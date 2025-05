EMPOLI 0 ROMA 2

CAMPIONATO PRIMAVERA 1, 37A GIORNATA- Venerdì 09/05/2025 ore 17:00, Centro sportivo Petroio, Vinci

MARCATORI: 10′ Mannelli (AUT.), 44′ Bah (R)

EMPOLI: 13 Vertua, 2 Moray, 15 Falcusan, 33 Mannelli, 8 Barsotti(58′ Trdan), 7 El Biache(58′ Asmussen), 4 Bacci(58′ Scienza), 27 Matteazzi, 47 Egan(62′ Majdandzic), 48 Zanaga(58′ Gravelo), 77 Popov

A disposizione: 52 Versari, 3 Majdandzic, 6 Asmussen, 19 Solbes, 21 Trdan, 23 Huqi, 80 Scienza, 91 Rugani, 97 Olivieri, 98 Tordiglione, 99 Gravelo

ALL. Andrea Filippeschi

ROMA: 40 De Marzi, 4 Seck(66′ Mirra), 6 Romano, 8 Levak, 10 Graziani, 16 Mannini(89′ Terlizzi), 21 Almaviva(45′ Ceccarelli), 22 Cama, 29 Marchetti, 31 Bah, 34 Zefi

A disposizione: 12 Jovanovic, 32 Kehayov, 14 Mirra, 15 Terlizzi, 24 Della Rocca, 28 Sugamele, 33 Lulli, 37 Ceccarelli, 39 Arduini, 46 Mariani, 47 Carlaccini

ALL. Gianluca Falsini

Arbitro: Matteo Dini

Assistenti: Palermo, Iuliano

Ammoniti: 54′ Egan (E)

Espulsi:

-Partita che si è incanalata fin da subito sul binario della Roma e l’Empoli non ha mai dato la sensazione di poter cambiare il proprio destino. Giallorossi che hanno dominato sia sul piano tattico che del gioco, lasciando poco spazio alle iniziative offensive dell’Empoli. L’unico momento in cui l’Empoli sembrava potesse far male alla Roma è stato poco prima del quartetto di cambi ordito da Filippeschi, che col senno di poi ha condannato la squadra a giocare l’ultimo quarto d’ora con un giocatore di movimento in porta. Infatti dopo le sostituzioni sono arrivati gli infortuni di Egan e Vertua a condizionare ulteriormente la partita. Risultato che assieme a quello del Bologna condanna definitivamente l’Empoli a disputare fuori casa lo spareggio per la salvezza proprio contro i felsinei. Manca ancora però una partita al termine del campionato e gli azzurri saranno ospiti della Juventus settimana prossima.

LIVE

PRIMO TEMPO

1′: Inizia la partita !

2′: Parto subito forte la Roma che prova a sfruttare le corsie laterali

4′: Buon intercetto di Matteazzi che lancia il contropiede azzurro ma alla fine non si arriva al tiro in porta

8′: Azione prolungata della Roma che schiaccia l’Empoli dentro la propria area di rigore e poi conclude da fuori con Almaviva ma è pronto Vertua

10′: GOL DELLA ROMA ! Cross teso da sinistra di Cama e deviazione sfortunata del capitano Mannelli che la infila nella propria porta

13′: Conclusione molto angolata di Graziani da fuori che costringe Vertua ad una super parata

19′: Ancora un cross pericoloso della Roma, stavolta a colpire di testa è stato Levak ma non mette abbastanza forza nella conclusione per impensierire Vertua

22′: Roma di nuovo vicina al gol prima con Bah da pochi metri e poi con la conclusione di Cama

25′: Troppo lenti gli azzurri nei loro tentativi di ripartenza per poter far male ai giallorossi

28′: Gioco fermo per l’infortunio alla spalla di un attaccante della Roma

32′: Si invola in solitaria zeli ma è brava la difesa dell’Empoli a tornare e rubargli il pallone

33′: Poche idee offensive per l’Empoli che non trova lo spazio necessario e nemmeno la lucidità

36′: Buona iniziativa di Egan per l’accorrente Barsotti che controlla e calcia ma trova una deviazione

39′: Ancora la mano di Vertua a dire di no al raddoppio giallorosso. Roma che però sfonda troppo facilmente sugli esterni

44′:GOL DELLA ROMA! Ancora un cross pericoloso dalla sinistra mal coperto dalla difesa azzurra e Vertua costretto al doppio miracolo su Zefi non può che arrendersi davanti al tap-in vincente di Bah

45′: Bella conclusione da fuori di Barsotti ma finisce di un nulla al lato del palo

45′: Finisce il primo tempo!

SECONDO TEMPO

45′: Nella Roma Esce Alamaviva dentro Ceccarelli

45′: Inizia il secondo tempo!

50′: Fa molta fatica l’Empoli a costruire un’azione d’attacco ragionata

54′: Buon recupero alto di Egan che libera Zanaga alla conclusione da fuori ma senza centrare la porta

57′: Maggiore coraggio adesso dell’Empoli che attacca con più uomini e con maggiore insistenza

58′: Nell’Empoli esce Bacci per Scienza, fuori El Biache dentro Asmussen, fuori Barsotti dentro Gravelo, esce anche Zanaga dentro Trdan

61′: trovato bene Graziani dal pallone filtrante ma l’arbitro ravvisa un fuorigioco

62′: Nell’Empoli fuori Egan per infortunio dentro Majdandzic

65′: Iniziativa personale di Gravelo che punta l’uomo e lo supera in velocità ma non è preciso il suo cross basso

66′: Nella Roma fuori Seck dentro Mirra

68′: Occasione incredibile per Popov! l’attaccante ucraino recupera palla nell’area avversaria e prova a scavalcare il portiere in allungo con un tocco sotto ma si oppone bene De Marzi

71′: Situazione tragica a Monteboro: si fa male Vertua ma l’Empoli ha finito i cambi

72′: Nel frattempo nella Roma esce Zefi dentro Sugamele, fuori anche Romano dentro Arduini

74′: Gioco fermo per consentire a Vertua di uscire in barella. Al suo posto in porta va Matteazzi

77′: Adesso gioco molto spezzettato: crampi per Mannini

80′: ritmo di gara notevolmente abbassato

85′: Roma adesso che gestisce la partita, forte anche della superiorità numerica

86′: Cavalcata a tutto campo di Moray dopo un suo buon recupero palla in difesa, termina poi l’azione con un tiro angolato ma debole che non crea problemi al portiere

89′: Nella Roma fuori Mannini dentro Terlizzi