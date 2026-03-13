Prima gara per mister Caserta che da domani guiderà l’Empoli verso una classifica migliore di quella attuale. Il primo scoglio è il Mantova che adesso è sotto di noi soltanto di un punto. Vediamo le ultime.
Formazione difficile da poter individuare in casa azzurra. A partire dal modulo le scelte del neo tecnico azzurro potranno differire di molto da quelle ipotizzate alla vigilia. Ovviamente già poi dalla prossima gara si potrà capire meglio l’indirizzo di Caserta. La sensazione è che per adesso il modulo iniziale possa rimanre il 3-5-2, che potrebbe essere anche 4-2-1 davanti alla difesa. I dubbi però sono anche rivolti alle scelte dei giocatori. In difesa sono in quattro a giocarsi una maglia, la sensazione è che possa restare fuori Guarino. In mezzo al campo l’unica certezza è rappresentata da Magnino, aggiungiamo anche Elia se le condizioni – come pare – fossero buone. Poi ballottaggi ovunque con la sensazione che Ebuehi, Yepes e Saporiti possano essere i prescelti. Davanti si parte sicuramente con Shpendi, al suo fianco uno tra Fila e Nasti.
Gli indisponibili sono: Pellegri, Ghion, Bianchi.
Mister Caserta, dopo la presentazioni di ieri, oggi non ha parlato.
Il Mantova di Modesto potrebbe mettersi con un 3-4-2-1 come modulo. La formazione iniziale dovrebbe essere la medesima che ha iniziato la gara contro la Juve Stabia. L’ex Mancuso sarà il terminale offensivo con Bragantini e Buso a supporto. L’unico dubbio potrebbe essere in mezzo tra Kouda e Wieser. Assenti sicuri Bonfanti, Bianay, Ruocco e Zuccon. Muci e’ in forse.
Il tecnico Modesto non ha ancora parlato mentre andiamo online.
Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni.
3-5-2: Fulignati; Curto, Lovato, Obaretin; Ebuehi, Magnino, Yepes, Saporiti, Elia; Shpendi, Fila.
3-4-2-1: Bardi; Meroni, Cella, Castellini; Radaelli, Trimboli, Kouda, Benissa; Bragantini, Buso; Mancuso.
Formazione da mani nei capelli…c’è ancora Dionisi?
okkio a Mancuso!
Ci saranno sorprese, altrimenti è inutile il cambio…. mi aspetto un certo atteggiamento per 100 minuti, non solo per 45, per poi passare il resto della partita a pascolare …. confido molto nel Mister!!!!
A parte che con il 4-2-1 che ipotizzi … Alessio, la partita la perdi 1000 volte su 1000, battuta a parte (ti sei dimenticato di 3 giocatori … chiaro errore di battitura) il fatto di veder schierato Ebuhei, mi fa almeno sperare che Caserta possa optare per i 4 dietro, con 2 centrocampisti Yepes e Magnino e tre mezze punte Elia, Saporiti e Shpendi … dietro a Fila … Qualcosa di nuovo … anche come assetto, Caserta, se lo deve inventare … continuare alla Pagliuca e alla Dionisi … non ha nessunissimo senso ……………
Credo che scrivendo 421 davanti alla difesa intendeva 3421. comunque come te spero in qualcosa di nuovo e passare da una difesa a 4 sia più semplice che passare a 3.
Va protetta di più la difesa, sennò un siamo a nulla.
Mi sembra che Caserta lo abbia detto chiaramente che può iniziare anche con la difesa a 3 ma…anche in corso d’opera…abbassare un centrocampista e passare a 4 è un attimo…inoltre credo che vorrà…almeno all’inizio…verificare sul campo come si “comporta” la difesa a 3…
Che poi
sarebbe un 3-4-1-2…
questo sì che al primo sbaglio ti puniscono …
copertura dai lati zero …
e se nel mezzo sbagli un passaggio ti partono in ripartenza ecco se no fai risultato ti metti tutti contro …
e se vinci stai pur certo alla 2 o 3 partita siamo qui tutti incazzati ….
Ragazzi tre allenatori e tre che giocano con la difesa a 3.
Caspita manco stavolta vi danno ragione.
E l’atteggiamento deve cambiare. QUELLO.
Domani deve essere una lotta all’ultimo sangue su tutti i palloni. Al limite dell’area cattivera a tirare. Ma anche a respingere.
Chiedo solo quello, poi difesa 3 4 5 6 me ne frega poco.
Voglio gente grintosa, non spaventata di giocare e scontrarsi con gli avversari. Solo così ci si salva.
Quest’anno fenomeni per giocare a pallone non gli abbiamo, c’è poco da fare. Non bastano 2/3 per far girare tutta la squadra.
Domani sono allo stadio e il mio tifo lo avranno per tutti i 95 minuti se poi non riscontro le caratteristiche sopra per me possono anche sparire da domenica.
E un ne dare ragione a noi , e che si retrocede, oltre tutto non si dura 30 minuti e c’è da fare 3 partite in una settimana…
Difesa a 4 non vuol dire vittoria e salvezza!
Può vuol dire vittoria e salvezza se ci aggiungi anche Grinta, rabbia, voglia di non perdere, sudore, coraggio.
Non basta mettere 4 pecore a 4 in difesa se poi li fai scontrare con un branco di lupi.
Mi fate tutti ridere. Discutete di tecnicismi inutili quando facciamo errori individuali imbarazzanti
ma quale atteggiamento vuoi avere se per 30 partite con questo moduli e questi giocatori subisce sempre ripartenza , amnesie, goal ed espulsioni ridicole ….continuare e’ diabolico , cambiare obbligatorio
ci sono dei giocatori che possono rendere molto meglio con un cambio di modulo ,
come rendono con questo ormai lo sappiamo bene …..che atteggiamento vuoi che cambi
E allora si va di sotto fine. Meritiamo di retrocedere se abbiamo paura di giocare.
Ripeto a me non interessa, potete anche aver ragione sulla difesa a 4 ma non basta! Devono uscire anche altre doti dai calciatori, altrimenti non meritano la categoria.