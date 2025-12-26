Panini e Lega B fanno la storia con il primo album figurine interamente dedicato alla Serie BKT. La celebrazione ufficiale davanti agli appassionati durante i Panini Days, in occasione della 18a e 19a di campionato. In queste giornate diverse attività saranno dedicate alla promozione della nuova raccolta, con la collezione che sarà protagonista su tutti i campi della B con una serie di attivazioni pensate per celebrare il forte legame tra il calcio e la storica passione per le figurine. Un connubio che resiste al tempo e che da oltre 60 anni coinvolge tifosi e appassionati di tutte l’età.

Nel dettaglio, sono previste le seguenti attività:

Attività di sampling : verranno distribuiti in ogni stadio 1000 album a tifosi, partner, settori giovanili e scuole, per un totale di 10.000 copie;

: verranno distribuiti in ogni stadio 1000 album a tifosi, partner, settori giovanili e scuole, per un totale di 10.000 copie; Cerimoniale pre-gara : durante l’ingresso in campo delle squadre, i bambini che accompagnano i calciatori avranno con sé un album Panini;

: durante l’ingresso in campo delle squadre, i bambini che accompagnano i calciatori avranno con sé un album Panini; Scambio maxi-figurine : un momento simbolico sarà riservato ai capitani, che faranno il loro ingresso in campo portando una maxi-figurina raffigurante il logo del Club di appartenenza, destinata a essere scambiata nel consueto momento dello scambio dei gagliardetti;

: un momento simbolico sarà riservato ai capitani, che faranno il loro ingresso in campo portando una maxi-figurina raffigurante il logo del Club di appartenenza, destinata a essere scambiata nel consueto momento dello scambio dei gagliardetti; Led bordocampo , maxischermo e messaggio speaker : tutti gli stadi ospiteranno la visibilità dedicata ai Panini Days sui led bordocampo; sui maxischermi verranno inoltre mostrate le figurine dei calciatori titolari durante la lettura delle formazioni, accompagnate da un messaggio speaker dedicato;

, e : tutti gli stadi ospiteranno la visibilità dedicata ai Panini Days sui led bordocampo; sui maxischermi verranno inoltre mostrate le figurine dei calciatori titolari durante la lettura delle formazioni, accompagnate da un messaggio speaker dedicato; Social media: l’iniziativa sarà ulteriormente promossa attraverso i canali social ufficiale della Lega Serie B, contribuendo a rafforzare la partnership tra Lega Serie B e Panini.

Le azioni in programma puntano a valorizzare non solo il prodotto, ma anche il rapporto con il pubblico e rinnovano una tradizione iconica del calcio italiano, arricchendo l’esperienza delle giornate della Serie BKT, rendendo speciale il Boxing Day e il primo turno del 2026.

