Siamo nel weekend della prima sosta stagionale per gli impegni delle varie Nazionali e i campionati di A e B riprenderanno tra una settimana con un vero e proprio tour del force fino alla prossima sosta di ottobre visto che nel mezzo si giocheranno il turno di Coppa Italia e il primo infrasettimanale di campionato.
La squadra azzurra sarà impegnata domenica 14 settembre al Castellani con lo Spezia. Vediamo quale sarà il programma completo della terza giornata di B:
Venerdì 12/9 ore 20.30 Avellino-Monza
Sabato 13/9 ore 15 Juve Stabia Reggiana
Sabato 13/9 ore 15 Modena-Bari
Sabato 13/9 ore 15 Padova-Frosinone
Sabato 13/9 ore 15 Pescara-Venezia
Sabato 13/9 ore 17.15 Catanzaro-Carrarese
Sabato 13/9 ore 19.30 Sampdoria-Cesena
Domenica 14/9 ore 15 V.Entella-Mantova
Domenica 14/9 ore 17.15 Sudtirol-Palermo
Domenica 14/9 ore 19.30 Empoli-Spezia