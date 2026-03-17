S P E Z I A0
E M P O L I0

SPEZIA (3-5-1-1) : Radunovic; Ruggero, Hristov, Bonfanti; Adamo, Nagy, Romano, Bandinelli, Aurelio; Valoti; Artistico.

A Disp: Mascardi, Loria, Bellemo, Lapadula, Beruatto, Sernicola, Shagaxle, Bertoncini, Vignali, Comotto, Lorenzelli, Vlahovic.

Allenatore: Roberto Donadoni.

EMPOLI (4-3-3) : Fulignati; Candela, Lovato, Guarino, Moruzzi; Magnino, Yepes, Degli Innocenti; Shpendi, Nasti, Elia.

A Disp: Perisan, Curto, Romagnoli, Obaretin, Ilie, Ceesay, Fila, Ebuehi, Ignacchiti, Haas, Saporiti, Popov.

Allenatore: Fabio Caserta

ARBITRO: Sig. Massimi di Termoli (CB). Assistenti: Ricci/Miniutti. VAR: Meraviglia/Volpi

AMMONITI: 38′ Bandinelli (S); 40′ Nasti (E)

LIVE MATCH

1° Tempo

40′ – Giallo a Nasti per fallo su Bandinelli

38′ – Ammonito Bandinelli per fallo su Candela

36′ – Punizione spezzina ai 30metri, Romano scodella in area, colpo di testa debole di Artistico con palla che va fuori.

31′ – Artistico salta Fulignati poi la mette nello specchio da posizione defilata ma salvato tutto sulla linea Moruzzi. Angolo Spezia.

27′ – Cross di Adamo da sinistra, Lovato anticipa Artistico di testa ed è angolo. Angolo battuto, la sfiora di testa Valoti, poi Guarino ancora in angolo.

24′ – Lancio lungo per Nasti che entra in area ma viene affrontato e chiuso da Bonfanti.

19′ – Bandinelli ci prova dal vertice destro della nostra area di rigore: palla fuori.

18′ – Carambola dentro la nostra area con Lovato che deve chiudere su Artistico mettendo in corner. Calcia Romano, la tocca Artistico poi liberiamo.

15′ – Cosa si è divorato lo Spezia, che fortuna! Aurelio sfonda a sinistra, servizio perfetto per Artistico che solo soletto non fa che appoggiare per Fulignati.

12′ – Cross di Candela da destra, piattone di Nasti sopra la traversa.

10′ – Nasti mette Shpendi solo davanti alla porta e l’albanese riesce nell’impresa di calciare fuori. A parziale fortuna da dire che c’era fuorigioco ed il gol non sarebbe stato buono.

7′ – Primo angolo del match lo conquista Artistico per lo Spezia. Calcia Romano, si accende una mischia nella nostra area, poi cross di Adamo, Fulignati esce e blocca.

3′ – Buona palla per Elia che si accentra per calciare ma perde l’attiamo ed anche il pallone.

1′ – Valoti prova da fuori, lo ribatte Moruzzi.

0′ – Dovrebbe essere un 4-3-3 il modulo di Caserta con Elia alto assieme a Shpendi e Nasti.

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Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

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18 Commenti

  2. Per me è più un 4321, anch’io avrei scelto Fila e Curto al posto di Nasti e Guarino…. ma in generale mi sembra una buona formazione…. vediamo dai….

    • anche secondo me è un 4321, magari asimmetrico con Elia che spesso va in fascia dx e invece Sphendi più dentro il campo.

  4. Basta che sia 4-3 ..poi che sia 2-1 meglio o 3 che non credo ….ma
    Sta’ dicendo alla squadra di non avere paura e di giocare per vincere , teorizzando che lo Spezia deve entrare in campo per vincere e probabilmente ci lasceranno spazio al contropiede , chiusi e gioco in verticale con 3 veloci
    vediamo se le Ns convinzioni saranno confermate sul campo

  5. Ma almeno un allenatore sta provando a cambiare qualcosa … Non mi sembrava difficile comunque capire che un giocatore come ELIA non deve esser sacrificato a fare tutta la fascia e ripartire sempre dal basso … troppo dal basso. Quanto al fatto che si pensi sia un 4 3 2 1 … anche se lo fosse … le punte davanti son comunque 2 … Shpendi e Nasti … e non li vedo proprio due trequartisti ……………..

  7. E un 4-4-2 al massimo un 4-3-3 a seconda o un 4- 3 -1 -2 senza trequartista con Elia spostato sulla fascia , non deve essere per forza uno di fascia , sul 4-4-2 basi del calcio che qui hanno in pochi!

  8. Come Caserta ha detto in conferenza stampa, lui ha conosciuto Elia come esterno d’attacco, e quindi credo che sia un 433.

  15. E Candela… non ne azzecca una.
    Ma avete contato quanti passaggi sbagliati abbiamo fatto da inizio partita?…
    E si sta giocando sul sintetico….
    Speriamo di svegliarci…

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