Vediamo, dopo le ventotto giornate disputate, quelle che sono le statistiche a confronto delle due squadre che si affronteranno nel prossimo turno di campionato:
SQUADRA
|POSSESSO PALLA
|53.07%
|47.82%
|GOL
|42
|34
|ASSIST
|23
|21
|CLEAN SHEET
|9
|6
|TIRI TOTALI
|365
|336
|GOL SUBITI
|32
|39
|PRECISONE PASSAGGI
|84%
|79%
|CALCI D’ANGOLO
|108
|138
|FUORIGIOCO
|41
|31
SINGOLI
|GOL
|Iemmello 7
|Shpendi 10
|ASSIST
|Iemmello 8
|Elia 7
|DRIBBLING RIUSCITI
|Favasuli 38
|Elia 26
|TIRI TOTALI
|Iemmello 63
|Shpendi 51
|OCCASIONI CREATE
|Pontisso 45
|Elia 30
|FALLI COMMESSI
|Antonini 41
|Shpendi 51
|FALLI SUBITI
|Pittarello 60
|Elia 49
|CROSS RIUSCITI
|Pontisso 37
|Elia 28
|PALLONI INTERCETTATI
|Antonini 27
|Lovato 27
|DUELLI VINTI
|Favasuli 166
|Guarino 143
|DUELLI PERSI
|Cissè 126
|Shpendi 162
|FUORIGIOCO
|Iemmello 12
|Nasti 10