Prosegue la preparazione della squadra di Baroni in vista della prossima gara a Empoli. Una Lazio che è ancora in piena corsa per un piazzamento Champions essendo a due punti dal quarto posto, attualmente occupato dalla Juventus.

Non saranno a disposizione per domenica gli infortunati Patric, Nuno Tavares e Lazzari. Rientra dalla squalifica il centrocampista Belahyane mentre hanno svolto un lavoro differenziato Castellanos e Isaksen ma non destano preoccupazioni in vista della gara del Castellani.

Salvo imprevisti Baroni dovrebbe optare per una formazione molto simile o uguale a quella dell’ultima gara con il Parma: Mandas in porta, Marusic, Romagnoli, Gila e Pellegrini in difesa, centrocampo con Rovella e Guendouzi mentre il tridente dietro alla punta Castellanos dovrebbe essere formato da Isaksen, Dia e Zaccagni.