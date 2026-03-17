A cura della redazione di PianetaEmpoli.it le pagelle degli azzurri relative alla sfida pareggiata con lo Spezia col risultato di 1-1.

FULIGNATI: 5.5 Non convince troppo in occasione del gol dello Spezia. Il gol arriva, e non è la prima volta quest’anno, in area piccola. Poco impegnato nel resto della gara.

CANDELA: 5 A volte fatica a trovare il tempo giusto di intervento, come quando stende Artistico e prende il giallo. Non sempre preciso negli appoggi.

GUARINO: 6 Fa buona guardia e non commette grossi errori. Bravo ad arginare di testa e ad impostare quando viene chiamato in causa.

LOVATO: 5 Dopo una gara accorta, in cui comanda bene la difesa, si fa sorprendere dallo stacco ravvicinato di Artistico che vale il vantaggio dei padroni di casa.

MORUZZI: 6 Salva la baracca da gol sicuro nel primo tempo, salvando sulla conclusione di Artistico. In generale prova onesta ma senza squilli, soprattutto in zona offensiva dove si presenta raramente al cross.

MAGNINO: 6 Paradossalmente gioca meglio nella ripresa, riuscendo a prevalere in molti duelli. Importante il suo apporto nel finale, quando si impone di fisico ed esperienza.

YEPES: 6 Schierato in cabina di regia nel centrocampo a tre, cerca di ripulire e mettere ordine. Gara sufficiente, più di quantità che di qualità.

HAAS: 5.5 Inserito per dare sostanza, non dà niente in più del suo predecessore. Sbaglia un paio di passaggi davvero semplici.

DEGLI INNOCENTI: 5.5 Parte da mezzala e chiude da regista, ma il suo apporto non è quello sperato. Nel secondo tempo, in particolare, fatica a trovare le distanze giuste.

FILA: SV

SHPENDI: 5.5 Prima frazione in cui la sua presenza si nota appena, poi a inizio ripresa inquadra la porta ma trova le mani di Radunovic a dire di no. L’abnegazione non manca mai, ma stavolta incappa in una prestazione non sufficiente.

SAPORITI: 6.5 Freddissimo dagli undici metri nonostante qualche tentativo di distrazione perpetrato dai difensori spezzini.

NASTI: 5.5 Si barcamena cercando spazio e facendo a sportellate con la difesa spezzina, ma facendosi vedere più per le volte in fuorigioco che per reali occasioni da rete.

POPOV: 6 Gettato nella mischia per aumentare i cm in avanti, si fa vedere per un paio di conclusioni che difettano di mira. Ha il merito di provarci, anche se senza successo.

ELIA: 5.5 Frenato da una condizione non al top – che lo costringe al cambio a fine primo tempo – fatica a trovare spunti interessanti che possano innescare azioni pericolose.

CEESAY: 6 Non ha la qualità tecnica di Elia, e si vede, ma mette generosità dal momento del suo ingresso in campo.

MISTER CASERTA: 5.5 Parte con il 4-3-3, ma la fase offensiva funziona il giusto, con Shpendi e Nasti con le polveri bagnate. Nel secondo tempo i cambi non apportano grandi modifiche, l’Empoli subisce in più di una occasione la verve dei padroni di casa. Il pareggio ottenuto in extremis con un pizzico di fortuna non è un risultato che può lasciare completamente soddisfatti, ma chiaramente, in base a quanto si era prospettato, è un risultato positivo che tiene a distanza lo Spezia e che può soddisfare più gli azzurri.