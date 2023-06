Di lui ne parlammo a lungo nell’estate del 2019, quando si stava ricostruendo una squadra appena retrocessa e data in mano a Bucchi. All’epoca era un giovane di buone speranze che si era messo in mostra nella Virtus Fracavilla. Alla fine non se ne fece niente ma venne comprato niente meno che dal Napoli. I partenopei lo hanno fatto girare tra Bari, Reggio Calabria, Pordenone ed ancora Bari. Adesso sembra pronto per il grande salto e l’Empoli torna a pensare a lui: Michael Folorunsho

Il romano di origini nigeriane, classe 1998, è ufficialmente nei radar di Monteboro dopo quattro anni. Potrebbe essere uno degli innesti nel reparto offensivo, dove potrebbe giocare sia in una delle tre posizioni dietro la punta, sia da punta centrale all’evenienza. Il ragazzo è ancora di proprietà del Napoli ma difficilmente (anche se c’è chi dice che Garcia lo voglia valutare prima di cederlo) potrà giocare con i partenopei. Visto che andrà in scadenza la sensazione è che ci possa essere una cessione definitiva.

Il Napoli valuta intorno a 3 il giocatore che, però, potrebbe essere anche usato come parziale contropartita in caso di un acquisto partenopeo ad Empoli. Tecnico, rapido, agile e con un fisico imponente; potrebbe essere l’elemento di rottura che l’Empoli va cercando, soprattutto non dovesse rientrare Akpa. L’interesse è vivo, per il resto siamo ancora nella fase delle valutazione ma questo è un nome da mettere in grassetto tra gli obiettivi di mercato.