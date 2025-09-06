Vi riportiamo le previsioni, riprese da Pianetaserieb, redatte dall’intelligenza artificiale sul prossimo campionato di Serie B a mercato concluso. E non mancano le novità; Monza e Venezia direttamente in Serie A, clamorosa la retrocessione dello Spezia in C. L’Empoli chiuderà al quinto posto e quindi qualificato per i play off.
Vediamo la classifica finale secondo l’AI:
1)Monza
2)Venezia
3)Frosinone
4)Palermo
5)Empoli
6)Sampdoria
7)Cesena
8)Catanzaro
9)Modena
10)Reggiana
11)Südtirol
12)Mantova
13)Carrarese
14)Juve Stabia
15)Bari
16)Virtus Entella
17)Avellino
18)Padova
19)Spezia
20)Pescara
prendi 20 numeri della tombola
assegna un numero a ciascuna squadra
procedi all’estrazione
o che c’è bisogno di quella artificiale?
basta la nostra intelligenza sprecata in bischerate
Mah povero mondo
Si e lo spezia lo mette retrocesso… Questa è la demenza artificiale!
ah, dimenticavo
per dare più pathos al gioco estrai per ultima la squadra vincitrice
mi raccomando
L’intelligenza si, può essere ricreata artificialmente: la coscienza no. L’esperienza no. Il vissuto…. lo storico no. Qualsiasi utente che scrive su PE è più attendibile dell’intelligenza artificiale….
Mi levi le parole di bocca; il calcio – poi – è per sua natura il gioco più imprevedibile del mondo. L’Empoli era decimo a Natale poi, dopo 11 infortuni gravi, è arrivato diciottesimo.
Empoli 5°? Allora potrebbe vincere i play off e salire in A con Monza e Venezia.
Monza Venezia e Empoli: le 3 appena retrocesse.
Sarebbe la prima volta, non credo sia mai successo
E’ stata costruita una bella squadretta che ci darà parecchie soddisfazioni … non so se arriverà quinta , terza, sesta o magari prima o seconda … ma credo che darà del filo da torcere a molte squadre … per cui non vedo l’ora di incontrare lo Spezia. Certo mancano Guarino e Obaretin, ma il mister in qualche modo riuscirà ad ovviare alla cosa. Riguardo a Guarino, non vorrei sembrare il suo avvocato difensore, ma non capisco tutto questo accanimento su di lui per quel dannato rigore o per una prestazione forse non proprio sufficiente … ma dove è scritto che se centralmente ci avesse giocato Lovato non sarebbe arrivato magari un rigore? Avrebbe messo insieme una prestazione all’altezza su un giocatore che sa ben districarsi in campo, seppur non è certo un goleador da doppia cifra? Non c’è riprova! E allo stesso tempo, se arruolabile, Guarino, chi dice che non avrebbe giocato una buona partita contro il Padova? Si da per scontato che un difensore per giocare un’ottima partita non debba subire nemmeno una volta l’attaccante avversario e non farlo tirare mai in porta … ma non è così … sbagliano i portieri … i difensori … i centrocampisti … gli attaccanti e perchè no anche gli allenatori … Invece tutto questo accanimento su un ragazzo per una partita in cui poteva far meglio … magari rimandatelo a dopo che ha giocato 2 o 3 partite. non certo dopo una sola prestazione. Lo scorso campionato a Carrara ha disputato un buon campionato … e questo vale anche per Obaretin! …………..
Anch’io penso che ci salveremo e alcuni giovani potranno fruttare delle notevoli plusvalenze!
Basta segnarsi la classifica e a fine anno vedere che l intelligenza artificiale è una stronz
