Il collega Massimo Biribanti (Gazzetta di Mantova) ci racconta un po’ del Mantova, prossimo avversario in campionato degli azzurri:

La gara di domani è uno scontro diretto salvezza. Come arriva il Mantova a questo appuntamento ?

Il Mantova arriva rinfrancato dalla vittoria sulla Juve Stabia e a caccia di continuità, nonché di un miglioramento nel rendimento esterno dopo tre ko di fila.

Nella gara di andata abbiamo visto nella squadra di Modesto una formazione interessante, con alcuni problemi ma con delle idee. Ti chiedo se vi aspettavate qualcosa in più da questa stagione o, l’obiettivo è sempre stato quello della salvezza anche in extremis?

L’obiettivo della società era la salvezza, soffrendo un po’ meno dello scorso anno. Obiettivo fallito visto l’avvio disastroso e le successive rivoluzioni (ds, mister e 13 acquisti a gennaio). Con Modesto la media punti è migliorata.

Se mi dovessi indicare un paio di elementi del Mantova da tenere particolarmente in considerazione chi mi diresti?

L’uomo del momento in casa Mantova è Bragantini, talento mai definivamente esploso, che ha segnato 4 gol nelle ultime 4 giornate. Trimboli e’ il cervello della squadra, l’ex di turno Mancuso un altro top della rosa.

L’Empoli arriva a questa gara fresco di un secondo cambio in panchina. Che Empoli ti aspetti e che partita ti aspetti?

Mi aspetto un Empoli battagliero, che beneficera della scossa psicologica che quasi sempre segue il cambio del mister. Immagino una gara combattuta, con tanti duelli uno contro uno visto il modo aggressivo di giocare del Mantova