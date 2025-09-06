Siamo nel weekend della prima sosta stagionale per gli impegni delle varie Nazionali e i campionati di A e B riprenderanno tra una settimana con un vero e proprio tour del force fino alla prossima sosta di ottobre visto che nel mezzo si giocheranno il turno di Coppa Italia e il primo infrasettimanale di campionato.

La squadra azzurra sarà impegnata domenica 14 settembre al Castellani con lo Spezia. Vediamo quale sarà il programma completo della terza giornata di B:

Venerdì 12/9 ore 20.30 Avellino-Monza

Sabato 13/9 ore 15 Juve Stabia Reggiana

Sabato 13/9 ore 15 Modena-Bari

Sabato 13/9 ore 15 Padova-Frosinone

Sabato 13/9 ore 15 Pescara-Venezia

Sabato 13/9 ore 17.15 Catanzaro-Carrarese

Sabato 13/9 ore 19.30 Sampdoria-Cesena

Domenica 14/9 ore 15 V.Entella-Mantova

Domenica 14/9 ore 17.15 Sudtirol-Palermo

Domenica 14/9 ore 19.30 Empoli-Spezia