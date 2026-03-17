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SPEZIA (3-5-1-1) : Radunovic; Ruggero, Hristov, Bonfanti; Adamo, Nagy, Romano, Bandinelli, Aurelio; Valoti; Artistico.
A Disp: Mascardi, Loria, Bellemo, Lapadula, Beruatto, Sernicola, Shagaxle, Bertoncini, Vignali, Comotto, Lorenzelli, Vlahovic.
Allenatore: Roberto Donadoni.
EMPOLI (4-3-3) : Fulignati; Candela, Lovato, Guarino, Moruzzi; Magnino, Yepes, Degli Innocenti; Shpendi, Nasti, Elia.
A Disp: Perisan, Curto, Romagnoli, Obaretin, Ilie, Ceesay, Fila, Ebuehi, Ignacchiti, Haas, Saporiti, Popov.
Allenatore: Fabio Caserta
ARBITRO: Sig. Massimi di Termoli (CB). Assistenti: Ricci/Miniutti. VAR: Meraviglia/Volpi
AMMONITI: 38′ Bandinelli (S); 40′ Nasti (E)
LIVE MATCH
1° Tempo
40′ – Giallo a Nasti per fallo su Bandinelli
38′ – Ammonito Bandinelli per fallo su Candela
36′ – Punizione spezzina ai 30metri, Romano scodella in area, colpo di testa debole di Artistico con palla che va fuori.
31′ – Artistico salta Fulignati poi la mette nello specchio da posizione defilata ma salvato tutto sulla linea Moruzzi. Angolo Spezia.
27′ – Cross di Adamo da sinistra, Lovato anticipa Artistico di testa ed è angolo. Angolo battuto, la sfiora di testa Valoti, poi Guarino ancora in angolo.
24′ – Lancio lungo per Nasti che entra in area ma viene affrontato e chiuso da Bonfanti.
19′ – Bandinelli ci prova dal vertice destro della nostra area di rigore: palla fuori.
18′ – Carambola dentro la nostra area con Lovato che deve chiudere su Artistico mettendo in corner. Calcia Romano, la tocca Artistico poi liberiamo.
15′ – Cosa si è divorato lo Spezia, che fortuna! Aurelio sfonda a sinistra, servizio perfetto per Artistico che solo soletto non fa che appoggiare per Fulignati.
12′ – Cross di Candela da destra, piattone di Nasti sopra la traversa.
10′ – Nasti mette Shpendi solo davanti alla porta e l’albanese riesce nell’impresa di calciare fuori. A parziale fortuna da dire che c’era fuorigioco ed il gol non sarebbe stato buono.
7′ – Primo angolo del match lo conquista Artistico per lo Spezia. Calcia Romano, si accende una mischia nella nostra area, poi cross di Adamo, Fulignati esce e blocca.
3′ – Buona palla per Elia che si accentra per calciare ma perde l’attiamo ed anche il pallone.
1′ – Valoti prova da fuori, lo ribatte Moruzzi.
0′ – Dovrebbe essere un 4-3-3 il modulo di Caserta con Elia alto assieme a Shpendi e Nasti.
Finalmente 4-3-3! Non avrei scelto Nasti e Guarino ma ottima formazione.
Per me è più un 4321, anch’io avrei scelto Fila e Curto al posto di Nasti e Guarino…. ma in generale mi sembra una buona formazione…. vediamo dai….
anche secondo me è un 4321, magari asimmetrico con Elia che spesso va in fascia dx e invece Sphendi più dentro il campo.
Anche io Fila e Curto per Guarino e Nasti… Saporiti entrerà nel secondo tempo per spaccare la gara…
Basta che sia 4-3 ..poi che sia 2-1 meglio o 3 che non credo ….ma
Sta’ dicendo alla squadra di non avere paura e di giocare per vincere , teorizzando che lo Spezia deve entrare in campo per vincere e probabilmente ci lasceranno spazio al contropiede , chiusi e gioco in verticale con 3 veloci
vediamo se le Ns convinzioni saranno confermate sul campo
Ma almeno un allenatore sta provando a cambiare qualcosa … Non mi sembrava difficile comunque capire che un giocatore come ELIA non deve esser sacrificato a fare tutta la fascia e ripartire sempre dal basso … troppo dal basso. Quanto al fatto che si pensi sia un 4 3 2 1 … anche se lo fosse … le punte davanti son comunque 2 … Shpendi e Nasti … e non li vedo proprio due trequartisti ……………..
Forza ragazzi! Buona formazione, bravo mister.
E un 4-4-2 al massimo un 4-3-3 a seconda o un 4- 3 -1 -2 senza trequartista con Elia spostato sulla fascia , non deve essere per forza uno di fascia , sul 4-4-2 basi del calcio che qui hanno in pochi!
Come Caserta ha detto in conferenza stampa, lui ha conosciuto Elia come esterno d’attacco, e quindi credo che sia un 433.
Nasti in fuorigioco di nuovo in modo stupido….
Oltretutto guarda sempre l’uomo e non il pallone…
Per ora mi sembra che a centrocampo ci portano via anche perché vanno il doppio di noi
Nasti farà gol, ma al momento è scandaloso..
Nasti giocatore inguardabile
Nasti dovrebbe essere la terza scelta dopo Popov e Fila.
Sta facendo il fenomeno Bandinelli
E Candela… non ne azzecca una.
Ma avete contato quanti passaggi sbagliati abbiamo fatto da inizio partita?…
E si sta giocando sul sintetico….
Speriamo di svegliarci…
Ancora in fuorigioco…
Mamma mia quanto è sveglio il ragazzo…