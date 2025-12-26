Associazione Pianetaempoli.it C.F. 91035470482 - P.Iva 06096170482 Testata giornalistica, regolarmente iscritta presso il Tribunale di Firenze Num. Reg. 5889/12 - Iscrizione nel Registro degli Operatori di Comunicazione numero 30025.
Siamo una mina vagante: possiamo vincere o perdere contro chiunque.
speriamo il presidente shpendi a gennaio!
Nel frattempo…. Modena in vantaggio sul Monza: naturalmente Gliozzi su rigore.
Domani sarà una partita particolare…dobbiamo partire dal presupposto che almeno un gol il Frosinone ce lo farà…attaccano come forsennati con sempre minimo 6/7 elementi…però facendo questo spesso lasciano la loro retroguardia sguarnita…bisogna vedere quanto noi saremo in grado di approfittarne…dobbiamo giocare una partita a “viso aperto” giocandocela dal primo minuto…se crediamo di “aspettarli e contenerli” e basta ci massacreranno…io sono fiducioso…ce la giocheremo fino alla fine…
A viso aperto tu fai la stessa fine di due settimane fa col Palermo…..
Intanto pareggio Monza: Azzi. 1-1
E chi lo dice?…il Frosinone non è il Palermo…se li lasci venire avanti a fare il loro solito gioco e noi ad aspettare non abbiamo scampo…
Ma l’avete sentito il mister o non l’avete sentito? Giocare compatti, corti, attenti: e appena possibile pungerli in contropiede.
Il Monza la ribalta: Ravanelli. 1-2