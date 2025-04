All’archivio se ne son andate ormai trentuno giornate. Vediamo chi sono i calciatori azzurri che sono stati maggiormente utilizzati nel corso della stagione, fin qui. Partiamo con il dire che nessuno tra gli azzurri le ha giocate tutte per novanta minuti. Nell’attuale campionato di serie A ci sono soltanto sei giocatori che hanno raggiunto questo traguardo, ovvero: Ndicka, Svilar, Di Lorenzo, Falcone, Baschirotto e Luperto. Questi elementi hanno alle spalle tutti i 2790 minuti disputati fin qui.

Il primo degli azzurri però non dista molto da questi elementi citati. Il nome è quello di Emmanuel Gyasi, il quale è stato in campo (parliamo di campionato) per 2624 minuti; presente in trenta delle trentuno gare dispustate. La medaglia d’argento di questa particolare classifica la porta al collo, Giuseppe Pezzella: per lui i minuti giocati fin qui sono 2348 spalmati in ventinove apparizioni. Al terzo posto troviamo il portiere Vasquez, con 2250 minuti, mentre tra i giocatori di movimento c’è Goglichidze con 2106. L’elemento con il numero minore di minuti attivi è Campaniello con 22 in due presenze. Mister D’Aversa ha impiegato 34 diversi giocatori nell’arco del campionato fin qui disputato.