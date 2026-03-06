Vediamo, dopo le ventotto giornate disputate, quelle che sono le statistiche a confronto delle due squadre che si affronteranno nel prossimo turno di campionato:

SQUADRA

POSSESSO PALLA53.07%47.82%
GOL4234
ASSIST2321
CLEAN SHEET96
TIRI TOTALI365336
GOL SUBITI3239
PRECISONE PASSAGGI84%79%
CALCI D’ANGOLO108138
FUORIGIOCO4131

SINGOLI

GOLIemmello 7Shpendi 10
ASSISTIemmello 8Elia 7
DRIBBLING RIUSCITIFavasuli 38Elia 26
TIRI TOTALIIemmello 63Shpendi 51
OCCASIONI CREATEPontisso 45Elia 30
FALLI COMMESSIAntonini 41Shpendi 51
FALLI SUBITIPittarello 60Elia 49
CROSS RIUSCITIPontisso 37Elia 28
PALLONI INTERCETTATIAntonini 27Lovato 27
DUELLI VINTIFavasuli 166Guarino 143
DUELLI PERSICissè 126Shpendi 162
FUORIGIOCOIemmello 12Nasti 10
Articolo precedenteLa storia di Catanzaro-Empoli
Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here