Ha parlato quest’oggi, in presentazione della sfida che si giocherà domani contro il Frosinone, il tecnico azzurro Alessio Dionisi. Il servizio è a cura di Alessio Cocchi.

Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

  4. Domani sarà una partita particolare…dobbiamo partire dal presupposto che almeno un gol il Frosinone ce lo farà…attaccano come forsennati con sempre minimo 6/7 elementi…però facendo questo spesso lasciano la loro retroguardia sguarnita…bisogna vedere quanto noi saremo in grado di approfittarne…dobbiamo giocare una partita a “viso aperto” giocandocela dal primo minuto…se crediamo di “aspettarli e contenerli” e basta ci massacreranno…io sono fiducioso…ce la giocheremo fino alla fine…

  6. Ma l’avete sentito il mister o non l’avete sentito? Giocare compatti, corti, attenti: e appena possibile pungerli in contropiede.

