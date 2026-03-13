Prima gara per mister Caserta che da domani guiderà l’Empoli verso una classifica migliore di quella attuale. Il primo scoglio è il Mantova che adesso è sotto di noi soltanto di un punto. Vediamo le ultime.

Formazione difficile da poter individuare in casa azzurra. A partire dal modulo le scelte del neo tecnico azzurro potranno differire di molto da quelle ipotizzate alla vigilia. Ovviamente già poi dalla prossima gara si potrà capire meglio l’indirizzo di Caserta. La sensazione è che per adesso il modulo iniziale possa rimanre il 3-5-2, che potrebbe essere anche 4-2-1 davanti alla difesa. I dubbi però sono anche rivolti alle scelte dei giocatori. In difesa sono in quattro a giocarsi una maglia, la sensazione è che possa restare fuori Guarino. In mezzo al campo l’unica certezza è rappresentata da Magnino, aggiungiamo anche Elia se le condizioni – come pare – fossero buone. Poi ballottaggi ovunque con la sensazione che Ebuehi, Yepes e Saporiti possano essere i prescelti. Davanti si parte sicuramente con Shpendi, al suo fianco uno tra Fila e Nasti.

Gli indisponibili sono: Pellegri, Ghion, Bianchi.

Mister Caserta, dopo la presentazioni di ieri, oggi non ha parlato.

Il Mantova di Modesto potrebbe mettersi con un 3-4-2-1 come modulo. La formazione iniziale dovrebbe essere la medesima che ha iniziato la gara contro la Juve Stabia. L’ex Mancuso sarà il terminale offensivo con Bragantini e Buso a supporto. L’unico dubbio potrebbe essere in mezzo tra Kouda e Wieser. Assenti sicuri Bonfanti, Bianay, Ruocco e Zuccon. Muci e’ in forse.

Il tecnico Modesto non ha ancora parlato mentre andiamo online.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni.

3-5-2: Fulignati; Curto, Lovato, Obaretin; Ebuehi, Magnino, Yepes, Saporiti, Elia; Shpendi, Fila.

3-4-2-1: Bardi; Meroni, Cella, Castellini; Radaelli, Trimboli, Kouda, Benissa; Bragantini, Buso; Mancuso.