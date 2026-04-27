All’interno di una lunga stagione sportiva i momenti non sono tutti uguali. I fattori che creano disuguaglianza sono molteplici, dalle squadre affrontante in quel momento specifico, dai giocatori a disposizione, dall’aspetto psicologico che stai vivendo ed altro. Però, numeri alla mano, dobbiamo dire che l’effetto “shock” che sarebbe dovuto arrivare dal terzo allenatore stagionale non c’è stato. Con la gara di Venezia mister Caserta ha toccato le sette panchine in azzurro, quelle che ha avuto a disposizone il primo allenatore di stagione, Pagliuca.

Nelle sette gare disputate con Pagliuca, le prime di questa stagione, l’Empoli aveva ottenuto nove punti con una media di 1,29 a gara: due le vittorie, due le sconfitte, tre i pareggi con dieci gol fatti e tredici subiti. Nelle sette gare con Caserta in panchina, momento diametralmente oppossto a livello di calendario, l’Empoli di punti ne ha fatti sei con una media di 0,86 a partita. Una sola vittoria, quella con il Pescara, tre pareggi e tre sconfitte con otto gol fatti e dieci subiti. Da dire che il tecnico Calabrese ha preso la squadra al tredicesimo posto ed oggi siamo sedicesimi. Il miglior approccio, poi ovviamente con una decrescita nel medio periodo, lo ha avuto Dionisi. Le sue prime sette gare avevano fruttato infatti undici punti con una media di 1,57.

Va da se che le responsabilità non sono certo da riversare tutte sul nuovo tecnico. Assolutamente! Prendere una squadra che è già in grande difficoltà, da terzo allenatore, e con una missione diversa da quella che avevano avuto i due predecessori, non è per niente facile. Sono numeri statistici che purtroppo fotografano un trend che vede questa squadra fare dei passi indietro. Quel che conta, però, è quello che ci attende nell’imediato futuro; sarà dalle prossime due partite (forse quattro) che si scriverà la storia con la speranza di ringraziare Fabio Caserta per aver portato a termine positivamente la sua specifica missione.