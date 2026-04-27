Avevamo parlato un po di tempo di come fosse vicino il riscatto di Tino Anjorin da parte del Torino. Arriva adesso la notizia che si sono raggiunti quei parametri per far si che il giocatore inglese passi a titolo definito al club granata. Oltre alle presenze mancava l’aritmetica salvezza in serie A del Toro, cosa arrivata. All’Empoli dovrebbero quindi andare 4,5 milioni di euro, ma nelle casse di Monteboro non finirà la totalità di questo importo visto che il 40% della rivendita lo deteneva il Chelsea.
boni per l’iscrizione alla c
avanzano
Ma come il Torino riscatta questo bidone?
c è un obbligo di riscatto in caso di salvezza del Toro. Non possono rifiutare
raggiunto un tot di presenza e il Chelsea si si prende il 50 no il 40%
Avenne avuti quest’anno!
Usarne buona parte come premio salvezza!!
dagli anche il premio salvezza a questi sciagattati
Eh no !..
Il premio salvezza proprio no !!!
Due milioncini tondi tondi: ci iscriviamo alla C
Girarli almeno la metà all’avellino
Ovvio.
Come credi che funzioni?
l’altra metà al Monza…bastano?
secondo me li mettono in saccoccia e ciao
come sempre
Rebecca ripresa dalle telecamere mentre era nello spogliatoio dell’arezzo a festeggiare!!! Follia totale!
Mentre l’Empoli retrocede, la carica più alta dirigenziale è a festeggiare la promozione di un’altra squadra! Da vergognarsi!!!!
( Chi se ne frega se ci gioca il su omo)
Una vergogna
Io non voglio difendere nessuno ma non capisco la logica del tuo post…guarda che esiste anche una vita privata con tutte le sue “appendici”…se il suo compagno…che fa parte della sua famiglia…ha raggiunto un ottimo risultato in campo sportivo non vedo perché non dovrebbe festeggiare…non è che essendo felice per il suo compagno questo tolga ” l’impegno e dedizione” che serve per l’Empoli…ti faccio un esempio: se tua moglie o la tua compagna fosse assunta in una grande compagnia ma tu nella tua fossi a rischio licenziamento che faresti?…non festeggeresti per il risultato di tua moglie perché tu sei a rischio licenziamento?🤔
Per come sono fatto dovrei sforzarmi per festeggiare, partecipare si, esserne contento, ma festeggiare in uno spogliatoio no
…lascia fare che ti sei incartato , qui si parla della Vice Presidente , proprietaria dell EFC spa …non di una moglie dipendente e bla bla bla….ti faccio un esempio piu calzante ,
se tu fossi Fiorentino e tifoso Viola e vedessi Commisso Junior nello spogliatoio dell Arezzo a festeggiare mentre la tua squadra sta’ retrocedendo e la proprieta’ e’ pressoche scomparsa , che penseresti ?
Caro signor “so tutto io” (Dippe) io non mi sono assolutamente incartato ma ho espresso un mio personale parere che può essere o meno condiviso…se non sei d’accordo è un problema tuo…tu che ti “ergi” sempre a sapere tutto…non è che la tua è la “verità assoluta”…il “verbo”…uno può avere anche una opinione diversa dalla tua senza che tu ti senta in dovere di dare sempre giudizi (come fai sempre)…esprimi anche tu il tuo punto di vista senza fare la”paternale” agli altri!
O Magico ( di cosa poi vorrei saperlo…) …probabilmente ti sei reso conto di aver detto una caz zza ta , succede ma non prendertela con me , ma con quello che hai scritto , l esempio della compagna assunta e del licenziamento ..mboh….non ha senso con una vice presidente , comproprietaria di una società di calcio che festeggia con la maglia di un altra squadra , se ti senti di giustificarla fallo pure
Rieccoti…anche da questa risposta si denota come tu non “ascolti mai gli altri” ma ti grogioli sempre nel “tuo brodo”…forse non hai studiato molto altrimenti riusciresti a prendere in considerazione anche il punto di vista degli altri pur non essendo d’accordo…per tua bontà ti vorrei ricordare che il mio “nikname” “i Magico” non è riferito a me ma solo esclusivamente al mio amato EMPOLI…quando cito l’Empoli io l’ho sempre chiamato i Magico…come vedi caro Dippe (cosa vorrà dire 🤔) non sono pieno di me stesso come volevi far credere…quando non si hanno argomentazioni si cade sempre nel “personale”…è un classico!
Che esempio è? La Rebecca è un personaggio pubblico e poi la società di calcio non è un’azienda qualsiasi. Indifendibile.
Che esempio è? La vice pres è un personaggio pubblico e poi la società di calcio non è un’azienda qualsiasi. Indifendibile.
Vergognosa
dimissioni
Non so a voi ma spesso dopo le ultime sconfitte non riesco nemmeno a godermi pienamente la famiglia nei fine settimana, figurarmi se fossi la seconda carica del club avrei voglia di festeggiare…che poi il su omo festeggia quel traguardo che noi si potrebbe lasciare a breve…mah
Magico, capisco il tuo ragionamento ma qua si è superato il limite. Senonaltro del buongusto. Vai no? Ma evita in tutti i modi di farti riprendere.
Terza maglia fucsia sicuramente poteva stare più “attenta” vista la nostra situazione ma questo non avrebbe cambiato il fatto che sono due cose completamente distinte…e l’una non esclude l’altra…secondo me ci sono tantissime cose in cui lei può essere “attaccata”…anzi quasi tutte… ma questa proprio no…naturalmente parere personale…
Se è vero, credo che avrebbe dovuto evitare, almeno in questo difficile momento per l’Empoli. Ognuno è libero di festeggiare quello che vuole quando vuole, ma opportunità e rispetto dei tifosi azzurri le dovevano suggerire di astenersi dai festeggiamenti per un’altra squadra.
se era furba non ci andava e stava a casuccia sua. Fosse stata,una stagione positiva nin ci sarebbe stato niente di male, ma siccome siamo nella melma, non è minimamente giustificabile questa scelta. Ripeto, se sei intelligente manco ti presenti ad Arezzo.
ecco, sono d’accordo…la vita è fatta di scelte e di opportunità, questa non era né una scelta da fare né una opportunità da cogliere. si deve pensare sì all’oggi, ma soprattutto al domani. come ti ripresenti a parlare della società di casa? cosa dici alla prossima intervista? come ti difendi dalle domande e illazioni che ti faranno di sicuro dopo questo fatto? bisogna pensarci prima, adesso è tardi… purtroppo penso io …come ha fatto a non pensarci ? perché non ti sei posta una domanda?
Si cita la Juve Stabia
“Con il caos che sta scoppiando nella governance del calcio si va incontro ad un’estate che potrebbe riservare colpi di scena (vedi anche situazione Juve Stabia). Anche se non si dovessero centrare i playout, più in alto si arriva e meglio è”.
FONTE IL RESTO DEL CARLINO
Roba da maiali direbbe i mi nonno, ma un po’ di furbizia la gente non ce l’ha?
Chissà se in casa c’è anche la sciarpina dell’Arezzo.
No quando hai un ruolo pubblico il tuo privato, in pubblico, deve essere adeguato a quel ruolo. Per il calcio ad Empoli è un momento drammatico e questa è vice presidente ed amministratore delegato. Non ho parole.
…concordo , c’e’ addirittura qualcuno qui che cerca di trovargli giustificazioni …..
Bene dai si da il premio promozione al maritino della contessina.
Vergognatevi
ecco,questo è un giocatore che se ti faceva anche 1 partita ogni 7-8 ti avrebbe regalato una decina di punti,giocatore determinante che saltava l’uomo e trovava la porta,se in rosa non ne hai 1 son cavoli amari,non paragonabile a pellegri per gravit’ degli infortuni.
Anjorin, avercelo avuto quest ‘anno, anche solo per 10 partite…
Sulla Vice Presidente, forse ha sbagliato, voglio però sperare che colga l’ evento festoso per trovare le motivazioni dentro ed esternarle al resto della squadra, in modo da aver voglia di festeggiare anche da noi.
Ma te ne rendi conto in che mani siamo???? In un momento del genere l’amministratrice è a fare festa nello spogliatoio di un’altra squadra, LEI è il futuro dell’Empoli è questo il problema!
E un difensore tuttoazzuro …
parlavi dell’articolo l’unico 🤣 scusa