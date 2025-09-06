Fine settimana di “riposo” per gli azzurri di Guido Pagliuca. Il campionato si ferma infatti per la prima sosta legata agli impegni delle nazionali, una pausa che arriva in un momento prezioso per l’Empoli, ancora alle prese con la costruzione della propria identità. Il mercato estivo si è chiuso, la rosa è finalmente delineata e resterà questa almeno fino a gennaio, quando tornerà ad aprirsi la finestra invernale. Per Pagliuca significa poter lavorare con punti di riferimento più stabili, definendo gerarchie e meccanismi che nelle scorse settimane non potevano essere ancora ben chiari. Le notizie più incoraggianti arrivano dal fronte degli infortunati. Haas, Degli Innocenti e Pellegri, tre profili di grande valore per la categoria, hanno ricominciato a muoversi con regolarità sul campo, seppur non ancora a pieno regime. La voglia di rimettersi in gioco è tanta, e non è escluso che proprio loro possano rivelarsi i veri “nuovi acquisti” della stagione. Miglioramenti si registrano anche per Edoardo Saporiti, primo innesto ufficiale dell’estate, che ancora non ha potuto esprimersi a causa dei guai fisici. L’Empoli arriva a questa pausa con sentimenti misti ma con una crescente sensazione di speranza. L’estate non è stata semplice: la retrocessione ha comportato una rivoluzione completa, con una rosa che conserva pochissimi volti rispetto alla passata stagione. Un lavoro di ricostruzione totale, che nelle prime uscite aveva lasciato più di una perplessità. Nelle amichevoli, infatti, la squadra faticava a trovare ritmo e identità, alimentando i timori di un campionato complicato. Col passare delle settimane, però, la situazione sembra lentamente evolversi. La vittoria ai rigori nei trentaduesimi di Coppa Italia contro la Reggiana, seppur sofferta, ha rappresentato un primo segnale. E soprattutto, nell’ultima uscita di campionato, fino a quando la parità numerica è rimasta intatta, si è visto un Empoli più compatto, più convinto e con margini di crescita evidenti. La strada è lunga, il cantiere è ancora aperto, ma il percorso sembra finalmente avviato nella direzione giusta.

È cambiata, e non poco, la percezione attorno a questa squadra e a questo gruppo. Nel corso della settimana sono arrivate le parole ferme e decise di Roberto Gemmi, direttore sportivo dell’Empoli, che ha voluto tracciare una linea chiara: l’obiettivo è mantenere la categoria. L’ossessione dovrà essere quella di conquistare il prima possibile i punti necessari per garantirsi la permanenza in Serie B. Solo una volta raggiunta la salvezza matematica si potrà valutare se ci saranno margini per guardare più in alto. Un obiettivo pragmatico, che noi prendiamo, custodiamo e sul quale misureremo le nostre valutazioni. Ma al di là della dichiarazione ufficiale, la sensazione è che questo Empoli abbia le carte in regola per ambire a qualcosa in più della semplice sopravvivenza. C’è un gruppo che sta iniziando a divertirsi e a divertire, una squadra che ha già mostrato solidità difensiva e che comincia a proporre anche spunti interessanti in fase offensiva. Dare oggi un giudizio complessivo sarebbe esercizio prematuro. Servono tempo, altre partite, più certezze e una solidità ancora da costruire. In poche parole, il cantiere non è ancora chiuso. Ma già il prossimo impegno, quello di domenica alla ripresa del campionato, potrà fornire indicazioni preziose. Al Castellani arriverà lo Spezia, squadra che lo scorso ha sfiorato la promozione in serie A, per valore di mercato, parte con uno status superiore a quello degli azzurri. Sarà un test impegnativo, che potrà offrire un metro di valutazione concreto. Intanto l’Empoli arriva a questa prima sosta con un mezzo sorriso: la consapevolezza che la strada non sarà facile e che ci sarà da sudare, forse anche da soffrire. Ma anche la convinzione che questa stagione, alla fine, potrebbe regalare qualche soddisfazione in più del previsto.