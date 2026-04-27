È ripreso ieri il lavoro degli azzurri che, logicamente, non possono concedersi giornate di riposo. Si va dritti e spediti verso il prossimo match, quello che venerdì primo maggio, alle ore 15, ci vedrà impegnati in casa contro l’Avellino. Inutile ribadire l’importanza di questa partita che ha solo un risultato utile per noi! Gara tutt’altro che facile, contro una squadra che, dall’arrivo del tecnico Ballardini, gode di buona salute, al punto da essere arrivata a toccare l’ottavo posto in classifica. Dobbiamo assolutamente dimenticare la gara di andata che, come ricorderete, fu a senso unico in nostro favore.

Ovviamente la seduta di ieri è stata prevalentemente di scarico e sarà da oggi che mister Caserta, che tra l’altro potrà tornare a sedere in panchina dopo il turno di squalifica, inizierà a preparare la strategia per questa sfida. La settimana ci dirà anche quali sono le condizioni di alcuni elementi non al meglio. Basti pensare a Ghion ed Haas, che a Venezia non erano nemmeno in panchina, ma sappiamo che anche Elia non è al meglio della condizione, con Popov che di fatto era rientrato a pieno regime soltanto pochi giorni prima della sfida in Veneto. Da attenzionare anche Romagnoli per il problema al naso capitato proprio a Venezia. Da questo punto di vista diventa un rebus anche l’assetto tattico. Caserta ha praticamente sempre cambiato formazione dal suo arrivo, ma l’unico punto fermo era stato il ritorno alla difesa a quattro, che invece a Venezia non si è vista, con il ritorno a un sistema già utilizzato dai suoi predecessori, Pagliuca e Dionisi. Stando a quanto emerso nel post-gara del Penzo, quella scelta dovrebbe però essere stata legata esclusivamente alla specifica sfida contro una squadra decisamente più forte, capace di schiacciarci. È quindi ipotizzabile che si torni a giocare a quattro in difesa. I punti fermi dovrebbero essere, oltre al portiere Fulignati, i due centrali difensivi Guarino e Lovato, oltre a Stiven Shpendi. Per le altre posizioni, a partire dall’assetto con cui si scenderà in campo, restano molti interrogativi che probabilmente verranno sciolti soltanto al momento della consegna delle formazioni, venerdì.

Il momento è difficile, uno di quelli che, sportivamente, si stanno avviando verso la tragedia. Ma, come già detto, non è il tempo di alzare bandiera bianca, tutt’altro. Ci si aspetta quindi che la società faccia la sua parte, come accaduto in occasione della gara con l’Entella a livello di prezzi, e che la risposta del pubblico possa essere la migliore possibile. La squadra si allenerà fino alla rifinitura di giovedi.