Al Castellani arriva l’attuale capolista del campionato e questo sarà un ulteriore test per capire cosa la nostra squadra può fare da grande. Vediamo le ultime.
Si andrà avanti con il 3-4-2-1 ma domani ci dovrebbero essere alcuni variazioni all’undici titolare. Ovviamente si partirà con Nasti davanti, vista anche l’indisponibilità di Pellegri. Sulla trequarti tornerà Shpendi, assente a Mantova, e dovrebbe far coppia con Ilie. Attenzione a Ceesay che domani potrebbe essere impiegato da mezzala destra, andando in ballottaggio con Elia. Altro ballottaggio in mezzo con Degli Innocenti che potrebbe essere preferito a Ghion. Recuperano Curto ed Ebuehi, il primo dovrebbe essere titolare con Guarino ed Obaretin. A disposizione anche Popov
Gli indisponibili sono: Pellegri, Lovato, Saporiti.
Mister Dionisi ammette le difficoltà del match, contro una squadra che sta molto bene, ma dalla gara di domani si deve cercare di fare quel passo in avanti che ancora manca.
Sarà un 4-2-3-1 quello che manderà in campo Alvini. L’unico dubbio sembra essere legato alle condizioni di Calò che, però, dovrebbe essere in campo. In caso contrario dovrebbe andare in campo Konè. Raimondo sarà la punta avanzata con, a supporto, Ghedjemis, Koutsoupias e Kvernadze. I certi indisponibili sono Gelli e Raychev.
Il tecnico Alvini non parla alla vigilia del match.
Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:
3-4-2-1: Fulignati; Curto, Guarino, Obaretin; Elia, Degli Innocenti, Yepes, Moruzzi; Shpendi, Ilie; Nasti.
4-2-3-1: Palmisani; Calvani, Monterisi, Cittadini, Bracaglia; Calò, Cichella; Ghedjemis, Koutsoupias, Kvernadze; Raimondo.
lovato rientra dopo la sosta bene
Continuiamo a tenere in panchina Popov, mi raccomando…
Popov lo danno a disposizione. Cioè: sta bene e proprio per questo non giocherà. Giusto.
Meno male che torna Shpendi.
Ma qualcuno sa quando rientra Lovato??
Rimandiamo a casa il sig.Alvini con una sconfitta sul groppone.Concentrati,grintosi,avveduti e creativi.Forza Azzurri,Lanciamo un messaggio forte al campionato.Carlo B.
In una gara dove conterà anche esperienza, malizia e qualche contrasto e sfruttando l’inerzia della partita scorsa i vari Nasti ed Elia devono esserci e pure Curto…chi invoca Popov ha ragione ma se è disponibile c’e anche il secondo tempo. Io partirei anche con Haas dall’inizio.