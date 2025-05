Si è svolta ieri al Palazzo delle Esposizioni la festa finale della Scuola Del Tifo, il progetto dedicato ai piccoli tifosi azzurri, con la presenza di tutti gli alunni, le maestre e gli istituti che hanno preso parte al progetto e la squadra azzurra che ha regalato gadget azzurri e ricevuto l’abbraccio dei suoi piccoli tifosi per una mattinata di festa.

L’edizione numero 17 ha coinvolto oltre 1100 piccoli tifosi di quarta e quinta elementare, con le scuole del circondario che come ormai da anni hanno dato spazio all’interno del loro percorso didattico ad un qualcosa di unico nel suo genere; la Scuola del Tifo, il progetto portato avanti dall’Unione Clubs Azzurri con l’Empoli Football Club.

Come ogni anno tanti sono stati i personaggi coinvolti e chiamati a portare la loro testimonianza ad alunni e maestre, mettendo a disposizione la loro esperienza sul campo, ognuno nel proprio ambito. A partire dai calciatori azzurri, che durante tutto l’anno hanno fatto visita agli istituti aderenti al progetto per incontrare gli alunni, sottoponendosi alle loro domande e alle loro curiosità, per poi chiudere ogni appuntamento con autografi, selfie e foto di rito per una giornata diversa, dove parlare di calcio ma anche e soprattutto di buoni comportamenti da parte di chi gioca e chi guarda da fuori.

Calciatori ma non solo perché la Scuola del Tifo è un progetto didattico a tutti gli effetti e ha visto gli incontri con tutti gli attori che ruotano attorno al calcio, dalle forze dell’ordine, passando per i giornalisti, i medici, oltre che parlare diffusamente di disabilità e soprattutto di come lo sport possa essere un modo per vivere la normalità, “aprendo gli occhi” ai ragazzi su tante tematiche troppe volte date per scontato. E quest’anno c’è stato spazio anche per gli incontri con alcuni psicologi del centro Lilith e per un tema delicato come quel del bullismo, purtroppo troppo spesso al centro delle cronache.

Empoli Fc