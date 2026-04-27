Avevamo parlato un po di tempo di come fosse vicino il riscatto di Tino Anjorin da parte del Torino. Arriva adesso la notizia che si sono raggiunti quei parametri per far si che il giocatore inglese passi a titolo definito al club granata. Oltre alle presenze mancava l’aritmetica salvezza in serie A del Toro, cosa arrivata. All’Empoli dovrebbero quindi andare 4,5 milioni di euro, ma nelle casse di Monteboro non finirà la totalità di questo importo visto che il 40% della rivendita lo deteneva il Chelsea.