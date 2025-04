CAMPIONATO PRIMAVERA 1 2024/2025 33a giornata – Sabato 12 Aprile 2025 ore 11:00- Centro sportivo Formello, Roma

LAZIO 1 EMPOLI 1

MARCATORI: 32′ Nazzaro (L), 72′ Barsotti (E)

LAZIO: 22 Renzetti(77′ Cipriani), 3 R. Bordon, 4 Nazzaro, 5 F.Bordon, 7 Gelli(69’Cuzzarella), 8 Di Tommaso, 9 D’Agostini(69′ Sulejmani), 10 Munoz(88′ Santagostino), 17 Serra, 24 Zazza, 78 Milani

A disposizione: 12 Cipriani, 72 Fran, 2 Ferrari, 6 Petta, 11 Cuzzarella, 13 Bordoni, 19 Sulejmani, 28 Ciucci, 29 Karsenty, 32 Santagostino

ALL. Sergio Pirozzi

EMPOLI: 13 Vertua, 2 Moray, 15 Falcusan, 33 Mannelli, 7 EL Biache, 8 Barsotti(89′ Egan), 39 Baralla(85′ Huqi), 27 Matteazzi, 24 Baud Banaga(61′ Di Leva), 77 Popov(61′ Tordiglione), 99 Gravelo(85′ Zanaga)

A disposizione: 52 Versari, 11 Monaco, 14 Di Leva, 19 Solbes, 23 Huqi, 47 Egan, 48 Zanaga, 80 Scienza, 91 Rugani, 97 Olivieri, 98 Tordiglione

ALL. Andrea Filippeschi

Arbitro: Alessandro Recchia

Assistenti: Fanara, Gigliotti

Ammoniti: 35′ F. Bordon (L)

Espulsi:

– Un punto che vale tanto quello conquistato oggi, non tanto per la classifica che non si muove (visto anche il pareggio del Bologna) quanto per il morale della squadra. Dopo un primo tempo piuttosto opaco dove avevi costruito veramente poco e subito un gol in un momento di inferiorità numerica era importante rispondere nella seconda frazione. Nella ripresa infatti si è visto un altro Empoli che ha messo in diverse occasioni in difficoltà la Lazio ed è riuscito a pareggiare con un eurogoal di Barsotti. Ottimo stavolta l’apporto dei subentrati che hanno portato freschezza e grinta in campo. Azzurri che rimangono dunque a 3 lunghezze di distanza dal Bologna quart’ultimo e questo venerdì affronteranno in casa il Milan.

LIVE

PRIMO TEMPO

1′: Inizia la partita !

4′: Lazio che controlla il pallone nei primi minuti, l’Empoli attende in attesa di ripartire

6′: Subito paratona di Vertua dopo un bel tentativo di prima di Munoz da fuori area

8′: Murata bene da Mannelli una conclusione da posizione ravvicinata da parte di D’Agostini

11′: Primo squillo dell’Empoli sul colpo di testa di Falcusan da calcio di punizione

14′: Prova ad acquistare fiducia l’Empoli con qualche azione manovrata ma manca un po’ di precisione

17′: Serpentina pericolosa di Munoz dalla sinistra ma è bravo El Biache a rimediare

22′: Grande anticipo di Moray su un pallone che avrebbe messo Serra solo davanti al portiere

28′: Entra in area Milani palla al piede e costringe Vertua ad un super intervento per evitare il goal

32′: GOL DELLA LAZIO! Empoli momentaneamente in 10 per una botta alla testa di Falcusan, Vertua respinge male un cross tagliato e sulla respinta arriva Nazzaro che con il sinistro trova l’angolo vincente

35′: Brutta entrata di F.Bordon su Popov che gli vale il giallo, rimane a terra l’ucraino

38′: Rischia Mannelli con una pessima uscita palla al piede nella propria trequarti

40′: Giocata di Baud Banaga ad innescare il contropiede con Gravelo ma è sfortunato quest’ultimo nel rimpallo e l’azione si conclude con un nulla di fatto

45′: Concessi 3 di recupero

48′: Primo tempo che si chiude così: 1-0 per la Lazio !

SECONDO TEMPO

45′: Inizia il secondo tempo!

50′: Tenta una reazione d’orgoglio l’Empoli ma sempre poca concretezza, Lazio che aspetta bassa per ripartire

52′: Grande stacco di testa di Popov che lancia così Gravelo in profondità ma esce bene Renzetti e fa suo il pallone

52′: rimane a terra Renzetti nello scontro con Gravelo

56′: Riprende il gioco

58′: Ottimo recupero palla di Baralla e poi grande lancio per la corsa di Gravelo, intercettata poi dalla difesa una palla splendida di El Biache per Popov

61′: Ancora Baralla che inizia l’azione nella propria metà campo e poi si fa 50 metri a corsa per chiuderla nell’area avversaria ma sbaglia un passaggio semplice El Biache

61′: Nell’Empoli fuori Popov dentro Tordiglione, fuori anche Baud Banaga e dentro Di Leva

64′: Ci prova in girata da dentro l’area Matteazzi dopo un bell’aggancio di Gravelo ma la palla sfiora il palo e finisce fuori

68′: Si mangia un gol da pochi passi El Biache dopo un super recupero di Baralla e un bel cross di Gravelo su cui non trova la giusta coordinazione

69′: Nella Lazio fuori Gelli dentro Cuzzarella, fuori anche D’Agostini dentro Sulejmani

72′: GOOOOOOOOOOOOL DELL’EMPOLIIIII! EUROGOL DI BARSOTTI! Il numero 8 manda a vuoto un avversario con una finta di corpo poi rientra sul destro, suo piede debole, e scarica una conclusione potente all’incrocio

73′: Rischia grosso Moray con un intervento in area su Serra, non c’è niente per l’arbitro

75′: rischia anche Barsotti che tiene troppo palla sulla pressione di Cuzzarella ma ha subito fallo

77′: Non ce la fa Renzetti a continuare dopo le botte subite nel corso della parita, al suo posto entra Cipriani

80′: Adesso Empoli che ci crede di più e si fa vedere con continuità in avanti

83′: Lazio in difficoltà sulle palle lunghe giocate dall’Empoli

85′: Nell’Empoli esce uno strepitoso Baralla dentro Huqi, fuori anche Gravelo dentro Zanaga

86′: Controllo e tiro al volo col destro per barsotti che va vicino alla doppietta

88′: Nella Lazio esce Munoz dentro Santagostino

89′: Nell’Empoli fuori Barsotti dentro Egan

90′: 6 di recupero

90′: Corre un grosso pericolo l’Empoli che lascia troppo liberi di colpire di testa i giocatori avversari su punizione

92′: Occasionissima Empoli con Zanaga che da pochi passi calcia addosso al portiere dopo un rimpallo fortuito che gli aveva fatto arrivare il pallone

96′: Finisce la partita !