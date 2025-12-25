A due giorni da Empoli–Frosinone tra le fila giallazzurre diversi dubbi formazione per mister Alvini il quale non avrà ancora una volta a disposizione i gemelli Oyono, impegnati in Coppa d’Africa, e Jacopo Gelli infortunato. Molto probabilmente in difesa non ci saranno cambi rispetto al match vinto contro lo Spezia con Palmisani tra i pali e poi una linea a quattro composta da Calvani, Cittadini, Monterisi e Bracaglia con Marchizza e Biraschi pronti dalla panchina. In mezzo al campo preoccupano le condizioni di Calò il quale resta in dubbio per la sfida di sabato. Se il miglior assistman del campionato non dovesse farcela pronto Francesco Gelli a completare il reparto con Cichella e Koutsoupias.

In avanti Ghedjemis e Kvernadze sugli esterni mentre al centro solito ballottaggio tra Raimondo e Zilli.

Questa la probabile formazione del Frosinone con il 4-2-3-1: Palmisani; Calvani, Monterisi, Cittadini, Bracaglia; Cichella, Koutsoupias; Ghedjemis, F. Gelli, Kvernadze; Raimondo

TuttoFrosinone.com