene! …………….
Invece ….che penseranno i tifosi dello Spezia che hanno pareggiato la gara con noi e sono penultimi….
Ghion quando rientra ?
un cosa positiva è che abbiamo recuperato due volte, prima non succedeva mai
Do poche colpe a lovato sul gol.
È in una posizione di svantaggio rispetto all attaccante e sicuramente si aspettava l uscita di fulignati.
Li il portiere deve portare via tutto.
Ora servono punti: mettiamo in campo Saporiti e Popov, Non capisco perchè finora dopo 5 goal in poche partite tutti e tre gli allenatori hanno allontanato Popov dal campo, ma su chi si punta su Nasti, Fila e Bianchi, ma in che serie hanno giocato? Haas purtroppo non è più in partita, quando entra lui…..
Il fatto è che lo Spezia aveva voglia di vincere, noi prima di tutto non abbiamo fatto quel gioco lì. Fulignati è responsabile del goal che ha preso: in quei casi si esce di pugno che è sempre più alto della testa dell’avversario. Mi ha rotto con questo suo solito limite.
Fulignati male e non da oggi.Si e’ ripreso il solito gol da dentro l’area piccola! Oggi siamo stati graziati da uno Spezia sprecone e fortunato negli episodi,speriamo il rigore casuale al 95’esimo sia il segnale! Ad ogni modo recuperiamo energie per l’altra finale col Pescara.