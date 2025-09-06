Vi riportiamo le previsioni, riprese da Pianetaserieb, redatte dall’intelligenza artificiale sul prossimo campionato di Serie B a mercato concluso. E non mancano le novità; Monza e Venezia direttamente in Serie A, clamorosa la retrocessione dello Spezia in C. L’Empoli chiuderà al quinto posto e quindi qualificato per i play off.

Vediamo la classifica finale secondo l’AI:

1)Monza

2)Venezia

3)Frosinone

4)Palermo

5)Empoli

6)Sampdoria

7)Cesena

8)Catanzaro

9)Modena

10)Reggiana

11)Südtirol

12)Mantova

13)Carrarese

14)Juve Stabia

15)Bari

16)Virtus Entella

17)Avellino

18)Padova

19)Spezia

20)Pescara