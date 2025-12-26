Al Castellani arriva l’attuale capolista del campionato e questo sarà un ulteriore test per capire cosa la nostra squadra può fare da grande. Vediamo le ultime.

Si andrà avanti con il 3-4-2-1 ma domani ci dovrebbero essere alcuni variazioni all’undici titolare. Ovviamente si partirà con Nasti davanti, vista anche l’indisponibilità di Pellegri. Sulla trequarti tornerà Shpendi, assente a Mantova, e dovrebbe far coppia con Ilie. Attenzione a Ceesay che domani potrebbe essere impiegato da mezzala destra, andando in ballottaggio con Elia. Altro ballottaggio in mezzo con Degli Innocenti che potrebbe essere preferito a Ghion. Recuperano Curto ed Ebuehi, il primo dovrebbe essere titolare con Guarino ed Obaretin. A disposizione anche Popov

Gli indisponibili sono: Pellegri, Lovato, Saporiti.

Mister Dionisi ammette le difficoltà del match, contro una squadra che sta molto bene, ma dalla gara di domani si deve cercare di fare quel passo in avanti che ancora manca.

Sarà un 4-2-3-1 quello che manderà in campo Alvini. L’unico dubbio sembra essere legato alle condizioni di Calò che, però, dovrebbe essere in campo. In caso contrario dovrebbe andare in campo Konè. Raimondo sarà la punta avanzata con, a supporto, Ghedjemis, Koutsoupias e Kvernadze. I certi indisponibili sono Gelli e Raychev.

Il tecnico Alvini non parla alla vigilia del match.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

3-4-2-1: Fulignati; Curto, Guarino, Obaretin; Elia, Degli Innocenti, Yepes, Moruzzi; Shpendi, Ilie; Nasti.

4-2-3-1: Palmisani; Calvani, Monterisi, Cittadini, Bracaglia; Calò, Cichella; Ghedjemis, Koutsoupias, Kvernadze; Raimondo.