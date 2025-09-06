Vi riportiamo le previsioni, riprese da Pianetaserieb, redatte dall’intelligenza artificiale sul prossimo campionato di Serie B a mercato concluso. E non mancano le novità; Monza e Venezia direttamente in Serie A, clamorosa la retrocessione dello Spezia in C. L’Empoli chiuderà al quinto posto e quindi qualificato per i play off.

Vediamo la classifica finale secondo l’AI:

1)Monza

2)Venezia

3)Frosinone

4)Palermo

5)Empoli

6)Sampdoria

7)Cesena

8)Catanzaro

9)Modena

10)Reggiana

11)Südtirol

12)Mantova

13)Carrarese

14)Juve Stabia

15)Bari

16)Virtus Entella

17)Avellino

18)Padova

19)Spezia

20)Pescara

Tommaso Chelli

12 Commenti

  1. prendi 20 numeri della tombola
    assegna un numero a ciascuna squadra
    procedi all’estrazione
    o che c’è bisogno di quella artificiale?
    basta la nostra intelligenza sprecata in bischerate

  5. L’intelligenza si, può essere ricreata artificialmente: la coscienza no. L’esperienza no. Il vissuto…. lo storico no. Qualsiasi utente che scrive su PE è più attendibile dell’intelligenza artificiale….

  6. Mi levi le parole di bocca; il calcio – poi – è per sua natura il gioco più imprevedibile del mondo. L’Empoli era decimo a Natale poi, dopo 11 infortuni gravi, è arrivato diciottesimo.

  9. E’ stata costruita una bella squadretta che ci darà parecchie soddisfazioni … non so se arriverà quinta , terza, sesta o magari prima o seconda … ma credo che darà del filo da torcere a molte squadre … per cui non vedo l’ora di incontrare lo Spezia. Certo mancano Guarino e Obaretin, ma il mister in qualche modo riuscirà ad ovviare alla cosa. Riguardo a Guarino, non vorrei sembrare il suo avvocato difensore, ma non capisco tutto questo accanimento su di lui per quel dannato rigore o per una prestazione forse non proprio sufficiente … ma dove è scritto che se centralmente ci avesse giocato Lovato non sarebbe arrivato magari un rigore? Avrebbe messo insieme una prestazione all’altezza su un giocatore che sa ben districarsi in campo, seppur non è certo un goleador da doppia cifra? Non c’è riprova! E allo stesso tempo, se arruolabile, Guarino, chi dice che non avrebbe giocato una buona partita contro il Padova? Si da per scontato che un difensore per giocare un’ottima partita non debba subire nemmeno una volta l’attaccante avversario e non farlo tirare mai in porta … ma non è così … sbagliano i portieri … i difensori … i centrocampisti … gli attaccanti e perchè no anche gli allenatori … Invece tutto questo accanimento su un ragazzo per una partita in cui poteva far meglio … magari rimandatelo a dopo che ha giocato 2 o 3 partite. non certo dopo una sola prestazione. Lo scorso campionato a Carrara ha disputato un buon campionato … e questo vale anche per Obaretin! …………..

