La corsia mancina è apparentemente l’unica zona difensiva che subirà un restyling, vista la sempre più probabile partenza di Parisi. Cacace rimarrà, ma non sarà il titolare indiscusso. La società è intenzionata a prendere un calciatore già pronto, che abbia già fatto la Serie A. A questo proposito sul taccuino di Accardi sono finiti diversi nomi.

Uno di questi è Riccardo Marchizza, terzino che non rientra nei piani del Sassuolo. Per lui si tratterebbe di un ritorno: era arrivato a Empoli lo scorso anno, in prestito secco, come ricompensa per il passaggio di mister Dionisi in neroverde. Il calciatore, classe ’98, ha il pregio di conoscere bene l’ambiente e di mettersi a disposizione senza reclamare il posto da titolare. Ricordiamo che Marchizza ha fatto parte del gruppo allenato da Andreazzoli nella stagione 21-22 e che nella gara con la Roma del 23 gennaio 2022 subì un brutto infortunio al crociato e la sua stagione terminò in quel momento.