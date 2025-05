Il presidente Fabrizio Corsi, la Vice Presidente e Amministratore Delegato Rebecca Corsi, i dirigenti e tutto l’Empoli Football Club esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di Giancarlo Fontanelli, storico magazziniere azzurro venuto a mancare nella giornata di oggi.

“Perdiamo un altra grande persona e un grande tifoso che mai aveva fatto mancare il suo supporto a me e a tutto l’Empoli – lo ricorda il Presidente Fabrizio Corsi –. Giancarlo è stata una persona che mi è stata vicina nel mio percorso, un amico che mi ha sempre sostenuto, con affetto e competenza. Per oltre 25 anni ha vissuto lo spogliatoio, una presenza fissa e un riferimento per me oltre che per i dirigenti, gli allenatori e i calciatori che lo ricordavano sempre con grande vicinanza”.

“Giancarlo mi è stato vicino, sono cresciuta con la sua figura dentro lo spogliatoio – lo ricorda l’AD e Vice Presidente Rebecca Corsi –, fin da piccola lo vedevo allo stadio e tanti ricordi mi legano a lui. Una grande persona che ha dato tanto all’Empoli nel corso degli anni, sempre presente al fianco della squadra con passione e vicinanza diventando un punto di riferimento. Domani contro il Parma giocheremo col lutto al braccio per ricordarlo e commemorare la sua scomparsa”.

A tutta la famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte della società azzurra.

Per ricordare Giancarlo Fontanelli, nella gara di domani contro il Parma gli azzurri scenderanno in campo col lutto al braccio.

Anche la Redazione di Pianetaempoli rivolge le più sentite condoglianze alla famiglia in questo triste momento.